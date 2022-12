La presidenta de la República, Dina Boluarte, exigió al Congreso de la República que apruebe la reforma constitucional para un adelanto de elecciones, iniciativa que el viernes no alcanzó los votos necesarios. El texto que planteaba comicios en diciembre del 2023 y el recorte del mandato al 30 de abril del 2024 apenas alcanzó 49 votos, de los 87 que requería.

“Exijo se reconsidere la votación del adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, claro. Hay un grupo, por eso digo, la abstención es un disfraz. Decida y que el pueblo los conozca quiénes se quieren ir y quiénes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo”, manifestó.

Boluarte brindó un pronunciamiento la mañana del sábado 17 acompañada por el Gabinete Ministerial, en el que destacó que hay un 83% según encuestas que está a favor del adelanto de elecciones.

En esa línea, aseguró que el Gobierno ya cumplió con presentar el proyecto para que haya un adelanto de elecciones.

“Habrá visto ayer la votación en el Congreso. Al parecer quieren trabajar la posibilidad de adelantar las elecciones. El congreso tiene que reflexionar y trabajar de cara al país. EL 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país”, resaltó.

El pleno del Poder Legislativo llevó a cabo una primera votación que concluyó con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones del texto que planteó la Comisión de Constitución para que haya elecciones generales en diciembre del 2023 y juramentación de nuevas autoridades en abril del 2024.