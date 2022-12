Los ministros Jair Pérez Brañez (Cultura) y Patricia Correa Arangoitia (Educación) renunciaron ayer a sus carteras debido a las muertes producidas en las violentas protestas registradas en los últimos días en distintas regiones del país. Hasta ayer la cifra oficial de fallecidos era de 18, según el reporte del Ministerio de Salud.

La primera en dar un paso al costado fue Correa, quien anunció su decisión a través de Twitter. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra [...] de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió.

En su carta, dirigida a la presidenta Dina Boluarte, Correa agradece por la “confianza” y enfatiza que esta crisis “de grandes dimensiones” requiere de una salida con “convicciones democráticas”.

Pérez Brañez también comunicó su decisión a través de las redes sociales. “Hoy he presentado mi renuncia irrevocable. El Perú necesita paz y diálogo efectivo, no más violencia venga de donde venga. Invoco a que al más alto nivel y en todos los poderes se reflexione y tomen acciones para llevar paz al pueblo peruano. Ni una muerte más”, puso en Twitter.

En el documento con el que presentó su dimisión, dirigido a Boluarte, el saliente ministro señaló que “los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas”, hacen “insostenible” su permanencia en el cargo.

Pérez y Correa dejaron el Gabinete encabezado por Pedro Angulo el mismo día en que el Congreso rechazó el adelanto de elecciones, una de las principales demandas en las protestas.