La propuesta hecha por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el sentido, de trabajar de la mano del Congreso una ley que permita la “estatización o nacionalización” del proyecto del gas de Camisea, no ha sido bien recibida en el Parlamento, donde ya se pone en duda el voto de confianza solicitado por la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez.

Desde Alianza por el Progreso (APP), Acción Popular y Somos Perú- bancadas que respaldaron la investidura al equipo ministerial de Guido Bellido en agosto- cuestionan el “doble discurso” en el Ejecutivo y espera que Vásquez brinde señales claras el 4 de noviembre, cuando asista nuevamente al hemiciclo.

“Los seis congresistas de Somos Perú estamos en contra de cualquier tipo de nacionalización, como lo ha anunciado el presidente, ya sea del gas o de otra empresa. Existe una contradicción entre lo que la primera ministra expone en el Congreso para pedir la confianza y lo que dice, casi en paralelo, Castillo. Esto y otros motivos hacen que dudemos de dar la confianza”, subrayó el portavoz del partido del corazón, José Jeri en comunicación con El Comercio.

Jeri dijo que a su agrupación le preocupa la fata de “congruencia” entre los discursos de Castillo y Vásquez.

“La ministra habla de atraer las inversiones, y el presidente dice nacionalicemos […] En el supuesto de que demos la investidura, qué nos asegura que después no van a insistir con este tema que perturba el ánimo de las inversiones”, agregó.

El vocero de APP, Eduardo Salhuana, afirmó, a título personal, que, si la iniciativa del mandatario sobre el gas de Camisea apunta a una expropiación, no será respaldada, porque “no es conveniente” para el país. “Eso implicaría romper con normas constitucionales y con compromisos asumidos, nos expondríamos a demandas y luego vamos a terminar pagando miles de millones de dólares. ¿Y quién lo pagará? No lo hará el gobierno, sino todos a través de nuestros impuestos”, subrayó.

Salhuana refirió que mientras Vásquez proponía un pacto por la gobernabilidad al Congreso, el jefe de Estado tildaba de “vagos” a los parlamentarios y buscaba un enfrentamiento.

“Obviamente, estas palabras son negativas, el presidente no puede mantener un talante confrontacional, debe entender que gobierna para todos, él no puede estar en el plan de echarle leña al fuego […] El 4 de noviembre, cuando se reanude el debate, se le preguntará a la ministra qué es lo que realmente pasa [respecto a Camisea] y esto puede influir en la decisión final del voto de confianza, todo está en evaluación en este momento”, manifestó a este Diario.

Desde Acción Popular, la vocera alterna, Karol Paredes, adelantó que le solicitarán a la primera ministra brindar una “aclaración” sobre la propuesta de Castillo Terrones. “Como hay un doble discurso, no sabemos a quién creerle, si al presidente o si a la jefa del Gabinete Ministerial en este tema del gas […] Personalmente, no estoy a favor de una estatización. No entiendo por qué el gobierno busca cerrar la economía”, mencionó.

Paredes cuestionó que el mandatario haya intentado azuzar, en Amazonas, a un sector de la ciudadanía en contra del Parlamento.

El parlamentario Carlos Anderson (Podemos Perú) consideró que las palabras de Castillo son “un sabotaje” a Vásquez. Agregó que si al 4 de noviembre, las autoridades del Ejecutivo persisten en este tipo de “inconsistencias”, él “muy posiblemente” votará en contra de la investidura al Gabinete Ministerial.

“La bancada había decidido votar a favor de la confianza, sinceramente yo tengo que volver a evaluar el tema. El discurso del presidente es una irresponsabilidad. Parece que poco a poco se le va cayendo la careta”, expresó.

“Ya generó inestabilidad económica”

El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, opinó que la iniciativa de Castillo Terrones sobre el gas de Camisea “ya generó inestabilidad económica” y que una muestra de ello fue el ascenso del dólar frente al sol que se produjo ayer. “Hay que decirle a la ciudadanía que esta aventura no va a asegurar la rebaja del gas. El tema es la distribución más que la explotación”, señaló.

Guerra García, en diálogo con El Comercio, indicó que el presidente ha dejado a la jefa del Gabinete “en una situación incómoda”, porque ella no mencionó en su discurso en el pleno la propuesta de nacionalización del gas de Camisea. “Y va a tener que precisar esto el 4 de noviembre, porque se lo vamos a pedir. Esto pone en peligro, aún más, la confianza”, advirtió.

El parlamentario fujimorista dijo que en el fondo el “radical” es Castillo y que la estatización del proyecto gasífero “no era un tema solo de Bellido”.





El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que el lunes hubo dos presentaciones, una de Vásquez en el Congreso y otra de Castillo en Amazonas. “Están hablando de cosas diferentes, no se puede engañar a la población de esa manera”, manifestó.

Montoya anunció que su bancada no dará el voto de confianza al Gabinete, porque no están de acuerdo con la presencia del titular del Interior, Luis Barranzuela, y tampoco respaldan la nacionalización de Camisea.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) informó que, tras escuchar el discurso de Vásquez, la bancada del partido del tren ha decidido no dar la investidura.

“Yo escuchaba a la bancada de Perú Libre decir, en el debate, de que este es un Gabinete de derecha, que no representaba a la izquierda, pero hemos visto lo mismo. Si la señora Vásquez después de lo dicho por el presidente no renuncia, es porque comparte. No podemos darle el voto de confianza a un Gabinete que comparte políticas que nosotros no [como la nacionalización de Camisea]”, acotó.

La portavoz de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que le parece importante que se diálogo de manera democrática el acceso al gas de Camisea.

“En la campaña, Juntos por el Perú también habló de la nacionalización, pero fuimos claros en decir que eso no significaba una expropiación, sino la posibilidad de poner a disposición de las familias peruanas los recursos naturales. Y para ello hay varios caminos, uno puede ser la renegociación y lo otro es la masificación”, remarcó.

Luque señaló que su bancada ha presentado un proyecto de ley para crear una autoridad nacional que tenga la tarea de masificar el gas. “Me parece muy bien que el presidente plantee que este tema se dialogue y que mejor que en el Congreso”, finalizó.

Este Diario intentó comunicarse con la primera ministra, a través del área de prensa de la PCM, sin embargo, no hubo una respuesta a nuestra solicitud al cierre de esta nota.