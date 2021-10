Conforme a los criterios de Saber más

El pedido hecho por Pedro Castillo al Congreso de la República para trabajar una “ley de estatización o nacionalización del Gas de Camisea” es el más reciente capítulo de una larga serie de idas y venidas protagonizadas por el presidente y sus allegados alrededor de este tema.

En el pasado, las contradicciones parecían ir entre lo que se prometió durante la campaña de Perú Libre, tanto en primera como en segunda vuelta, y lo que se anunció en el inicio del Gobierno. Luego los choques fueron entre el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y miembros de su gabinete. Sin embargo, lo ocurrido el último lunes manifiesta una contradicción entre el presidente y la primera ministra Mirtha Vásquez.

Lo que dice el ideario de Perú Libre

Cuando Pedro Castillo apareció en la escena política como candidato a la Presidencia, lo hizo con el ideario del Perú Libre bajo el brazo. Este documento de 77 páginas, escrito por el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, contiene múltiples referencias a la estatización o nacionalización de recursos como el gas.

“Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización, indemnizando al privado lo invertido”, se lee en el capítulo III del documento, llamado ‘Nuevo Régimen Económico del Estado’.

En el capítulo XVIII, titulado ‘Sobre nuestra soberanía’, el ideario de Perú Libre dice que “la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso”.

Junto a la nacionalización de los principales yacimientos mineros del Perú, se propone la misma medida para “el yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas”.

Como ejemplo, se dice que “en Bolivia los recursos petroleros e hidrocarburos están nacionalizados al 100%”.

El mismo documento señala también que “el verdadero impuesto anual entre canon gasífero, regalías e impuesto a la renta que debe cobrarse por la explotación del gas de Camisea asciende a un monto de 23 mil millones de dólares” y que esa cifra permitiría cuadriplicar el presupuesto del sector Educación. Así, dice el ideario elaborado por Vladimir Cerrón, el gas de Camisea “se convertiría en el pan de la educación peruana”.

¿Qué dice ideario de Perú Libre impulsado por Vladimir Cerrón?





El ‘Plan Bicentenario’

Ya durante la campaña de segunda vuelta, que lo enfrentó a Keiko Fujimori y donde sumó a aliados de partidos de izquierda como Nuevo Perú y Frente Amplio, Pedro Castillo presentó a mediados de mayo el llamado ‘Plan al Bicentenario Sin Corrupción’.

Con 17 páginas, se trata de un documento mucho más corto que el Ideario de Perú Libre firmado por Vladimir Cerrón y que deja de lado múltiples puntos planteados en este.

En la página 10 del ‘Plan al Bicentenario’ se encuentra el quinto punto, denominado ‘Gas para todos’. Allí, el entonces candidato Pedro Castillo señala que “desde el 2005, los gobiernos solo han llevado el gas a la costa y al extranjero, fundamentalmente a Lima” y que “no han podido llevar el gas a los hogares de millones de peruanos, sobre todo a los pueblos de la sierra centro y sur”.

“El gas de Camisea, que provee de energía barata a los hogares (y sustituye a los balones de GLP), está en el Cusco, pero esta región ni ninguna de las regiones del sur o el centro tiene gasoducto ni conexión domiciliaria. Por eso, relanzaremos la construcción del gasoducto sur peruano”, se propone.

Luego se planea construir una “Red Nacional de Gasoductos”. “La masificación del gas debe ser una política de Estado; fortaleciéndose la gestión de empresa pública, regulando una política de subsidios por destino y uso: domiciliario, industrial, otros, favoreciendo la rentabilidad social del recurso”, se lee en el documento.

Esas son las únicas referencias que se hacen al gas de Camisea en todo el documento. A diferencia del ideario de Perú Libre, la palabra ‘estatización’ no se menciona en ninguna de las páginas.

Solo durante el capítulo 4, dedicado al ‘Aporte justo de las empresas’, se hace referencia a la nacionalización cuando se dice que “necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”.

Lo dicho entre el 28 y 29 de julio

El discurso del pasado 28 de julio de Pedro Castillo ante el Congreso, el día que asumió como presidente de la República no contiene ninguna mención a Camisea. Sin embargo, sí hizo referencias a cuáles serían las posturas de su gobierno en temas relacionados al gas.

Tras negar que se vayan a expropiar propiedades privadas, el mandatario dijo que “lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas”.

Castillo planteó luego que “PETROPERU participara en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica”.

“No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso”, agregó.

“Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva Constitución Política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado”, sostuvo Castillo.

En otro momento, Pedro Castillo dijo que “hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos” y que iba a implementar “el criterio de rentabilidad social”. “Esto significa que todo proyecto debe contribuir a dinamizar economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente. Donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante”.

Al día siguiente, en su juramentación simbólica en la Pampa de la Quinua (Ayacucho), el presidente Pedro Castillo sí mencionó directamente a Camisea cuando se comprometió a luchar para que “el clamor del pueblo, como el gas de Camisea, sea para los peruanos”.

Las primeras posturas de la PCM y el MEF

El mismo día de su juramentación simbólica, Pedro Castillo designó al congresista de Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros. El pasado 8 de agosto, el entonces el flamante titular de la PCM señaló que durante la campaña electoral, se planteó “que el sector energético tiene que estar en manos del Gobierno. No decimos que absolutamente todo, sino un sector”.

“Debe participar el Estado. Todos los peruanos somos dueños de estos recursos”, respondió Bellido durante una entrevista con el programa Agenda Política.

El entonces ministro luego se refirió directamente al centro poblado de Camisea y dijo que allí “no se tiene una molécula de gas”. “¿Eso por qué es? Porque la iniciativa nunca va a entender y el Gobierno es importante que participe (…) La Constitución dice que sí se puede crear empresas públicas aprobadas en el Congreso con una ley expresa”

Al día siguiente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke también fue cuestionado sobre cuál será la postura del gobierno frente al gas de Camisea, en particular a partir de lo dicho por Bellido.

El economista afirmó que “no vamos a expropiar el gas de Camisea”. “Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros lo que queremos es asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, dijo el economista en entrevista con Canal N. También consideró que la construcción del Gasoducto Sur Peruano “es una medida esencial”.

Ese mismo mes, Guido Bellido se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza al gabinete que lideraba. En su discurso de casi tres horas, el entonces ministro no hizo referencia a Camisea y apenas hizo mención al gas. “En el tema del gas y el petróleo, el Estado participará en todas las actividades del rubro, aumentando la competencia y generando mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo”, dijo.

“Se promoverá la exploración pública y privada (que ha sido nula en muchos casos) para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. Ello implica, reestructurar Petroperú para hacerla más eficaz y eficiente, y a su vez potenciarla. Incluyendo en su accionar las energías renovables, como lo hacen hoy muchas gigantes del rubro. Y nosotros lo haremos más que ellos”, agregó Bellido durante su discurso ante el Pleno.

El “pleito” de Castillo y la amenaza de Bellido

A mediados de septiembre, el presidente Pedro Castillo volvió a referirse a la intención de “recuperar” el gas. “Desde Chota anuncio que nos vamos a comprar el pleito de recuperar el Gas de Camisea para todos los peruanos”.

“Muchos no quieren, hay personas que no quieren ver el desarrollo del país del país porque se han acostumbrado a decir que estamos en un crecimiento económico. Ya es tiempo que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país”, dijo el presidente el 13 de ese mes. Fue durante la inauguración de nueva infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en Cajamarca.

Un par de semanas después, el 26 de septiembre, Guido Bellido usó su cuenta de Twitter para amenazar con nacionalizar el Gas de Camisea si no repartían utilidades a favor del Estado. “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”.

Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 26, 2021

Ese mismo día, el presidente Pedro Castillo reiteró que su gobierno está comprometido “con llevar gas barato a todos los peruanos” y aseguró que “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”.

Por entonces, el jefe de Estado acaba de culminar una gira por Estados Unidos en la que reiteraba que su gobierno no tenía la intención de ejecutar expropiaciones.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, había dicho Castillo solo cinco días antes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) September 27, 2021

El tuit de Guido Bellido generó múltiples críticas desde la oposición e incluso fue cuestionada por otros miembros del gabinete. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, comentó a este Diario que “el Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público.

Consultado sobre cuál fue la intención del entonces titular de la PCM con ese tuit, respondió: “Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”.

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo aquel 26 de septiembre por la noche que “las políticas de Estado las da el presidente. Hay que entender que en esa línea, el premier tuvo las expresiones que tuvo. Los lineamientos los da el presidente, las formas a veces un poquito que varían, y en esa línea que se van diciendo los mensajes al pueblo”.

En diálogo con Canal N, Boluarte consideró luego que “es conveniente sentarnos a conversar con la empresa, renegociar, porque la riqueza, el gas, es nuestro, no de la empresa. Hay que renegociar, hay que conversar, hay que dialogar, para justamente hacer que el gas se pueda masificar, a todos los lugares del Perú, a costos más económicos”.

El 28 de septiembre, luego de una reunión del gabinete, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, calificó de “declaración inoportuna” lo dicho por Bellido, “porque finalmente si lo que queremos es la posibilidad de renegociar, sentarnos con las empresas para lograr mejores condiciones para el país no es aconsejable ir con el pie en alto, sino primero sentarse a conversar”.

En entrevista con Exitosa, comentó que “el premier no interpretó adecuadamente cuáles son los mejores mecanismos para lograr mejores condiciones para el país. Es un tema que se viene conversando en el propio gabinete”. “Hay un contrato y hay dos partes, hay que buscar que las dos partes se pongan de acuerdo. Que el contrato beneficie a ambas partes, no solo a una”, comentó.

Consultado sobre el mismo tema, el entonces ministro del Interior, Juan Carrasco, hizo eco de las declaraciones el presidente Pedro Castillo. “Nosotros seguimos la línea del presidente de la República. Ha señalado que una de las propuestas de parte del gobierno es convocar a las empresas que tienen a cargo estas concesiones y poder dialogar. Siempre con respeto de la Constitución y la ley”, declaró a los medios durante una actividad en Cañete.

El cambio de gabinete y la comisión

El mismo 27, acompañado por el ministro de Energía y Minas, Guido Bellido acudió a una sede de Pluspetrol en San Isidro para entregar un oficio con el que se pretendía iniciar el proceso de renegociación. Días después, se anunció una reunión entre él y representantes del consorcio Camisea para el 6 de octubre.

Con la unidad del pueblo es posible todo. pic.twitter.com/slTvUnL648 — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) October 6, 2021

Aquel encuentro no se pudo concretar. Ese día, Guido Bellido reunió a pedido del presidente Pedro Castillo y en su lugar, Mirtha Vásquez asumió como presidenta del Consejo de Ministros. Al día siguiente, la nueva jefa de la PCM instaló una comisión multisectorial para evaluar la renegociación de los contratos del gas de Camisea.

El grupo fue creada mediante una resolución suprema con fecha del 1 de octubre que tiene las firmas del presidente Pedro Castillo y el entonces titular de la PCM, Guido Bellido. Sin embargo, recién se pudo instalar tras la llegada de Vásquez y con los cambios en el gabinete que incluyeron un cambio en el Ministerio de Energía y Minas: Eduardo Eugenio González Toro reemplazó a Iván Merino.

El grupo de trabajo se constituyó con una vigencia de 60 días hábiles y está liderado por la presidenta del Consejo de Ministros e integrado por los titulares de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, el Viceministro de Hidrocarburos y el presidente de Perupetro. En su primera reunión, el grupo acordó emitir un informe final cuando termine su trabajo.

El nuevo gabinete y el pedido estatización de Castillo

El sábado 23 de octubre, a poco de la presentación del pedido de confianza del gabinete Mirtha Vásquez, Pedro Castillo anunció el inicio del desarrollo de “la infraestructura para la masificación del gas natural” en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali. “La puesta en marcha de la Nueva Política de Masificación del Gas Natural irá en paralelo a la renegociación del contrato de Camisea”, agregó.

Cumpliendo con los compromisos asumidos con el pueblo, mi Gobierno ha dispuesto el inicio del desarrollo de la infraestructura para la masificación del #GasNatural en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 23, 2021

El lunes 25 de octubre, Mirtha Vásquez se presentó ante el Pleno el Congreso para solicitar el voto de confianza al gabinete que lidera. En su discurso, la ministra aseguró que “el gas peruano debe servir prioritariamente para que los hogares del país -especialmente aquellos ubicados en el sur andino peruano- accedan a una energía más limpia y barata” y destaco la creación de la comisión multisectorial.

El grupo que lidera, dijo Vásquez, “estudiará la situación del gas natural en el Perú, con el fin de evaluar la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del Perú y los mecanismos que permitan la masificación de este recurso”. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de culminar con las obras del Gasoducto del Sur.

Mientras el gabinete se presentaba ante el Pleno del Congreso, el presidente Pedro Castillo viajó a Bagua Grande, en Amazonas, donde pidió a los legisladores iniciar un trabajo conjunto para una ley que nacionalice el gas de Camisea.

“Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido”.

Presidente @PedroCastilloTe: "Insto al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la nacionalización del gas de Camisea, para darle a todos los peruanos". ►https://t.co/rCEDBHE6hn pic.twitter.com/eUV6vq9Llv — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 25, 2021





“Vemos públicamente su contradicción y su propia duda”

La politóloga María Paula Távara considera que las contradicciones alrededor del gas de Camisea no son las únicas que tiene el Ejecutivo, pero son “probablemente el tema que más expectativas ha generado”. “Hay constantemente en el presidente una dualidad, una tensión interna entre lo que técnicamente corresponde hacer y la necesidad de un diálogo, y al mismo tiempo lo que él siente que le corresponde como promesa electoral y como no traición a su electorado”.

Távara dice que a partir “de ese tira y afloja constante” es que se producen alrededor de Pedro Castillo esos “momentos en los que vemos públicamente su contradicción y su propia duda”. La politóloga señala que dichos momentos se suelen darse más cuando Pedro Castillo está en una actividad pública, como ocurrió el último lunes en Bagua.

“Hay este temor permanente a la ‘humalización’ y probablemente es frente a la ciudadanía que esto no puede ocurrirle”, comenta.

“En el caso de Pedro Castillo y Mirtha Vásquez creo que va quedando claro que más bien la idea es que ella vea la parte más técnica y no necesariamente levante determinados temas, sino que se encargue de negociar con el Parlamento, de garantizar capacidad de gestión; y el presidente puede volver a permitirse, con más tranquilidad, ser el que dé estos discursos más políticos, porque también sabe que no se van a ir tanto de las manos”, comenta.