El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, manifestó la tarde de este domingo que en el Gabinete Ministerial no se ha dado algún acuerdo respecto a lo anunciado por el primer ministro Guido Bellido más temprano en torno a la empresa explotadora del gas de Camisea.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, amenazó Bellido vía Twitter.

Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 26, 2021





En diálogo con El Comercio, Torres sostuvo que si bien los ministros están de acuerdo con la renegociación del contrato, este tema ha sido abordado “informalmente” y “no ha sido materia de agenda”.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, indicó.

En esa línea, el ministro Torres refirió que Bellido ha tenido expresiones a título personal. “Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”, refirió.

Asimismo, explicó que una renegociación se da entre las partes involucradas y las decisiones de toman de forma consensuada, no unilateral. “Hay un contrato y hay dos partes, hay que buscar que las dos partes se pongan de acuerdo. Que el contrato beneficie a ambas partes, no solo a una”, apuntó.

La postura de Guido Bellido contradice a lo manifestado por el presidente Pedro Castillo la semana pasada ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde aseveró: “No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”.

De igual forma, el ministro de Economía, Pedro Francke, sostuvo en junio, después de la segunda vuelta electoral y antes de ser designado oficialmente, que “no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones”. “Mantendremos un diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos, cuyo rol en la industrialización y desarrollo productivo es fundamental”, añadió.

Para Torres, “en todo caso hay que estar [acorde] a lo que el presidente ha manifestado en este viaje al exterior en la OEA y la ONU. En esa línea tienen que ser interpretados los pronunciamientos de los ministros”.

“Todos los peruanos necesitamos la inversión extranjera. Es absolutamente necesaria la iniciativa privada en el Perú, porque sin iniciativa privada no hay progreso. Si hay iniciativa privada hay trabajo, mano de obra e ingresos”, sentenció Aníbal Torres.

