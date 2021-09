El ministro de Salud, Hernando Cevallos, calificó como una “declaración inoportuna” la que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre la necesidad de renegociar el contrato del gas de Camisea junto a una amenaza de proceder con una expropiación en caso contrario.

“Ha sido una declaración inoportuna porque finalmente si lo que queremos es la posibilidad de renegociar, sentarnos con las empresas para lograr mejores condiciones para el país no es aconsejable ir con el pie en alto, sino primero sentarse a conversar”, comentó en una entrevista a Exitosa.

VIDEO RECOMENDADO

Este 30 de setiembre el ministro de Trabajo Iber Maraví será interpelado por el Congreso de la República para que responda sobre su relación en el Sutep-Conare, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, así como sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, la protesta magisterial del 2004, y su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.

El ministro comentó que con una amenaza se genera desconfianza en el empresariado que, en lugar de sentarse con el Gobierno, será “reactivo” ante la posibilidad de que el Estado proceda a revisar contratos.

Hernando Cevallos dijo que el Gobierno no puede pedir renegociar "con el pie en alto". (Exitosa)

“El premier no interpretó adecuadamente cuáles son los mejores mecanismos para lograr mejores condiciones para el país. Es un tema que se viene conversando en el propio gabinete”, detalló.

Hernando Cevallos precisó que, en la reunión que ocurrió entre ministros este lunes en la noche, se conversó con el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre la necesidad de que todo el gabinete actúe según las líneas del Gobierno.

“El Gobierno tiene una línea de acción que debe respetarse por los miembros del gabinete, que tiene que ver con un gobierno con alto contenido social, en defensa de intereses sociales pero eso incluye el fomento de la actividad privada y seguridad jurídica para los inversores”, comentó.

El titular del Ministerio de Salud dijo que no se conversó sobre la permanencia o no de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, al recordar que eso no es un punto de debate sino una decisión que corresponde a Pedro Castillo.

“Pero ha quedado claro que las posiciones deben ser más colectivas y ajustarse sobre todo a los lineamientos que va trazando el presidente de la República”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El periodista Ricardo León brinda su testimonio acerca de la cremación de los restos de Abimael Guzmán.