La congresista Carmen Omonte afirmó que la coalición entre Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano “se mantiene”, porque “las discrepancias fortalecen”. Esto tras la difusión de tres audios, en los que se escucha a Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello, presidente y secretaria general del PPC, utilizar calificativos para referirse a César Acuña, líder de APP.

“[La alianza] se mantiene, las discrepancias fortalecen, somos un partido que busca fortalecerse democráticamente, ese es el espíritu que deben tener todos los partidos en el país”, dijo la exministra de la Mujer en comunicación con El Comercio.

Omonte indicó que APP no intervendrá en “las discusiones internas” del PPC y tampoco responderá a frases que se han dado dentro de un proceso de toma de una decisión.

“Estos siempre son momentos difíciles, así que ellos internamente deben responder, en el caso nuestro nos mantenemos al margen, estamos viendo el lado positivo de haber tenido la capacidad de hacer una alianza. Si ves, todos los partidos anunciaban con anterioridad que iban a hacer una alianza, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque no es sencillo, requiere de esfuerzo, articulación y desprendimiento”, subrayó.





La parlamentaria dijo que su partido no se quedará “en el detalle de discusiones internas”.

Omonte refirió que las expresiones de Pérez Tello- en el sentido, de que ella “no votaría” por Acuña, porque no puede pasar por alto las acusaciones de plagio en su contra- no debilitan la alianza.

“¿Debilitarnos? No, las diferencias fortalecen siempre a la política, a las instituciones, a pesar de estas diferencias se ha construido una alianza, la unanimidad no existe en la democracia”, remarcó.

La exministra de la Mujer comentó que dentro de APP también hubo un sector que se opuso a la alianza con el PPC, pero que este era minoritario.

Acuña Peralta, contó Omonte, se encuentra trabajando en la organización nacional de su partido de cara a la campaña de 2021. “Hay muchos temas que se tienen que prever, no hemos tenido en agenda conversar sobre estos audios, no hubo esa oportunidad”, señaló.

El líder de APP consideró, el último martes, que la coalición con el PPC “es una alianza natural”, porque se construye sobre la base de dos grandes equipos de trabajo “que comparten el compromiso por la lucha contra la pandemia” de COVID-19 y por la “reconstrucción” de la economía del país, que se ha visto diezmada en los últimos meses.

Fuentes cercanas a Acuña indicaron a El Comercio que en APP ya conocían desde hace unos días sobre la existencia de estos audios, por lo que “no hubo mayores sorpresas” cuando estos fueron difundidos. “Se nos informó sobre los comentarios negativos, eso forma parte de todas las discusiones internas” refirieron, al asegurar que las grabaciones no los inquietan.

Los audios de la discordia

El Comercio difundió ayer tres audios, aparentemente grabados en la última reunión de la Comisión Política del PPC del último viernes.

En uno de ellos, Pérez Tello señala que no votaría por César Acuña por los plagios que cometió en su tesis doctoral.

“¿Por qué votaría por César Acuña? Y tengo que decirles la verdad, le he pedido permiso… el chato ha venido a mi casa, me ha regalado becas para un montón de gente, no votaría por él, no me pregunten por qué. No es un tema de discriminación, eso viniendo de mí es imposible, quienes me conocen y me han visto recorrer el Perú saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad; no puedo tragarlo. (....) Yo no votaría por César Acuña presidente”, dice Pérez Tello.

El PPC ocupó el puesto 11 en las elecciones al Congreso de enero último. Obtuvo el 3,99%. No pasó la valla. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

La segunda grabación, Beingolea se refiere a la comparación con la alianza que se hizo con el Apra, en el 2016.

“…La alianza que se hizo con el Apra, que a mí no me pareció nada digna, porque yo pensaba que Alan García era un ladrón y así lo dije. Yo prefiero aliarme con una persona que haga de payasa que aliarme con un ladrón”, afirmó el presidente del PPC.

Según el excongresista, la referencia al “payaso” se da en respuesta a un comentario previo de un dirigente crítico a la alianza; no es un calificativo directo hacia Acuña.

Y en el tercer extracto está relacionado a la democracia interna de la agrupación. Allí Pérez Tello refiere que el directorio de Unidad Nacional –organismo del partido creado para realizar conversaciones con otras agrupaciones– no tendría la autoridad para sellar la alianza con APP.

Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, anoche, en Canal N, dijo que votará por la alianza, “como lo hice en su momento en el 2016”.

Más información

El PPC no va en solitario a una elección general desde 1980, cuando postuló al exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes.

Javier Bedoya Denegri, militante del PPC y nieto del fundador Luis Bedoya Reyes, solicitó licencia en el PPC al cuestionar alianza con APP. “¿Realmente hemos caído tan bajo?”, se preguntó.