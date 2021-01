Conforme a los criterios de Saber más

En el 2016, había postulado sin mayor suerte al Congreso con Fuerza Popular. El puesto que sí ganó fue a la regiduría distrital de Ate para el periodo 2019-2022, aunque con el partido Acción Popular. Raúl Franco Inga (54) precisa, sin embargo, que esa fue solo una invitación y que nunca ha dejado ni dejará de simpatizar con el fujimorismo. Ahora es militante afiliado y confía en acceder a un escaño con el partido naranja.

-Usted fue elegido como regidor de Ate con Acción Popular. ¿Por qué la interrupción en el vínculo con el partido de Keiko Fujimori?

Efectivamente, yo primero postulé con Fuerza Popular para el Congreso en 2016 y quedé como accesitario. Luego, en vista de que yo era conocido por mi trabajo social y como empresario en Huaycán y en Santa Clara, tenía a muchas personas apoyándome en el distrito. Entonces, como Fuerza Popular no tenía representante [Edde Cuéllar, de Acción Popular, postulaba y ganó la alcaldía], acepté la invitación. Pero yo siempre he simpatizado con el fujimorismo y por eso me he afiliado.

-¿Sobre qué basa su simpatía con el fujimorismo?

Yo he vivido la crisis de Alan García, de su primer gobierno. Yo endulzaba mi taza de desayuno con caramelos. Cuando llegó el ingeniero Alberto Fujimori [a la presidencia] en 1990, hubo un cambio. Yo soy simpatizante de Fuerza Popular por mi admiración hacia el ingeniero Fujimori. Él cambió totalmente el manejo del país. Eliminó el terrorismo, la hiperinflación, la inestabilidad laboral. Yo admiro al ingeniero y soy su acérrimo creyente.

-¿Por qué estaría dispuesto a dejar inconcluso su periodo como registro distrital en Ate?

Claro. Yo he pedido licencia con efectividad al 12 de marzo, un mes reglamentario antes de las elecciones. Yo he decidido postular porque siento que estos últimos años no ha habido un verdadero liderazgo de cambio hacia el gobierno central. No han hecho gran cosa por las poblaciones más vulnerables, que son las más alejadas. Yo creo en el plan de gobierno de Fuerza Popular y por eso me adhiero y me estoy poniendo la camiseta ahora.

-¿Nos podría describir tres proyectos de ley que ya tiene pensados por si es elegido congresista?

Yo quisiera apoyar a los emprendedores, a las pequeñas y micro empresas. Están desprotegidos. Otro punto que considero importante es recobrar la figura de los colegios politécnicos. Estos deben seguir enseñando para que los alumnos que acaben secundaria tengan una formación adicional. Actualmente, muchos jóvenes que terminan la secundaria y que no ingresan a la universidad, no saben hacer nada. Yo me formé en un colegio politécnico de Huancayo y aprendí electricidad, que me ha servido toda mi vida. Creo que se debe fomentar oportunidades como esa. Otra propuesta que tengo es implementar al currículo escolar el reforzamiento de la orientación vocacional para los alumnos de secundaria.

-Usted es empresario de maquinarias de construcción desde hace 20 años. ¿Cómo garantiza que sus intereses privados no mediarán en su labor parlamentaria?

De ninguna manera. Hay bastantes cosas que hay que hacer [desde el Congreso]. Hay diversas necesidades y prioridades de la población en las que nos vamos a enfocar. Lo que sí creo es que se tiene que apoyar también a los pequeños empresarios -especialmente, provincianos- porque yo sé que no es fácil.

-¿Qué opina de las propuestas de algunos partidos sobre el reemplazo de la Constitución de 1993 por una nueva?

Son propuestas populistas. Discrepo profundamente. Yo les preguntaría a los candidatos qué puntos están mal en la Constitución del 93. ¿Qué quieren hacer? ¿Volvernos como Venezuela, con normas populistas? Nuestra Constitución es clara en todos los aspectos. Si hubiera algún punto que hay que modificar, lo debatiremos en el Congreso. Pero, desde mi punto de vista, la Constitución que tenemos está bien formulada.

-¿Puede identificar con qué partidos Fuerza Popular entablaría alianzas o coaliciones en el próximo Congreso, con qué partidos es más afín?

Eso sería muy prematuro... Pero, mientras sea por el desarrollo del Perú, Fuerza Popular va a estar dispuesto a formar alianzas para encaminar decisiones en bien de la población.

-Keiko Fujimori ha declarado que el Gobierno de su padre fue “por momentos, autoritario”. ¿Comparte esa frase?

Sí. Y yo creo que la misma coyuntura ameritaba un autoritarismo en el Gobierno del ingeniero Fujimori. Yo tenía 20 años cuando fui testigo del terrorismo. También de las protestas de los sindicatos, como la CGTP, que paralizaban al país. No exigían derechos, sino que imponían demandas a los empresarios. Sin autoritarismo, no hubiéramos alcanzado estabilidad como país.

-Naturalmente, usted apoya el indulto a Alberto Fujimori. Pero, ¿no cree que la sentencia contra el expresidente a 25 años de prisión fue esperable por la gravedad de los delitos que se le imputaron?

Yo respeto la opinión del Poder Judicial. Pero creo que el presidente Fujimori hizo más cosas buenas por el país. Obviamente, como cualquier persona, hubo algunos errores que cometió en su gobierno. Pero, si vamos a ponerlo en balanza, creo que él ya pagó bastante tiempo. Son 13 años que está en prisión. Él es una persona en edad avanzada y se le debería indultar por humanidad y por lo que ha hecho por nuestro país, en agradecimiento. Si en caso no se pudiera indultarlo, lo adecuado sería un arresto domiciliario por la alta investidura que ha tenido.

-¿No tiene algún reparo sobre las investigaciones fiscales sobre Fuerza Popular?

A manera personal, considero que, si hubiera reales elementos de convicción, hace rato que la señora Keiko Fujimori ya estaría adentro [en prisión, con sentencia]. Pero, como no le comprueban, es que sigue el tema de la investigación. Esa es mi percepción personal. Yo creo que la señora Keiko no tiene nada qué temer. Ninguna supuesta prueba está confirmada.

-Si la Fiscalía comprobara la responsabilidad de Keiko Fujimori o del entorno del partido en el delito de lavado de activos, ¿Ud. se alejaría del fujimorismo si se comprueban los cargos por lavado de activos?

Del partido, no. La responsabilidad sería personal, individual. Si se comprueba, la señora Keiko tendrá que responder a la Justicia, como ya lo ha venido haciendo. Pero yo me mantendría fiel al partido por los principios que nos delegó el ingeniero Alberto Fujimori.

-Hace un par de semanas, usted fue captado en video dentro de una pollería en el distrito de Ate, concentrando personas y no utilizando mascarilla. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, anunció que lo sancionarían por esta conducta, que contravino las disposiciones de Keiko Fujimori, respecto de no hacer proselitismo con reuniones o aglomeraciones. ¿Qué ocurrió y qué sanción recibió?

Sí, un canal de televisión me sacó. Yo fui invitado a ese local por un grupo de personas que me agradecían porque yo, en el 2014, como empresario, apoyé a cinco colegios en el trabajo de nivelación de sus suelos. Yo les manifesté que tomáramos distanciamiento porque no era prudente por la coyuntura. Hay varias personas que pueden corroborar que se les pidió no hacinarse, como se vio en el video. Recibí una llamada de atención del partido y estoy de acuerdo porque hay que ser respetuosos de las medidas y el protocolo de bioseguridad. Yo pedí disculpas públicamente y es algo que no se va a repetir.

