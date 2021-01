Conforme a los criterios de Saber más

El teniente general Arquímedes León Velasco, subcomandante general de la Policía Nacional, respondió a El Comercio sobre las situaciones generadas por la campaña electoral en los últimos días: candidatos recorriendo jurisdicciones del país congregando a un buen número de personas, reuniones en locales cerrados y acercamientos que contravienen las recomendaciones sanitarias por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

MIRA: Cuestionan que autoridades eludan la responsabilidad por falta de protocolo sanitario

Además, en este contexto, el miércoles, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invocó a la Policía Nacional a hacer cumplir las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno y exhortó a los partidos y a la ciudadanía a acatar las disposiciones.

León Velasco asume desde el 2 de enero el liderazgo de la Policía Nacional mientras el comandante general, César Cervantes, cumple con el aislamiento y protocolos debido a que fue diagnosticado con COVID-19. Expertos consultados por este Diario cuestionaron que instituciones y autoridades no tengan iniciativas para regular la campaña electoral en estas circunstancias de pandemia.

El subcomandante León adelantó a El Comercio que este jueves tendrá una reunión con el ministro del Interior, José Elice, de coordinación sobre este tema que implica a la campaña electoral.

- ¿Hay un plan de acción dispuesto por la PNP frente a las aglomeraciones en un recorrido político?

Eso está en vigencia porque está dentro de las disposiciones de salubridad. La Policía Nacional va a tener que intervenir en todos los casos donde haya esos escenarios porque no está permitido.

- El JNE ha exhortado a los candidatos e invocado a la PNP a hacer cumplir las medidas sanitarias, pues hay varios candidatos que están reuniendo a personas y aglomerándolas en plazas públicas…

Son actitudes irresponsables porque acá estamos en una alerta, retomando las medidas, dentro de la policía misma porque los contagios nuevamente nos están alarmando. Este virus no respeta si es policía o no.

- ¿La PNP está acompañando o resguardando este tipo de actividades políticas?

Las que son convocadas…en principio no damos la autorización. El derecho de manifestación la respetamos, pero si el evento, a todas luces, pone en riesgo el tema de la salud, por el riesgo de contagio, tenemos que persuadir para que no se produzca o desactive. No vamos a reprimir, pero va por la responsabilidad de las propias autoridades políticas o personajes políticos que están haciendo estas reuniones.

- ¿Se reforzarán las medidas de seguridad debido a que este tipo de eventos están siendo reiterativos?

Vamos a evaluar eso y hacer también las coordinaciones para que todos los partidos participen y de algunos lineamientos al propio personal. Creemos que toda la población debe apoyar en estas medidas.

- No hay un sector que lidere el cumplimiento de las medidas sanitarias en las reuniones políticas, ¿la voz pertinente en este caso es la policía?

En este caso son todas las autoridades. La Policía Nacional no desautoriza. Más bien, es en acatamiento a lo que dicta las normas de bioseguridad del Ministerio de Salud. Esas son las que tenemos que acatar todos.

- ¿Se han dispuesto medidas específicas para estos eventos políticos?

No porque no están autorizadas. Si lo hacen, lo hacen desacatando las disposiciones del Ministerio de Salud.

- Como Policía Nacional ahí actúan en cuanto a la dispersión de las personas.

Exacto.

- ¿Se van a reunir o de qué manera canalizarán la invocación a los partidos políticos para evitar estas situaciones?

Nosotros vamos a hacer la invocación, recomendación a nuestro ministro para que él pueda articular estas coordinaciones.

- ¿Han conversado con el ministro José Elice?

Tengo una reunión hoy [jueves] por ese motivo, por todo lo que va a empezar a venir por la campaña política. Ayer hablé con él para ver este tema.

- ¿No hubo una reunión previa con la Policía Nacional por parte de los partidos políticos?

No.

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez: “tenemos que empezar la vacunación tan pronto lleguen las vacunas”

Violeta Bermudez: "tenemos que empezar la vacunación tan pronto lleguen las vacunas"

TE PUEDE INTERESAR