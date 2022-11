—¿La designación de Betssy Chávez como primera ministra es un acto de provocación?

Es una provocación y una falta de respeto a todos los peruanos colocar como primera ministra a una persona que fue censurada por incompetente, que de forma abierta insulta a la fiscal de la Nación y a los medios de comunicación. En este momento se necesita a una persona de consensos, que tenga vocación de unir a los peruanos, pero la ubican a ella. Insisto, es una provocación y una falta de respeto a todos los peruanos.

—A solo dos días de dejar la PCM, Aníbal Torres ha sido nombrado como asesor de esta entidad por Chávez. ¿Qué tipo de señal está dando el Ejecutivo?

El Ejecutivo está dando señales de que no le interesa el país, se burla de todos. Y ahí también hay que ver la dignidad de las personas. Pasar de primer ministro a asesor; bueno, hay gente que no se respeta.

—El Congreso aprobó, con los votos de Perú Libre y el Bloque Magisterial, la presentación de una demanda competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, a raíz de la interpretación que ha hecho el gobierno al rechazo de plano de la cuestión de confianza. ¿Cómo se puede interpretar que el oficialismo se haya sumado?

Que ellos están en desacuerdo con la actitud que tiene el gobierno, una actitud de querer cerrar el Congreso de forma ilegal y eso también lo están demostrando con su posición y votos los oficialistas.

—¿El Congreso debe darle el voto de confianza a Chávez, quien en mayo último fue censurada cuando fue titular de Trabajo?

Si los congresistas son consecuentes con sus principios, se le debe denegar la confianza. Hay que tener en cuenta que ella fue censurada [cuando era ministra de Trabajo] con nueve votos de Perú Libre. El nombramiento de Chávez al frente del Gabinete y el haber mantenido a personas incompetentes, hace pensar que se va a producir la primera denegación de confianza. Yo sí voy a votar en contra.

—Si el Congreso le niega el voto de confianza a Chávez, podría ser interpretado por el gobierno como la segunda vez que lo hacen…

Por eso, yo considero que antes de que se presente la primera ministra [en el pleno y solicite la investidura], se tiene que presentar la moción de vacancia por permanente incapacidad moral. De tal manera que el Congreso se adelanta y vaca al presidente primero.

—Pero no tienen los 87 votos para aprobar una vacancia…

Pero si los congresistas son conscientes de que el presidente dice “ya va una confianza rechaza”, pues tendrán que escoger: o se va el presidente o se va el Congreso. Si los congresistas son inteligentes, tienen que votar por la vacancia de Castillo, ya que este está forzando ilegalmente el cierre del Congreso. Y si no quieren, nos iremos. Acá, el que comete un error, o el que acierta es el que finalmente tendrá el resultado.

—La Comisión de Alto Nivel de la OEA mantuvo más 27 reuniones en los dos días que estuvo en Lima. Pero en estas no participaron ni la contraloría ni la procuraduría general. ¿Estas instituciones fueron las grandes omisiones?

Sí, porque era una parte de lo que tenía que conocer la delegación, los casos de corrupción, de los nombramientos que no cumplen con los requisitos y los perfiles que en particular la contraloría ha estado mencionando y que se conoce son más de 50. Yo creo que [la misión especial] ha fallado en esa parte. También creo que las cabezas de estas instituciones han tenido que presentar una solicitud para dialogar con ellos, pero sí, es una gran ausencia.

—Por ejemplo, el procurador general Daniel Soria fue destituido arbitrariamente en febrero último y, luego, repuesto en el cargo por una orden judicial. ¿No era importante escuchar su testimonio?

Era una forma de poder conocer la represalia que toma este gobierno contra todas aquellas personas que cumplen con su tarea, el procurador lo único que hizo fue hacer una tarea de un abogado del Estado, no del gobierno, hubiera sido importante que conocieran cuál había sido su situación y el motivo que fue cesado de forma ilegal.

“Si los congresistas son consecuentes se le debe denegar la confianza [a Chávez]”, afirmó Chiabra. (Foto: Jorge Cerdán | El Comercio)

—La Comisión de Alto Nivel de la OEA, antes de irse del país, exhortó “al diálogo a todos los actores políticos peruanos”. Por ejemplo, si el presidente Castillo convoca al Acuerdo Nacional en los próximos días, ¿usted asistiría? ¿Es viable retomar el diálogo en este momento?

El presidente, en primer lugar, ha afectado la imagen del país al hacer que venga una Comisión de Alto Nivel de la OEA en un intento de eludir a la justicia. Castillo sigue teniendo un mensaje de división entre los peruanos, lo último que ha mencionado es que, si no se cumple con la voluntad del pueblo, él va a llamar al pueblo [para tomar medidas]. ¿Cómo se puede dialogar con esa persona? Todos tenemos que poner de nuestra parte y bajar esta tensión.

—El presidente Castillo, cuando la OEA aún estaba en Lima, advirtió que tomará algunas medidas “juntamente con el pueblo” si no se respeta la voluntad popular. ¿Es una amenaza al Congreso?

Yo creo que sí, [Castillo] no solamente hace una amenaza al Congreso, sino una incitación a la violencia en el país, no se está dando cuenta del grave daño [que puede provocar]. Y lo que pasa es que Castillo todavía está en el modo sindicalista y no se da cuenta que un presidente de la República no puede incitar a la violencia.

—¿Cuáles son las expectativas que tiene la oposición en el Congreso sobre el informe que vaya a realizar la Comisión de Alto Nivel de la OEA?

Yo tuve la oportunidad de participar en el diálogo con ellos y hay embajadores de todas las posiciones, yo creo que, si ellos son imparciales y han conocido la realidad de nuestro país, que no la sabían, porque el canciller Landa por no decir que mintió, les dijo solo una parte de la verdad, yo creo que el informe debe contener alguna sugerencia. Yo le señale que, si el presidente no convoca al Acuerdo Nacional, ni al Consejo de Estado ni da declaraciones a los medios de comunicación, cómo van a ser ellos que una de sus tareas era promover el diálogo si el mismo presidente no lo hace. Yo espero que sea un informe imparcial, que demuestre que ellos han tomado conocimiento de la realidad en su totalidad y no de una parte interesada como fue la que expresó el gobierno [en su carta].

—El Congreso no tiene los 87 votos para vacar al presidente, el Ejecutivo no puede disolver constitucionalmente el Parlamento. ¿No ha llegado el momento de evaluar en serio un adelanto de elecciones generales?

El adelanto de elecciones sería una manera que tendría el presidente para victimizarse y decir que lo sacaron del gobierno, que no lo dejaron gobernar. Castillo es responsable de lo que estamos viviendo y tiene que ser vacado por permanente incapacidad moral. Adelantar las elecciones es hacerle un favor, si él [Castillo] es el culpable tiene que recibir una sanción política, si él no cambia [y se van a nuevos comicios] fácilmente dirá que no lo dejaron gobernar.

—¿Este Parlamento no es parte de la crisis también? Han aprobado una serie de contrarreformas, entre ellas la de la Sunedu, y han blindado a personajes cuestionados, como al ex contralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y a Manuel Merino, entre otros.

El Parlamento es parte de la crisis y parte de la solución, acá no podemos decir nosotros que solamente es el Ejecutivo, pero quien es el causante de la crisis es el presidente. ¿Dónde empieza? Con la designación del primer Gabinete comenzaron todos los problemas. Puso a Bellido, no dejaron ingresar a los medios de comunicación, se fueron por la puerta falsa los ministros de Economía y Justicia, este última hasta hace unos días primer ministro, los tuvieron que convencer para que juren.

—El Tribunal Constitucional anuló la denuncia constitucional por traición a la patria en contra del presidente Castillo. ¿No fue un error de la oposición enfocarse en este proceso?

Aquí lo que hay que tener en cuenta es que un presidente de la República, cuando se refiere a temas como la integridad territorial y la soberanía, no es una simple opinión. ¿Y si el presidente dice que se le va a declarar la guerra a otro país? ¿Qué hacemos? Decimos que es un ignorante, que es una persona que no conoce, que se puso nervioso en una entrevista, el presidente, el canciller y el ministro de Defensa deben ser muy prudentes con sus declaraciones cuando se refieren a otros países. Entibiar lo que dijo es abrir la puerta para que él pueda decir cualquier otra cosa.

—¿El Parlamento le debe dar prioridad a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación al presidente Castillo?

Yo creo que sí, porque no podemos permitir que un presidente envuelto en corrupción, corrupción que involucra también a su familia, a su secretario general y a sus ministros, no puede seguir gobernando el país.