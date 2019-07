Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

“Es el colmo que el procurador [Jorge] Ramírez, que nos dijo en la Comisión Lava Jato que la indemnización era más de 3.000 millones de dólares, [pero] terminó en 624 millones de soles en 15 años y sin intereses”.

​Lourdes Alcorta, congresista de Fuerza Popular

Martes 16 de julio en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

A fines de enero del año pasado, el procurador Ramírez indicó que su despacho calculó en S/3.468 millones el monto que Odebrecht debía pagar por el concepto de reparación. Sin embargo, esta cantidad fue fijada contemplado el Gasoducto del Sur- obra valorizada en US$7.000- que no está incluida en el acuerdo de colaboración con la constructora.

En el acuerdo de colaboración, la firma brasileña solo reconoce el pago de sobornos en cuatro obras: carretera Interoceánica en los tramos II y III, línea 1 del metro de Lima, Costa Verde del Callao y la Vía Evitamiento del Cusco.

Alcorta también indica que los S/610 millones de reparación civil que Odebrecht deberá pagar al Estado Peruano en los próximo 15 años no contempla intereses, lo cual es falso.

La sentencia de homologación del acuerdo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a la que tuvo acceso El Comercio, indica que este dinero será pagado en quince armadas hasta el 2034. Y establece que el interés legal será pagado en una sola cuota al término de la cancelación del fraccionamiento de las quince armadas.

Esta situación ya había sido dada a conocer por el procurador Ramírez con anterioridad.

El Comercio se comunicó con la congresista Alcorta, pero ella indicó que no daría “ninguna declaración”.



“El gobierno ha tomado [el modelo del] único país en América Latina que no tiene la inmunidad [para sus parlamentarios] que es Colombia, el único país de América Latina. ¿Por qué? No sé cuáles son las razones por las cuales [el Ejecutivo] ha querido homologar ese modelo cuando ya quisiéramos tener una democracia tan solvente como la colombiana”.

​Javier Velásquez Quesquén, congresista del Apra

Martes 16 de julio en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

El Poder Ejecutivo no ha propuesto la eliminación de la inmunidad parlamentaria, como lo sugiere el congresista Velásquez Quesquén, sino que esta prerrogativa esté en manos de la Corte Suprema de Justicia y ya no del propio Legislativo.

El ex jefe del Gabinete Ministerial refiere que el único país en América Latina donde sus parlamentarios no gozan de inmunidad es Colombia, lo cual también es falso. ¿Por qué? Porque en Honduras, Panamá y Bolivia tampoco contemplan esta figura de protección a sus parlamentarios.

Por ejemplo, Honduras eliminó en julio de 2004 la inmunidad, que protegía desde 1957 al presidente, tres vicepresidentes, congresistas, jueces, secretarios de estado y sus asistentes, alcaldes, concejales, y a más de 4 mil oficiales de las fuerzas armadas. Esta iniciativa fue aprobada de manera unánime por los 128 diputados de los cinco partidos políticos del Congreso de ese momento.

La Asamblea Legislativa de Panamá eliminó la inmunidad en el 2004. Reformó el artículo 155 de la Constitución de su país establecimiento lo siguiente:

‘Los miembros de la Asamblea Nacional —diputados— podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional’.

Y Bolivia eliminó la inmunidad en el 2009 con la promulgación de su nueva Carta Magna.

En diálogo con El Comercio, Javier Velásquez Quesquén precisó que el gobierno ha tomado “a medias” el modelo colombiano, porque en Bogotá “por un delito común un parlamentario tiene que ser investigado por la Corte Suprema”. “Mejor dicho, si yo como parlamentario salgo y atropello a una persona estando borracho, a mí tiene que investigarme la Corte Suprema, no me puede investigar un juez. Entonces, ese es un procedimiento más gravoso”, remarcó.



“La igualdad entre el hombre y la mujer no es una cosa nueva, Aristóteles señala claramente en ‘La política’ y ‘Ética de Nicómaco’ que el hombre y la mujer son iguales, que sus diferencias biológicas no son diferencias de intelecto, inteligencia y razón y, por lo tanto, estamos haciendo [con la paridad y alternancia] distinciones y creando fracciones donde no deberían estas existir”.

Francisco Tudela, ex ministro de RR.EE.

Miércoles 17 de julio en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es falsa

Miguel Giusti, doctor en Filosofía de la Universidad de Tübingen (Alemania), explicó a El Comercio que Aristóteles estableció, a través de su obra, que en la democracia griega solo podían participar los ciudadanos, que a su vez son los jefes de familia y que estos “solo podían ser hombres”.

“Para Aristóteles, las mujeres no son ciudadanas, eso está precisamente en su libro ‘La Política’. La igualdad entre los hombres y las mujeres no es un teoría griega y no es una teoría aristotélica”, remarcó el también vicepresidente para América Latina de COMIUCAP (Asociación Mundial de Facultades de Filosofías de Universidades Católicas).

Giusti indicó que si bien Aristóteles considera que todos los hombres “son iguales”, este se refería a los varones y no a las mujeres.

“Él consideraba que el Estado, la ciudad debe estar compuesta por ciudadanos que tengan iguales derechos, pero para ser ciudadano hay que ser hombre y no mujer. No se rectifica [de esta posición en ninguna de sus obras]. El que defendió en cierta manera la igualdad fue Platón en ‘La República’, pero Aristóteles no”, acotó el profesor de la PUCP.

En la obra “La Política”, Aristóteles señala de manera textual lo siguiente: "El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior; uno gobierna y la otra es gobernada; este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad".

Este Diario intentó comunicarse con el ex canciller Tudela, pero este no respondió a nuestras llamadas.



“Quiero hablar de La Libertad, sabe cómo fue la lista en mi región, en Fuerza Popular éramos siete como es la cuota para La Libertad. De esos siete, cuatro fuimos mujeres, como ha sido la constante en casi todas las regiones en nuestro partido, a nosotros no nos van a decir que nos oponemos a algo [la paridad] que practicamos sin imposición. El voto preferencial determinó que en mi región entrasen tres hombres y una mujer, la única fui yo, pero no porque haya sido la única candidata, insisto fuimos cuatro mujeres y tres hombres”.

Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular

Miércoles 17 de julio en la Comisión de Constitución del Parlamento



Esta afirmación es imprecisa

La lista que Fuerza Popular presentó para el Congreso en La Libertad en la última elección general no estuvo conformada mayoritariamente por mujeres, como refiere Bartra, sino por hombres. Estos fueron Octavio Salazar, Daniel Salaverry, Luis Yika y Milton Miranda. Este último fue fundador de Factor K.

Es cierto que fueron elegidos tres hombres y una mujer, la propia Bartra.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Constitución no mencionó que Salazar, Salaverry y Yika estuvieron en los tres primeros lugares de la lista, mientras que ella en el quinto.

Bartra logró 19.864 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De los parlamentarios electos, ella solo superó a Yika (15.490). Salaverry obtuvo 57.827 votos y Salazar, 43.763.

Las otras dos mujeres de la lista de Fuerza Popular en la región norteña fueron María Kobashigawa y Verónica Escobal, quienes tuvieron poco más de 10.000 votos. Ambas fueron ubicadas en la cuarta y séptima posición.

El fujimorismo pudo haber aplicado la paridad en esta lista, pero no la alternancia, lo cual terminó beneficiando a los tres hombres que encabezaron la fórmula.

El Comercio intentó comunicarse con la congresista Bartra, pero ella no respondió a nuestras llamadas.