Gilbert Violeta y Juan Sheput renunciaron a la bancada de PpK

Los congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput anunciaron la tarde de este martes su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio. Ambos tomaron esta decisión luego de que la bancada no aceptase su pedido de licencia temporal y les abriera un proceso disciplinario.

"No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que solo busca expulsarnos de la bancada. ¡Los principios no se negocian!", escribió Violeta en su cuenta de Twitter.

"En coherencia con mis convicciones democráticas y de creencia en un sistema de partidos he presentado mi renuncia irrevocable a la bancada de Peruanos por el Kambio. La aritmética de la mayoría no les da la razón", señaló Sheput.

Esta mañana la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio decidió mantener su nombre y no cambiar su denominación por Contigo, a pesar del pedido de los integrantes del partido político que decidieron cambiar su denominación.

Tras esta decisión, tomada en una reunión entre la mayoría de los miembros de la bancada, los congresistas seguirán identificándose con el nombre Peruanos por el Kambio.



La bancada de Peruanos por el Kambio, nuevamente en una crisis interna, se queda ahora con 9 integrantes. Comenzó el actual período parlamentario con 18.