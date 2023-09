Canal N dio a un conocer un audio de la conversación entre el prófugo exjuez supremo César Hinostroza –cuya extradición al Perú ya fue aprobada por España- con Eduardo Arana, nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Según dicho medio, la grabación data del 5 de abril del 2018 y forma parte del caso CNM Audios. Horas antes el titular del Minjusdh rechazó que vaya a dar un paso al costado ante la información publicada sobre llamadas telefónicas con miembros de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En el clip, Arana Ysa menciona una reunión con un tal “Francisco” para hablar del “proyecto a mediano plazo” de Hinostroza Pariachi. También le lanza algunos elogios.

El actual ministro de Justicia también le menciona al prófugo exmagistrado que tienen “varias facturas por cobrar” que podrían “hacerlas extensivas”.

Aquí la transcripción del audio:

Eduardo Arana: Doctor César.

César Hinostroza: Sí, Eduardito, me llamaste.

EA: Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco y me dice: ‘oye cómo está Cesitar’, me dice: ‘la vez pasada lo llamé, no me contestó, a ver dile si mañana tiene tiempo para almorzar’, porque mañana es viernes. Ojalá tengas algún espacio.

CH: Depende. No, lo que pasa es que a veces la gente quiere reunirse, y yo he estado postergando y postergando, mañana justo me he comprometido con un pata que ha venido de Estados Unidos y se va el domingo, hermano.

EA: No hermano, ya está separado. No hay ningún problema.

CH: Ya, pero sí me dijo. Ayer tuve una misa, una misa con él.

EA: Sí.

CH: Me dice: ‘¿Cuándo?’ Yo le digo: ‘Usted dirá pues’. ‘La otra semanita’, me dijo él. La otra semanita, no me dijo nada de mañana.

EA: Ya.

CH: Me dijo: ‘Pero dile pues a Eduardo (…) Debe saber’. ‘Sí claro, es un gran hermano’ –le digo- ‘con él tenemos que estar’. Él no quiere salir sin ti, ah (…) tiene miedo.

EA: No, no, lo que pasa, no es solamente eso. Hay varias cosas que él quiere conversar contigo, como patas, ¿no?

CH: Claro.

EA: Mejor que ustedes conversen como patas, pero lo dejamos para la próxima semana, pues.

CH: Sí, pero no hay que dejarlo pasar. Porque a mí me interesa hablar con él y obviamente seguro a él también.

EA: Mira, yo le he dicho lo que tú tienes como plan, tu proyecto ¿no? a mediano plazo.

CH: Claro.

EA: Él me dice: ‘estoy de acuerdo, pero déjame… quiero también darle algunos consejos’. O sea, no hay ningún problema.

CH: Ah, ya, ya.

EA: Y además, hermano, tú sabes que tú no necesitas que uno te garantice porque ya tienes tu propia imagen, has ganado tu esfuerzo. Además, que eres un hombre más inteligente, tú eres más inteligente que Romero, sino que Romero es más carismático que es diferente.

CH: Claro, claro. Sí, pero el tema está allí y nosotros estamos poniéndole acá punche, decisión y no tenemos temor a nada, hermano, porque ya de tanto que nos ha pasado seguimos adelante. Obviamente con mesura, con la firmeza y las precauciones del caso ¿no?, tranquilo ¿no?

EA: Sí hermano, no hay problema. Lo que pasa es que, ya él te lo va a contar, hay muchas cosas que, podríamos, digamos que tenemos varias facturas por cobrar que podríamos hacerlas extensivas, nada más, nada más.

CH: Lo que pasa, lo que a mí me preocupa –ya lo vamos a hablar con Panchito- es que cada vez que sale en un medio alguna cosa, al toque, al toque, cambia de criterio.

EA: No, no.

CH: Y eso está mal. Ya hombre viejo compadre.

EA: No, no, tú no te preocupes por eso, yo te garantizo que (…) toma una posición ¿no?

CH: Ya hermanito. Ya pues, entonces la siguiente semana. Mira, el lunes definimos porque ahorita no estoy en la oficina para ver qué cosas tengo, para no decir: ‘ya no puedo’. De frente ya quedamos.

EA: Ya está.

CH: Nadie lo mueve.

EA: Perfecto señor. Ya listo.

CH: Ya hermanito. Un fuerte abrazo, gracias por llamar.

Audio entre César Hinostroza y nuevo ministro de Justicia. (Video: Canal N)