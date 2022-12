La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a los integrantes del primer Consejo de Ministros que conforma en su gobierno.

El Gabinete quedó presidido por el abogado Pedro Angulo Arana, quien se ha desempeñado como decano del Colegio de Abogados de Lima y fiscal superior en el Ministerio Público.

Además, el Consejo de Ministros está conformado por ocho mujeres, paridad que la jefa del Estado había adelantado en las conversaciones que mantuvo con las bancadas del Congreso.

Sin embargo, el Gabinete iniciará labores incompleto: aún no han jurado las personas que asumirán los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y Trabajo y Promoción del Empleo.

Luego de la ceremonia de juramentación, la presidenta pronunció un mensaje a la nación. En él instó a la calma a quienes, desde la sucesión constitucional, se han agrupado en protestas en diferentes ciudades del país. “Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Esto atenta contra las preocupaciones y demandas sociales. Ofrezco mi mano para atender justos reclamos”, dijo.

También se reafirmó en que asumió el gobierno tras haber sido parte de una fórmula presidencial, que integró con Pedro Castillo y ganó en las elecciones del 2021. “No es un cheque en blanco, sino un compromiso con cada uno de ustedes”, agregó.

Observaciones

Angulo Arana ha sido señalado de presunto acoso en el 2015, ha sido vinculado al exmagistrado César Hinostroza, acusado de pertenecer a Los Cuellos Blancos del Puerto, así como al exmiembro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila. En comunicación con El Comercio, el primer ministro ha rechazado estas imputaciones.

“En ningún despacho está. Me preguntaron, pero finalmente nunca pude ver cuáles fueron los elementos materiales de esa denuncia”, dijo respecto del supuesto caso de acoso. Además, informó que no tiene carpetas abiertas en la fiscalía. “La última vez que me notificaron de un caso fue cuando era decano del Colegio de Abogados de Lima, en el 2016. Lo archivaron al año y medio. Esa fue la última vez que me notificaron [...]. Que yo conozca, no tengo ningún proceso ni denuncia”, agregó Angulo a este Diario.

Finalmente, negó haber tenido algún vínculo con Hinostroza. En cuanto a su relación con Aguila, comentó que cuando este postuló en el 2014 al CNM, le dio su apoyo pero desconociendo lo que sucedería más adelante. “Cuando él queda como candidato, yo lo apoyé. Salgo en una foto apoyándolo y, a los años, en el 2018, se ve que participó y se vinculó con otras personas. Porque lo apoyé cuando él iba a ser elegido ya me vinculan a que, supuestamente, iba a saber lo que sucedería posteriormente”, finalizó.

De otro lado, Óscar Vera Gargurevich, exgerente de la refinería de Talara de Petro-Perú, fue designado titular del Ministerio de Energía y Minas. Según fuentes de El Comercio, ha participado en las decisiones que generaron la crisis que atraviesa esta empresa estatal. Las mismas fuentes han señalado que “apoyó todas las decisiones” de Hugo Chávez Arévalo y “así consta con sus votos”. Chávez Arévalo, ex gerente general de Petro-Perú, había sido requerido por la justicia luego de dictarse una orden de detención preliminar en su contra. Esto por el presunto delito de colusión agravada debido a la adquisición de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators.

Anteriores cargos

Además de Vera Gargurevich, otros 13 integrantes del Gabinete han tenido experiencias previas en la gestión pública. Ellos son los ministros de Economía, Alex Contreras; César Cervantes, ministro del Interior; Luis Fernando Helguero, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Jair Pérez, ministro de Cultura; Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social; Alberto Otárola, ministro de Defensa; Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores; Patricia Correa, ministra de Educación; Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario y Riego; Sandra Belaunde, ministra de la Producción; Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda; Grecia Rojas, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Rosa Gutiérrez, ministra de Salud.

De este grupo, los titulares de cancillería, Economía, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social se han desempeñado como viceministros en la última gestión presidencial. Otárola fue ministro durante el gobierno de Ollanta Humala y defensa legal de Boluarte.