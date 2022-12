La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró a la prensa que los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial jurarán sus cargos este sábado, “antes del mediodía a más tardar”.

“Estamos yendo a continuar con el trabajo de armar un Gabinete que dé confianza a la población”, señaló la mandataria este viernes.

Consultada por los nombres de Jorge Nieto o Beatriz Merino —que se han mencionado como posibles opciones para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros—, evitó dar precisiones.

Por otro lado, los integrantes de las bancadas parlamentarias que se reunieron con Dina Boluarte adelantaron que el Gabinete no estará integrado por congresistas y le manifestaron que se requieren perfiles técnicos. “Nos ha señalado su compromiso con tener un gabinete profesional, con experiencia”, comentó Flor Pablo.

Adelanto de elecciones

Boluarte, quien en su mensaje de investidura del pasado miércoles manifestó que asume el Gobierno hasta el 2026 como parte de la sucesión presidencial, no descartó la posibilidad de un adelanto de comicios. “La Constitución, cuando se juró el cargo, dice hasta el 2026. Sin embargo, si la sociedad [lo pide] y si la situación amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso. Nos sentaremos a conversar”, dijo ayer la jefa del Estado a la prensa.

Durante los últimos días, grupos en algunas regiones del país salieron a las calles para protestar en contra de esta sucesión y pedir el adelanto de elecciones. La jefa del Estado se dirigió también a ellos exhortándolos a mantener la calma. “No he sido yo quien lo ha provocado. Aquí estoy solo cumpliendo el rol constitucional. Cuando se va a elecciones se elige una fórmula presidencial. En consecuencia, lo único que estoy haciendo es cumplir con la sucesión constitucional”, incidió Boluarte.

Dina Boluarte también se refirió al pedido de convocatoria de una asamblea constituyente. Sobre ello, la presidenta considera que no es el momento para que sea discutida. “El Perú atraviesa una crisis política y hay que solucionar la crisis económica y alimentaria”, sentenció.

Horas después, durante su participación en la ceremonia por el Día del Ejército, Boluarte destacó a las Fuerzas Armadas por dar “la garantía de que vivimos en orden, respetando la Constitución, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes. Ese que recuperaron tras una fallida aventura que debe quedar en la memoria del país para que la historia no se repita”.

Sondeo en bancadas

Congresistas que se reunieron el viernes con la presidenta en la ronda de diálogos con bancadas hablaron con ella sobre la posibilidad del adelanto de elecciones.

Carlos Anderson (no agrupado) le comentó que “debe reconocer que tiene una posición muy débil. Le he sugerido marcar de una vez julio del 2024 como fecha de cambio”, dijo Anderson al término de la reunión.

Además, las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) informaron a la prensa que la jefa del Estado les señaló que “esa puerta [de adelanto de elecciones] no está cerrada”. Paredes agregó que existe un proyecto aprobado en la Comisión de Constitución, que debería pasar a ser discutido en el pleno.

En tanto, Héctor Valer (no agrupado) comentó que las circunstancias determinarán si se coordina el adelanto de elecciones. “[La presidenta] estará coordinando con las organizaciones políticas y se irá coordinando el proceso electoral si es que así lo determinaran las circunstancias”, detalló.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, había declarado que “el adelanto de elecciones no se ha tocado porque no es el momento”. Por su parte, el congresista José Arriola, de la misma bancada, precisó a El Comercio que “hubo un comentario sobre el adelanto de elecciones. Ella mencionó que, por el momento, no está en la agenda del Ejecutivo”.