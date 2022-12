La presidenta Dina Boluarte consideró que no se merece el calificativo de “usurpadora” que le lanzó el exmandatario Pedro Castillo, a través de una carta, cuando cumplía detención preliminar tras intentar dar un golpe de Estado.

En diálogo con WillaxTV, la mandataria cuestionó que Castillo Terrones no haya valorado el tiempo que estuvo a su lado en el Ejecutivo, por lo que consideró que “ha sido en vano”.

“Han ido pasando los días y he podido ver que él, de puño y letra, me llama traidora y usurpadora y él sabe que esas palabras no me merezco, él sabe de mi total lealtad”, expresó Boluarte.

“Y me da pena la forma de cómo escribe y no valore todas las recomendaciones, sugerencias, el respeto y el cariño que le tenía, me da mucha pena que no haya sido valorada. Todo este tiempo que he estado al lado del presidente Castillo ha sido, desde mi punto de vista, en vano”, agregó.

La jefa de Estado también aclaró que no conspiró contra Pedro Castillo y que ese tema siempre lo conversó con su antecesor. Incluso, recordó que logró detectar que desde “redes sociales muy cercanas” al exmandatario le lanzaban ataques cada vez que se presentaba una moción de vacancia.

Aseguró que Castillo Terrones le manifestaba que no se preocupara y que él se comprometía que iba a conversar “con la familia”.