La presidenta Dina Boluarte ya tiene definido su mensaje a la Nación. El miércoles, durante una nueva sesión del Consejo de Ministros, se aprobaron no solo los ejes sino también los detalles de su primer discurso ante el Congreso en el marco de las Fiestas Patrias. Los integrantes del Ejecutivo han preferido mantener silencio y no adelantar el contenido.

Solo el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, brindó un pequeño esbozo del discurso el último martes. “Creemos que será un mensaje que va a convocar a la paz, a la reconciliación y a la unidad nacional y en ese trabajo estamos”, subrayó.

Fuentes de El Comercio indicaron que Boluarte Zegarra realizará un balance sobre cómo encontró el país, tras el año y medio de la administración de Pedro Castillo, quien fue vacado el 7 de diciembre del 2022, tras haber perpetrado un golpe de Estado por televisión nacional.

Las mismas fuentes señalaron que a diferencia de los mensajes a la Nación de sus predecesores, el de la presidenta no estará estructura por sectores, sino “por ejes transversales”.

Agregaron que estos no son los mismos de la política general del gobierno y dentro de ellos se incorporarán a los sectores y proyectos.

Para el analista político Enrique Castillo, el eje principal de la presentación de Boluarte Zegarra en el hemiciclo del Parlamento-a donde no va desde el 7 de diciembre, cuando juró como mandataria tras la vacancia de Pedro Castillo- debe ser “la estabilidad política”. ¿La razón? El país aún no sabe si continuará hasta el 2026 o no.

“Ella llega muy debilitada, porque la población no ha encontrado en su figura ni liderazgo ni capacidad de gestión. No ha sido capaz de lograr una estabilidad política que le diera al país la posibilidad de no pensar en una eventual vacancia presidencial ni en el adelanto de elecciones generales. Siempre está la pregunta, ¿llegará al 2026?”, dijo a El Comercio.

Castillo consideró que la mandataria no ejerce un liderazgo en el Ejecutivo, donde el hilo conductor lo tiene, a su juicio, Otárola; y en el Congreso no tiene ni siquiera una bancada.

“Para que haya estabilidad la gente debe confiar en la presidenta. El mensaje no debe comenzar con un llamado al diálogo retórico, ella debe convocar al Congreso y establecer una línea de trabajo. Debe presentar un plan, y si tiene que cuadrar al Congreso, que lo haga; y si tiene que cambiar a ministros, que lo haga”, remarcó.

El analista político, además, afirmó que Boluarte debe mostrar propuestas sobre tres problemas centrales del país: la inseguridad ciudadana, el descenso de la economía y la salud.

“La inseguridad es un problema gravísimo, no solo es social, sino también económico, no hay manera de que la industria surja si crecen las mafias que extorsionan. Tampoco hay un rumbo sobre cómo atraer a la inversión privada. Y en el tema de la salud, un pueblo enfermo es incapaz de manejar cualquier tipo de actividad. Es muy importante que el mensaje tenga estos puntos. No soy muy optimista, no creo que la presidenta tenga claro esto”, complementó.

La bancada de Avanza País consideró como logro del gobierno de Boluarte la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). En la foto, la jefa de Estado promulga la ley que da vida a esa entidad junto con el hoy ex titular del Congreso José Williams Zapata. (Foto: Presidencia Perú) / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

“No tiene una política pública que destaque”

La politóloga Kathy Zegarra también consideró que la presidenta Boluarte llega “muy debilitada” a brindar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias y no solo por las protestas sociales en contra de su administración, sino también porque “en estos momentos no tiene ninguna política pública que destaque”.

“De hecho, es lo contrario, el manejo del dengue fue deficiente, tampoco tuvo una buena respuesta a las protestas, el balance es negativo. Es sorprendente cómo se ha mantenido en el cargo”, expresó a este Diario.

Zegarra dijo que, dentro de su discurso, Boluarte no solo debe ofrecer disculpas a la ciudadanía por las 49 muertes registradas por enfrentamientos en las manifestaciones entre diciembre y febrero últimos, sino, además, dar un paso al costado y viabilizar un adelanto de elecciones generales.

“No creo que esto se dé. Probablemente, lo que suceda es que la presidenta enfoque su mensaje en políticas pública que piensa desarrollar”, opinó.

La politóloga refirió que Boluarte debe centrar su discurso en la resolución de “problemas urgentes”, principalmente en la salud pública.

“No tiene mucho margen, es una presidenta que no tiene apoyo ciudadano, que no tiene fuerza en el Congreso para generar grandes políticas públicas. La durabilidad de su mandato aún no es segura”, acotó.

Responder por denuncias

El analista político Jeffrey Radzinsky también subrayó que la presidenta Boluarte llega “muy debilitada” a su presentación en el Parlamento y recordó que, de acuerdo a diferentes encuestadoras su aprobación no llega ni al 15%.

“Es una presidenta impopular y repudiada. Y, en segundo lugar, la economía marcha mal, la inversión privada está en retroceso y la pobreza sigue en aumento. No ha mostrado éxito alguno respecto a políticas públicas y sus aliados son básicamente los grupos parlamentarios que hace un año pretendían inhabilitarla”, sostuvo.

En comunicación con El Comercio, dijo que la jefa de Estado debe priorizar en su mensaje a la Nación la economía y la seguridad ciudadana.

“La seguridad es una preocupación de la mayoría de la sociedad, independientemente del nivel socioeconómico y de la región. Y la economía, como ya he referido, está en pleno retroceso, no se siente una mejora. Los números son categóricos”, indicó.

El también director de GFP afirmó que Boluarte Zegarra, al haber tenido posturas diferentes sobre un adelanto de elecciones generales, tiene que sentar una posición final y desarrollar cuál es el objetivo de su gobierno. Además, refirió que es necesario que responda a las denuncias de corrupción en EsSalud.

“Hemos visto denuncias muy graves en EsSalud, y dentro de la propia torpeza del gobierno nombraron a Rosa Gutiérrez, exministra de Salud, como jefa del seguro social. Ella ha dicho que fue apartada porque no quiso trazar con la corrupción y ha apuntado al Gabinete y a la propia presidenta”, expresó.

Radzinsky, al igual que Castillo y Zegarra, remarcó que no encuentra logros en política pública de la administración Boluarte, salvo uno político: “la supervivencia”.

“Recordemos que en febrero este gobierno se tambaleaba, yo no encuentro ningún logro sectorial que pueda mostrarnos como una gran bandera. Para ella, su mayor logro es la supervivencia gubernamental”, finalizó.

¿Cuáles son las expectativas en el Congreso?





1 1. Eduardo Salhuana Portavoz de Alianza para el Progreso Lo primero que creo es que la presidenta Boluarte debe dar una ruta clara para el país, definir su voluntad de gobernar y de conducir al Perú con prudencia e inteligencia en cumplimiento de los períodos constitucionales. Es decir, zanjar definitivamente con el tema del adelanto de elecciones y de su renuncia, todo lo que se ha escuchado en las calles. Luego, tiene que anunciar medidas para la reactivación económica y para la seguridad. Por ejemplo, repotenciar a la Policía Nacional y que las Fuerzas Armadas tengo un rol protagónico. Y no me refiero a sacarlos a las calles, sino que se hagan cargo de los activos del Estado y de esa manera liberar a policías para el patrullaje.

También debe mejorar la gestión pública y reestructurar el Gabinete Ministerial, poner a ministros más dinámicos y vinculados a la población, no pueden estar escondidos en sus ministerios. Respecto a Otárola, él juega un rol importante, así que es un poco complicado que lo remueva, es la figura más destacada del Ejecutivo con errores y aciertos. Lo importante es que da la cara.

El logro de la presidenta es haberse mantenido dentro de lo difícil que es gobernar el país. Y sobre los fallecidos en las protestas, Boluarte debe hacer un compromiso en el sentido de que se van a determinar a los responsables, es un tema que no se puede eludir.

2 2. Arturo Alegría Portavoz alterno de Fuerza Popular Lo que no debe faltar en el mensaje de la presidenta Boluarte es una reflexión crítica sobre los aspectos en los que este gobierno ha fallado o claudicado. Nuestro país está desprotegido ante el fenómeno de El Niño global y eso debe plantear una reacción sobre cómo el Ejecutivo, a través de sus ministerios, va a preparar al país para esta amenaza latente.

En segundo lugar, creo que es importante que desde el gobierno puedan armar un plan de trabajo conjunto y saber en qué carteras puede haber cambios. Para mí, el Ministerio de Agricultura ha estado bastante flaco. No tenemos obras públicas que ayuden a nuestros agricultores a hacerle frente a El Niño.

En los sectores Defensa e Interior tampoco veo avances, sobre todo en este último, porque atravesamos por una crisis de seguridad ciudadana tremenda. A pesar de ello, no hemos visto una respuesta real.

3 3. Flavio Cruz Portavoz de Perú Libre En su discurso, la señora Boluarte debe decir en qué modo va a moderar su gobierno y su manera de manejar el Estado en término de diálogo y reconciliación. Para ello, debe haber un acercamiento al sur del país, en especial Puno, mi región. No puede ser posible que hasta la fecha nos tenga en estado de emergencia, eso dice mucho que esta es una administración que tiene un enfoque autoritario. Espero estos gestos, ojalá se den.

Antes de que Pedro Castillo jurará como presidente, desde Perú Libre teníamos el deseo de alcanzarle sugerencias para diseñar un modelo de escuela y cerrar las brechas de infraestructura en la educación. Pero él nos abandonó. Hoy ya sabemos que no hubo grandes cambios. Esperamos que Boluarte tome estas iniciativas. Perú Libre es un partido al que le preocupa la educación, el agro y la defensa de los recursos naturales. Esperamos ver anuncios concretos en estos puntos.

4 4. Alejandro Cavero Congresista de Avanza País El país tiene dos retos importantes, uno es el económico y otro el social. En materia social, me gustaría que la presidenta Boluarte anuncie un plan de obras para el sur del país, sería un importante gesto no solo para reactivar la economía de esta zona, sino para que se dé la construcción de obras a través de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

En el campo económico, la presidenta no solo debe anunciar un compromiso de confianza hacia la inversión privada y, por tanto, informar sobre un horizonte creíble hacia el 2026. Se tiene que acelerar la inversión y la ejecución de la inversión pública también, porque esta en los sectores Salud y Educación está muy lenta. Probablemente, muchos ministerios no lleguen a terminar su ejecución a fin de año.

La ciudadanía no solo espera calma y estabilidad, sino mejor capacidad de gestión. La jefa de Estado tiene que anunciar una reformulación del acompañamiento del MEF a los gobiernos regionales para que estos ejecuten de manera más rápido su presupuesto.

De otro lado, lamentablemente, Boluarte se ha dedicado más a apagar incendios y a recomponer el desastre que le dejó Pedro Castillo. El Estado estaba plagado de funcionarios incompetentes y no calificados. La presidenta debe ir por reformas de fondo en descentralización y política. Esta última en consenso con el Congreso. Boluarte no va a poder estar tres años en piloto automático. Uno de los logros de este gobierno ha sido la creación de la ANIN.

5 5. Ilich López Portavoz alterno de Acción Popular Yo considero que definitivamente el fortalecimiento económico debe ser parte del mensaje que lleve la presidenta Boluarte al Congreso, se han perdido puntos porcentuales respecto al crecimiento del PBI y eso está impactando en la economía de la mayoría de los peruanos. Creo que debería darse un Reactiva exclusivamente para la MYPES, que dan el 80% del trabajo en el país. Esto para que la gente tenga confianza en invertir lo poco que tiene de ahorros. Hay que buscar estabilidad.

El otro eje debe ser la seguridad que genera gran incertidumbre no solo a los ciudadanos, sino también a las pequeñas empresas. El tema del gota a gota está saqueando lo poco que tienen y nadie hace nada.

A siete meses [de gobierno de Boluarte] y con todos los problemas que tiene el Perú, no se tienen datos completos como [para tener logros], de alguna manera [en el plano político] se le ha dado estabilidad [al país]. El problema es que, a pesar de ello, la economía ha bajado.

6 6. Ruth Luque Portavoz alterna de Cambio Democrático-JPP No hay forma de exigir una autocrítica si esta no va acompañada de decisiones para el cambio, no veo que la señora Boluarte haga una autocrítica. Lo mínimo que espero es que al menos asegure que el sector Salud no será un botín de repartija en medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Ya hemos visto cómo han salido de las acusaciones de corrupción en EsSalud, a mí me queda claro que este gobierno es más de lo mismo.

También hay un tema fundamental sobre la agricultura y toda la situación de la crisis climática que está impactado a las comunidades campesinas del sur del país.

Es necesario [que en el mensaje] la señora dé muestras de querer respetar los derechos de la población, tenemos casi un Estado policiaco, y eso precariza más a la democracia. Su presencia en la Presidencia le hace mucho daño al sistema democrático, y ya ni siquiera sirve para garantizar el desarrollo económico. Queremos que cumple en respetar los derechos fundamentales, en especial de los que son la oposición abierta.

Además, considero que ya es bastante tarde para unas disculpas [por los 49 fallecidos en enfrentamientos por las protestas], después de lo que hemos vivido, su salida sería el mejor alivio para la democracia.







1 7. Álex Paredes Congresista del Bloque Magisterial Como cualquier obra humana, lo hecho por este gobierno no es perfecto, y debe haber autocrítica [en el discurso de la presidenta Boluarte]. Debe reconocer que le ha faltado concretar muchas políticas. Por ejemplo, desde el Congreso reclamamos la reglamentación oportuna de las leyes que damos, se fija un plazo y este no se respeta, son los ministerios los que deben asumir esa responsabilidad.

En segundo lugar, se debe terminar con la omnipotencia del Ministerio de Economía y Finanzas, si en el Congreso aprobamos la Ley de Presupuesto y en esta se fijan los montos para cada una de las regiones, el 2 de enero de cada año se les debe depositar ese dinero, y no que el MEF siga siendo un filtro. No se puede paralizar el gasto público por el capricho de sus transferencias.

2 8. Guido Bellido Congresista de Perú Bicentenario [La presidente Boluarte] debe darle confianza al país y bajar la tensión. Para ello, mínimo debería cambiar al primer ministro [Otárola] y luego pasar a una renovación del Gabinete. Lo esencial también es la seguridad y la economía. Se ha detenido el crecimiento del país, el año pasado estábamos en 3,5%, pero hoy no llegamos ni al 1%.

Para mí, no hay ningún logro [en políticas públicas], la economía está por debajo de lo esperado y todo lo que engloba es eso, no hay nada ahorita.

De otro lado, hasta el momento, no se ve el interés del Ministerio Público en avanzar con las investigaciones y determinar a los responsables de los fallecidos en las protestas en el país, eso es muy lamentable, no se han desarrollado las diligencias como deberían ser.

3 9. Jorge Montoya Portavoz de Renovación Popular Hay dos temas importantes [que deben estar en el mensaje a la Nación] y son la reactivación económica y la seguridad ciudadana. La primera debe estar acompañada de estabilidad política, y en la otra es momento de tomar medidas drásticas.

Sobre la reactivación económica, esta necesita estabilidad política, y esto parte por una correlación de fuerzas aceptable entre el Ejecutivo y el Congreso. Debe haber una buena voluntad de trabajo, a fin de cumplir con las demandas sociales del país.

También espero que se nos diga cuál es el plan de seguridad que tienen, la Policía puede presentar un plan que sea aprobado en el Ejecutivo para su aplicación. Las Fuerzas Armadas pueden resguardas, en casos específicos, activos del país, y su participación debe ser manejada con mucho cuidado. Las FF.AA. no tiene los efectivos que tiene la Policía, esta última tiene el triple.

La verdad no hay nada significativo [hecho por el gobierno], pero más que una autocrítica [por parte de Boluarte], lo que espero son medidas para el futuro, las lamentaciones no sirven de nada.



4 10. Carlos Zeballos Portavoz de Podemos Perú Lo primero que debe hacer la presidenta es ofrecer un mea culpa por todo lo sucedió. Explicar por qué no se han acelerado los cambios [en el Ejecutivo] luego de las muertes que se dieron entre diciembre y febrero, nadie ha asumido ningún costo político. Lo segundo es que ella no debe venir al Congreso a hacer promesas que no pueda cumplir.

Boluarte también tiene que darle cuenta al Congreso sobre la lucha anticorrupción dentro de su gobierno, porque han saludo denuncias.

Además, que nos diga qué logros ha obtenido su administración, con número y con indicadores, ella dice que su gobierno es exitoso. Para mí, no tiene un solo logro, no se ha visto nada importante.

La ciudadanía lo que reclama es el tema de la reactivación económica, estamos con una inflación que crece cada día más. Asimismo, el tema de educación, a puertas de debatir el presupuesto para el 2024, queremos saber qué se está haciendo en ese sector. La Constitución dice que se debe invertir el 6% del PBI en educación.

¿Qué trabajo coordinado se viene haciendo con los gobiernos regionales y locales para combatir la inseguridad? Este es un flagelo que no solo trae consigo robos, sino también víctimas mortales.

De otro lado, queremos saber qué se ha hecho en el Minsa y en EsSalud y cómo se ha enfrentado las denuncias de corrupción en estas instituciones.