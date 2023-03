El ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que acudirá a responder las mociones de interpelación que fueron aprobadas este viernes 3 de marzo en su contra por el pleno del Congreso.

“Cualquier autoridad política estamos expuestos a eso (a la posibilidad de ser interpelado o censurado). Si me tienen que censurar, bueno. Lo he hecho con el mejor afán de servir a mi país. Por eso acepté esta cartera en un momento tan difícil”, respondió ante la prensa.

“(¿Siente que es una venganza?] Yo no veo venganza, lo que veo es que necesitan información y estoy en condiciones de ir y dársela. Si me censuran, es un tema de ellos, no mío”, agregó el ministro.

Ministro del Interior Vicente Romero

El Poder Legislativo decidió por mayoría interpelar al ministro del Interior para que responda por las operaciones policiales para contrarrestar las protestas en Lima y para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En total, se aprobaron dos mociones. La primera votación se llevó a cabo con 47 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones, y la segunda con 60 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones.

“Seguramente van a haber dos o tres (interpelaciones). Cuando me citen, tengo que ir, porque es mi obligación”, aseguró Romero.