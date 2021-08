Conforme a los criterios de Saber más

Durante casi tres horas, el primer ministro, Guido Bellido, expuso ante el pleno del Congreso la política general de Gobierno en su intento por lograr el voto de investidura. El discurso abordó, como primeros puntos, las medidas que se implementarán en el sector Salud para contener la pandemia de COVID-19 en el país; así como la reactivación económica. Al cierre de esta nota, seguía el debate en el Parlamento y la incertidumbre respecto al descenlace.

En la recopilación de compromisos incluyó también el impulso de iniciativas de gobiernos anteriores, como la culminación del nuevo aeropuerto de Chinchero (Cusco). Sin embargo, encendió una alerta respecto a la modificación de la Ley de Reforma Magisterial para la creación del Servicio Profesional de Educación (SEPROE), “que se constituirá en una ruta alternativa para el nombramiento”.

“Tenemos que seguir caminando junto a todos nuestros congresistas, a los 130, nadie debe estar al margen”, le dijo Bellido a los congresistas reunidos en el hemiciclo. En otro momento, señaló: “Confíen en nuestro buen corazón, en nuestra honestidad, nuestro compromiso honesto de luchar contra la corrupción”.

Tanto al inicio como al final del discurso Bellido intentó ofrecer cierta conciliación al Parlamento. Sin embargo, la exposición de las políticas públicas se basaron en una enumeración más que en una explicación concreta y concisa, cuestionaron analistas consultados por El Comercio.

Por otro lado, el inicio de la sesión del voto de investidura estuvo marcado por la confrontación. Debido a que el Congreso no contaba con traductores de lenguas originarias, como el quechua, reclamaron a Bellido traducir lo pronunciado. “Esta es una muestra de que nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen idioma”, les respondió. (Horas después, el Congreso anunció que ya tenía un traductor oficial)

Un discurso con poca confrontación, pero “sin brújula política”

El analista político Rober Villava cuestionó que el primer ministro no haya podido plasmar en su discurso la ruta del gobierno para el quinquenio. “Con la presentación no hay brújula política ni ideológica. Si era de izquierda y sus variantes, no hubo ese enfoque, tampoco para la gobernabilidad”, comentó.

Dijo que más que para evitar la confrontación, la presentación de Bellido en el pleno fue sin “ambición política”. Por ejemplo, uno de los temas bandera que planteó el gobierno desde campaña, convocar a una Asamblea Constituyente, no fue mencionado por el primer ministro.

“Antes se hablaba de la Asamblea Constituyente, pero el tema no lo plantearon para no confrontar. ¿Por qué ya no? Cuando generaste expectativa, lo que haces es prolongar la agonía”, dijo Villalva.

El analista político Jeffrey Radzinsky señaló que no es un detalle menor que el gabinete acuda a pedir el gabinete con un primer cambio ministerial: la Cancillería. “Eso te muestra la fragilidad del primer equipo de gobierno”, comentó.

En cuanto al discurso de Bellido, Radzinsky señaló tres elementos de forma: la extensión de la exposición —”es sintomático del poco rigor y procedimientos del Congreso”, dijo—; las variaciones entre el discurso escrito entregado y lo señalado verbalmente. Una de ellas fue la que se refiere al trabajo contra la discriminación por identidad sexual y que también advirtió Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

¿Por qué el ministro Bellido decidió cambiar -al leer su discurso- las palabras "orientación sexual" por "diferentes expresiones"? pic.twitter.com/tteZrzuUmy — Ivan Lanegra (@ilanegra) August 26, 2021

En cuanto al fondo, Radzinsky dijo que no es ninguna novedad que el discurso se base en un listado “de buenas intenciones sin incorporar el cómo, el presupuesto”. Aunque, comentó, “sí hubo una búsqueda de un tono menos confrontacional y prueba de ello es que no se incorporó a la Constituyente”.

La politóloga Kathy Zegarra comentó que el discurso de Bellido se ha caracterizado por ser extenso y abordar diversos temas, entre esto la necesidad de que se trabaje en conjunto con el Legislativo al señalar la presentación de algunos proyectos de ley, como el que propone fortalecer la lucha contra la corrupción.

“Estaría buscando el apoyo del Congreso y con ello cierto ánimo de conciliación, pero hay que tener en cuenta que el Parlamento está fragmentado”, dijo Zegarra. Comentó que la ausencia del tema de la Asamblea Constituyente es también una muestra de esa intención por “bajar el conflicto”.

Por su parte, la politóloga María Paula Távara comentó que si bien Bellido presentó medidas que podrían ser conciliadoras en algunos aspectos, “colocó algunas medidas que aunque hoy no estemos hablando de eso van a tener efectos políticos, como la suspensión de labores, que va vinculado al tema del modelo”.

Agregó que el discurso, como contenido, no fue precisamente provocador —por dejar fuera a la Constituyente—, “sin embargo, las alusiones con las que empieza no lo es tanto”. “Él sabía que podía provocar confrontación, pero las palabras finales son de ‘trabajemos juntos’”, dijo.

El intento por buscar la confianza y salvar el cargo

Los analistas consultados coincidieron en que la exposición de Guido Bellido en el Congreso apuntó a buscar el voto de investidura —aunque no con una alta votación ni el apoyo de todos los sectores— y salvar su encargo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Kathy Zegarra coincidió en que una señal de ello es no haber abordado el tema de una nueva Constitución. “El voto que se necesita es solo una mayoría simple. Con ello, Bellido ha decidido hablar de otros temas que pueden tener resistencia, pero no de la mayoría del Parlamento”, dijo.

María Paula Távara también indicó en que el primer ministro “ha ido a buscar la confianza, pero con los sectores de centro, para quienes puede haber sido un discurso convincente. No creo que sea un discurso negativo, pero las voces que oiremos es de la oposición más férrea”.

En tanto, Rober Villava agregó que Bellido perdió la oportunidad de obtener más respaldo en el Congreso. “Si obtiene la confianza, será por un estrecho margen. No hubo algo concreto”, cuestionó.

Mientras que Jeffrey Radzinsky dijo que Bellido sí pretende la confianza, aunque al inicio la propuesta ministerial fue confrontacional. “Creo que sí quieren la confianza porque me parece que desde el Gobierno entienden que en caso no se dé, el Parlamento aceleraría la posibilidad de una vacancia. Un congreso como este no se va a arriesgar a dos denegatorias”, anotó.

Finalmente, dijo que se le puede dar la confianza, pero en los siguientes días queda la posibilidad de que se presenten interpelaciones a ministros.

Zegarra comentó que sí hay una búsqueda de Bellido por permanecer en la PCM. “No creo que haya sido la mejor decisión mantenerlo por la resistencia, pero si ha decidido eso el presidente es pensando en que le darán la confianza. No creo que esté yendo para negársela, aunque la política peruana es impredecible”, comentó.

Távara coincidió con Zegarra respecto a que Bellido busca, por lo menos, “salvar su presidencia”. “El Gobierno sabe que va a tener que enfrentar interpelaciones, algunas podrían ya venir, pero creo que Bellido fue a salvar la PCM dejando fuera algunos temas que pueden ser candentes”.

Villalva agregó que “Bellido sabe que sus días o semanas están contados, y de una parte del entorno del gabinete. En las más de dos horas de exposición no hay temas que sean el eje de la gestión, que se aproxime algo en el programa de gobierno que impulsaron”, cuestionó. Y Radzinsky anotó que el tablero político se seguirá acomodando. “Creo que prefiere quedarse en la PCM. No tiene gran respaldo ciudadano y tampoco es que tenga un liderazgo con la bancada de Perú libre”, indicó.

El presidente Castillo despide a Bellido y el gabinete en Palacio. (Foto: Mario Zapata Nieto/GEC)

La enumeración de políticas públicas

Los analistas indicaron que la exposición de Bellido se basó en un listado de compromisos y políticas públicas, pero sin la explicación o fijación de plazos.

Zegarra dijo que, además de que fue muy extenso, “le ha faltado la explicación sobre cómo se pueden lograr algunas políticas públicas. Me parece importante cuando se habla de gastos en la generación de políticas, es esencial que se discuta cómo va el Perú a financiar ciertos programas”, dijo.

María Paula Távara recordó que el discurso de investidura es “más técnico” del que podría permitirse el presidente cada 28 de julio. “En algunos casos he visto medidas más específicas, caminos más claros. Creo que ese tipo de enumeraciones sin profundizar es muestra de cuáles son temas prioritarios y cuáles están armándose. He tenido una percepción, no sé si me equivoco, pero en el tema de género me parece que el discurso se le notaba bastante ajeno, aunque bien construido desde el ministerio. Ahí se notaba que lo leía de corrido, no con necesidad de profundizar o añadir”, cuestionó la politóloga.

En tanto, Rober Villalva dijo también que lo presentado es una “relación de actividades operativas para paliar el momento”, pues son temas en estructuración. “Pero algo concreto no hay. Por eso, si aprueban, será por un estrecho margen. Ha sido una presentación de gabinete sin muchas luces, presentaron una relación, sin agenda programática”, señaló.

Jeffrey Radzinsky dijo que la enumeración de políticas no es ninguna novedad, pues se ha visto esta práctica en anteriores gabinetes. “En la mayoría de los casos es una enumeración que no llega a ser siquiera un lineamiento. No hay el sustento de cómo, cuándo o qué equipo lo realizaría, o qué llevaría a concretarlo. Hay varios puntos que son una declaración muy genérica, gran parte del discurso es un listado y no es novedad. Pero sí lo es que el PCM sea de una izquierda tan marcada”, concluyó.

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudió al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, que es el requisito constitucional para que pueda seguir en el cargo. Estas fueron algunas de sus propuestas en el Parlamento.





Las ausencias del discurso de Bellido

Los analistas consultados por El Comercio mencionaron que algunas ausencias en la exposición de Bellido fueron: medio ambiente y cambio climático, mayor precisión sobre el retorno a clases semipresenciales, el fortalecimiento de la Sunedu, mayor explicación sobre el servicio militar académico y el servicio militar inclusivo, políticas en favor de la comunidad LGTB+.

Kathy Zegarra, respecto al fortalecimiento de la Sunedu ausente, dijo que este era un tema importante teniendo en cuenta el conflicto de intereses que algunos congresistas mantienen. “El Ejecutivo tiene que jugarse algunas políticas, como el fortalecimiento de la educación superior. Además, Perú es de los pocos países cuyos alumnos no tienen presencialidad, eso tiene un daño en niños y jóvenes, especialmente en su capacidad de socializar. Habló de eso, pero no señaló como será exactamente”, comentó.

Cuestionó también que no se abordó políticas para la comunidad LGTB+. “Lametablemente, lo que se tiene al frente es un Congreso altamente conservador. La búsqueda de derechos para comunidad LGTB+ no creo que vea avances, pero espero que no haya retrocesos”, comentó. “Se habla de la búsqueda de reivindicar, pero pareciese que el PCM cree en la reivindicación de muchos, pero no de la comunidad LGTB+”.

Respecto al servicio militar, comentó que ese punto fue cuestionado cuando el presidente Castillo lo propuso. “Me parece que Bellido ha buscado modificar lo que dijo el presidente y matizarlo señalando esta división, pero se necesita hablar sobre cómo será”, anotó.

María Paula Távara agregó que si bien Bellido no abordó temas respecto al medioambiente, sí mencionó que el “Perú es un país minero, es decir priorizando el extractivismo por encima del medio ambiente, lo cual podría generar conflictos. Esos silencios hablan de temas que no le son relevantes”, agregó.

Coincidió con Zegarra respecto a que respecto a la igualdad de género solo abordó cuidados y violencia, pero nada respecto a la población LGTB o aspectos de género que no estén en roles tradicionales. Rober Villalva dijo que los temas descuidados o no los considera, no los entiende o no están en el programa.

“Mientras el presidente Castillo anunció que el servicio militar iba a ser obligatorio, Bellido no dijo absolutamente nada sobre eso. Hay expectativa para reducir la incertidumbre económica, educativa, de salud, pero se presentan paliativos para rellenar expectativas, pero no hay algo programático”, finalizó.

Por último, Radzinsky comentó que siempre habrá ausencias en un discurso de investidura, “el asunto es que ni los puntos señalados los ha desarrollado con claridad. Han quedado como una enumeración de intenciones. La ausencia principal es que un discurso político requiere credibilidad, confianza y consecuencia”, mencionó, y esta ha sido la parte más débil del discurso.

