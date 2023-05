La congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático) ha sido blanco de las críticas de sus compañeros de izquierda luego de haber sido condecorada con la medalla de la Orden del Trabajo, en grado de Oficial, por la presidenta Dina Boluarte el pasado 1 de mayo.

Las primeras en salir a cuestionar a la parlamentaria fueron la lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y la ex presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. No obstante, otros personajes también adoptaron posturas similares. ¿Quiénes son?

Verónika Mendoza Lideresa de Nuevo Perú

Mendoza, quien fue candidata presidencial por Juntos por el Perú, el partido que llevó a Cortez al Congreso, calificó de “traición” la actitud de la legisladora.

“Las traiciones de quienes privilegian sus ‘carreras políticas’ individuales utilizando plataformas, luchas y sueños colectivos son muy dolorosas. Pero nos enseñan que debemos redoblar esfuerzos en construir organización y formar militantes comprometidos con convicción y corazón”, escribió la lideresa de Nuevo Perú en Twitter.

Mendoza también compartió un comunicado de Nuevo Perú que señala que rechazan “que congresistas elegidos ‘en nombre de los trabajadores’ avalen el régimen asesino y entreguista de Boluarte. La lucha por derechos laborales no puede estar aislada de la lucha por verdadera democracia y por un modelo diferente a la explotación neoliberal”.

En el pasado la lideresa de Nuevo Perú, fue una de las principales defensoras de Cortez. Por ejemplo, en diciembre de 2021, cuestionó que la legisladora y su colega Sigrid Bazán fueran denunciadas ante la Comisión de Ética.

En el caso de Cortez, por criticar la gestión del fallecido ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio e involucrar en sus comentarios a Patricia Juárez. Mientras que Bazán fue denunciada por afirmar que sentía vergüenza de trabajar en el Congreso.

“Ahora resulta que en el Congreso quieren sancionar en Comisión de ‘Ética’ a Sigrid Bazán e Isabel Cortez por decir la verdad y expresar lo que los peruanos y peruanas sentimos. Si creen que con eso las van a callar, se equivocan. Solo lograrán que sus voces resuenen con más fuerza”, escribió Mendoza en Twitter.

Mirtha Vásquez Ex primera ministra

También se sumó a las críticas fue la exjefa del Gabinete Ministerial Mirtha Vásquez, quien indicó que la clase trabajadora del país “tiene necesidad de justicia y respeto y no de migajas”.

“La mayoría de gente asesinada por este régimen que ahora abrazas, eran trabajadores. Que no se te olvide que la clase trabajadora tiene necesidad de justicia y respeto y no de migajas”, manifestó en la red social Twitter.

Además… Cortez responde Tras las críticas de Mendoza y Vásquez, Isabel Cortez dijo en entrevista con Canal N: “Es fácil criticarme desde su confort, de sus redes sociales, es fácil es colgarse para buscar protagonismo de mi persona, pero lucha social no. Porque están sembrando odio hacia la mujer. Es un doble discurso. Sin embargo, están atacando a otra mujer, posiblemente sea por envidia o hacer protagonismo porque están pasando al anonimato. ¿Cuándo han visto en un pueblo joven a Verónika Mendoza?, visitando a un colegio, a una posta, no se les ve".

Sigrid Bazán Congresista de Cambio Democrático

La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) también cuestionó a su compañera de bancada Isabel Cortez.

En diálogo con RPP, la parlamentaria consideró que hay “una falta de coherencia” por parte de Cortez al recibir una distinción de Boluarte, pese a que su bancada ha presentado una moción de vacancia contra la mandataria tras las muertes registradas durante las protestas contra el Gobierno.

Además, Bazán recordó que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y que colega Ruth Luque interpuso una denuncia penal contra la mandataria. Asimismo, anunció que su bloque analizará si toma alguna decisión al respecto.

“No podemos avalar nada de lo que venga de alguien no solamente manchada, sino acusada, investigada por delitos que comprometen a los derechos humanos. Sí sentimos que esto es, por supuesto, una falta de coherencia, esto no ha sido una decisión de bancada, yo no la comparto, pero creo que la congresista ya está bastante grande para responder el porqué, entiendo que ella ha sacado un comunicado y nosotros en bancada veremos si hay alguna decisión que tomar”, dijo.

Roberto Sánchez Congresista Cambio Democrático y líder de Juntos por el Perú

El congresista de Cambio Democrático y líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino afirmó que no comparte las “decisiones personales” de Cortez. Además, señaló que considera que el premio es contrario a la memoria de los familiares de los fallecidos en las protestas.

Ruth Luque Congresista de Cambio Democrático

En tanto, la vocera alterna de Cambio Democrático, lamentó que Cortez aceptara la condecoración.

“Lamentamos decisión asumida por nuestra colega Isabel Cortez, esta es una decisión en la cual nuestra bancada no ha participado. Creo que no corresponde a la posición unitaria que hemos tenido al interior de nuestra bancada y mayoritaria en la cual hemos calificado que este es un gobierno que debe responder graves violaciones por derechos fundamentales”, dijo en diálogo con la prensa.

Guillermo Bermejo Congresista de Cambio Democrático

De otro lado, Guillermo Bermejo, nuevo compañero de bancada de Cortez, tuvo duros comentarios contra ella.

“No se abraza a los asesinos del pueblo. No es una condecoración lo que recibes, es una sentencia frente a la clase trabajadora”, expresó en Twitter.

Anahí Durand Ex ministra y ex integrante de Nuevo Perú

Mientras tanto, Anahí Durand, ex presidenta de Nuevo Perú y ex ministra de la Mujer, también consideró como “traición” que Cortez acepte la distinción. Asimismo, pidió que la bancada de Cambio Democrático evalúe su permanencia”.

“Vergonzosas traiciones al pueblo que las llevó al poder. La@jpbancada debe aclarar si avala que una de sus integrantes respalde a la responsable del asesinato de peruanos, qué gobierna con el fujimorismo y la ultra derecha y entrega los recursos de la nación @RobertoSanchP”, escribió en Twitter.

Gahela Cari Ex postulante al Congreso por Juntos por el Perú

Gahela Cari, quien fue postulante al Congreso por Juntos por el Perú, cuestionó a Cortez en Twitter.

“Lamento y condeno que Isabel Cortez con esta condecoración avale a la asesina de esta dictadura. Seguiremos luchando por un proyecto político colectivo que deje de lado las mezquindades y luche por bien común. La sangre derramada jamás será olvidada y las traiciones tampoco”, manifestó.

Lucía Alvites Ex candidata al Congreso por Juntos por el Perú

La ex candidata al Congreso Lucía Alvites señaló que “duele y decepciona” ver la condecoración de Cortez. “Para una mujer obrera, sindicalista, nunca es fácil. Más aún si representas a la izquierda y a las luchas. Chabela demostró que sí se podía, fue la primera obrera de limpieza pública en un escaño. Por eso duele y decepciona tanto verla abrazar a la dictadora. Demasiado lamentable”.

Las veces que Isabel Cortez criticó a Dina Boluarte

En más de una oportunidad, la legisladora Isabel Cortez criticó la gestión de la presidenta Dina Boluarte y pidió su renuncia e incluso firmó la moción de vacancia.

La iniciativa para la destitución de la presidenta fue presentada en enero pasado, con la firma de legisladores de los bloques de izquierda. El pedido fue debatido y archivado recién el 4 de abril pasado.

Sin embargo, tras ser condecorada en Palacio de Gobierno, Cortez cambió de parecer. “Desde que hubo los desastres naturales y ha enfrentado, además de ser atendidos los peruanos, creo que hay que ver si se tiene que ir o no, de la noche a la mañana no se puede cambiar a un presidente. Ella (la presidenta) en estos últimos meses ha trabajado bien”, expresó la congresista.

No obstante, arguyó que sigue a favor de que la jefa de Estado acuda al Congreso para responder por los fallecidos en las protestas. “No he cambiado, ni cambiaré mis principios. He denunciado en su momento junto con mi bancada. Pedimos que vaya al Congreso a explicar los asuntos. Nunca me he quedado callada [...] No es una Dina [Boluarte] diferente, es la misma persona. Y las investigaciones se están realizando. Mientras no haya un informe completo del Ministerio Público o Poder Judicial tienen que hacer su trabajo”, dijo.

