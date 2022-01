Conforme a los criterios de Saber más

De las 55 frases que el ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña consideró agraviantes en el libro “Plata como cancha”, de Christopher Acosta, el juez Raúl Jesús Vega admitió 35, a la hora de condenar al periodista de investigación y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a dos años de prisión suspendida por difamación agravada.

El titular del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima también impuso el pago solidario de S/400 mil de parte de Acosta, Pimentel y de la referida casa editora a favor de Acuña Peralta, así como reglas de conducta, entre ellas no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y concurrir a control biométrico cada 60 días para informar de sus actividades.

“Qué buen presidente puede ser un hombre que golpeaba, insultaba y escupía a su esposa, que tiene tres hijos fuera del matrimonio y que no cumple con sus responsabilidades”. Esta fue una de las frases del libro “Plata como cancha” que el juez Jesús Vega consideró difamatoria contra el ex gobernador regional de La Libertad. Sin embargo, el autor de ella no fue Acosta, sino la excongresista Rosa Núñez.

Núñez, durante el proceso de divorcio de Acuña Peralta, donde estaba en juego el reparto de los bienes del matrimonio, reveló en noviembre de 2015, en una extensa entrevista en el diario “Perú21″, que sufrió maltrató físico y psicológico del líder de APP.

Jesús Vega también atribuye a Acosta declaraciones realizadas por la abogada de Rosa del Carmen Gutiérrez, quien lo calificó de “violador” en el diario “La Industria” en el 2006.

El abogado Andrés Calderón , director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, afirmó que lo más resaltante de este fallo es que el juez “desconoce” la doctrina del “reporte fiel o neutral”, que es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Herrera Ulloa en el 2004.

“Para el ejercicio de la labor periodística y de la libertad de expresión, a veces es necesario referirse a lo que ha dicho otra persona. Si Acosta citó a la ex esposa de Acuña, no se le puede exigir que corrobore [la denuncia de esta]. Lo que debe probar es que la señora lo dijo y que haya sido bien contextualizado. Esto es algo que ha desconocido el juez en varias partes de la sentencia, contraviniendo el estándar del reporte fiel, que es obligatorio, tras la sentencia de la Corte IDH”, manifestó.

Calderón, en comunicación con El Comercio, también sostuvo que un periodista, como el autor de “Plata como cancha”, puede hacer referencia a hechos, como las denuncias de malversación de fondos de la Municipalidad de Trujillo a favor de militantes de APP, aunque estos no hayan sido llevados a juicio.

Esto en referencia a que Jesús Vega admitió la denuncia de Acuña, en este extremo, argumentando que, en agosto de 2019, la fiscalía mandó al archivo la acusación contra el exalcalde de Trujillo por presunto desvío de recursos públicos.

“Aquí falla el juez, cuando dice que solo se puede hablar sobre un hecho que podría tener materia delictiva si el Poder Judicial antes ha sentenciado”, remarcó el abogado.

El magistrado Raúl Rodolfo Jesús Vega impuso 2 años de prisión suspendida al autor de 'Plata Como Cancha' y una reparación civil de 400 mil soles, a partir de una querella promovida por César Acuña.

Los otros cuestionamientos

Calderón, además, advirtió que el juez Jesús Vega, en su sentencia, hace referencia a un estándar de “fuente confiable”, pero no argumenta a qué se refiere exactamente.

“Aquí hay un problema de motivación, el magistrado tendría que decir por qué no le parecen confiables [las fuentes usadas por Acosta en el libro]. El periodista ha cumplido con citar a terceros que ya han sido publicados y anteriormente no han sido cuestionados. Si el juez cree que hubo dolo de parte del autor del libro en tratar de conseguir fuentes que le convendrían a él, tendría que haber dicho por qué duda de estas fuentes. Esto claramente es un error de motivación, que podría ayudar a la nulidad [en segunda instancia]”, manifestó.

También señaló que faltaron argumentos para definir la situación de Pimentel, porque él, como director de la editorial, no investiga ni edita el libro “Plata como Cancha”.

“Estaríamos ante un estándar de verificación que haría inviable la ruta editorial en cualquier país. Y si hablamos del monto de la reparación civil, ¿en qué se basó Jesús Vega para calcular los S/400 mil? La mayoría de estas frases ya han sido dichas públicamente anteriormente, y si el honor de Acuña no ha sido dañado, por qué varios años después, sí”, acotó.

Fátima Toche Vega, abogada del estudio Iriarte & Asociados, consideró la sentencia contra Acosta y Pimentel como “terrible” y “contraria” a toda jurisprudencia nacional e internacional referida a los medios de comunicación y a la libertad de expresión.

“¿Qué es una fuente confiable? ¿Quién determina que la es? Hay situaciones donde no hay verdad y mentira, sino donde hay puntos grises. Es decir, un periodista no puede plantear temas a la opinión pública para que esta establezca su criterio. ¿Cómo un periodista no va a poder citar a un tercero como fuente?”, subrayó a este Diario.

Recordó que muchas de las frases admitidas por el juez aparecieron antes en medios de comunicación.

“Esto es terrible para la prensa. No se puede decir que un periodista es un difamador solo por citar lo que ha dicho otra persona, por citar fuentes, esto es algo establecido en la jurisprudencia de la Corte IDH, y de la Corte Suprema y es parte del derecho a la libertad de expresión”, sostuvo.

En el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia N°3-2006/CJ-116, que tiene carácter vinculante, establece que para los supuestos de “reportaje neutral, el deber de la diligencia se satisface con la constatación de la verdad del hecho de la declaración, pero no se extiende en principio a la necesidad de acreditar la verdad de lo declarado”.

(Foto: El Comercio)

Toche dijo que duda que la sentencia contra Acosta y Pimentel vaya a ser ratificada en una segunda instancia.

“Hay demasiada jurisprudencia en el sentido contrario, que protege a la prensa cuando se citan fuentes. Acosta no ha dado una opinión difamatoria contra Acula, ha generado una narrativa a través de distintas fuentes y declaraciones públicas, no existe ningún tipo de sustento para decir que lo ha difamado”, indicó.

La abogada también cuestionó que el juez haya establecido que existe una dependencia labora de Acosta a la editorial Penguin Random House por haberle cedido las regalías del libro “Plata como cancha”.

“Esto no tiene ni pies ni cabeza, primero porque Acosta no es un trabajador de la referida empresa, no está bajo la supervisión de la casa editora, sí, cede derechos de autor, pero por eso bajo ninguna circunstancia el director de la editorial puede asumir responsabilidad por los contenidos de un libro que sale publicado bajo su sello”, expresó.

Toche señaló que es probable que se haya incluido en la demanda a Pimentel y a la editorial para poder sacar “mucho dinero” en el pago de reparación civil. “La única forma que la editorial pudiera tener responsabilidad es si hubiera hecho un control previo [del libro] y le hubiese dictado a Acosta los contenidos. La edición va más por un tema comercial y de estilo, pero es el autor el que determina qué va y qué no va”, complementó.

Acuña solicitó una reparación civil de S/100 millones. El juez ordenó que se le pague S/400 mil. Su defensa no apeló decisión. (Foto: Cesar Bueno | GEC)

Un riesgo para la libertad de prensa

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann , dijo que la sentencia por difamación agravada contra Acosta y Pimentel es un “precedente lamentable” y que atenta contra la libertad de expresión, porque a partir de este fallo, los periodistas no tienen ninguna predictibilidad sobre cómo va a interpretar el Poder Judicial las citas de fuentes que se utilizan para las publicaciones.

“La principal preocupación es que el juez Jesús Vega ha dicho que las fuentes periodísticas que usamos pueden no ser válidas. Lo que no se sabe bajo esta sentencia es por qué o cómo así estas fuentes son válidas o no. Y esta sentencia es grave porque hace responsable al periodista de la información que recoge de terceros”, alertó.

Salazar Zimmermann, en diálogo con El Comercio, indicó que el sentido del fallo es “absurdo”, sobre todo cuando responsabiliza a Acosta por declaraciones hechas por la ex esposa de Acuña.

“Aquí no hablamos que Acostó buscó a quien atiende una bodega, él cita a una fuente directa, a la ex esposa [quien en denunció maltrato físico y psicológico], ella era una persona cercana al ex candidato”, subrayó.

El director ejecutivo del CPP indicó que Acosta buscó a Acuña para obtener una serie de respuestas para el libro. “Él tuvo la oportunidad de responder en una entrevista larga, pero no lo hizo, entonces no existe malicia [de parte del autor]”.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), a través de un comunicado, consideró “aberrante” el fallo del juez Jesús Vega, porque “sienta un funesto precedente para el ejercicio periodístico”.

La institución señaló que confíe en que jueces superiores “actuarán garantizando la libertad de expresión violentada en la primera instancia del proceso”.

