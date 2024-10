Otros acusados

Avi Dan On, exagente de seguridad de Alejandro Toledo; Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font, exintegrantes del comité de Proinversión; y Fernando Castillo Dibós, exdirectivo de la constructora ICCGSA

Castillo Dibós está en un proceso de colaboración eficaz y ha aceptado los cargos de la fiscalía por este caso. Sin embargo, no fue excluido del juicio porque su acuerdo aún no es aprobado por el Poder Judicial. La fiscalía solicitó al juzgado que se evalúe su situación de forma especial y que si se le condena, se suspenda la ejecución de la pena. Su defensa pide que no le condene en este caso, sino que su situación penal se resuelva dentro de su proceso especial de colaboración eficaz.

ICCGSA era una de las constructoras peruanas socias de Odebrecht en el proyecto de la Interoceánica, junto a Graña y Montero y JJ Camet. ICCGSA, JJ Camet y Odebrecht (solo por lavado de activos) están incluidos como terceros civiles responsables, es decir, empresas que podrían pagar una reparación civil. También se pide reparación civil para los herederos de Patrick Barclaye Mendez, el tercer miembro del comité de Proinversión, quien fue investigado pero falleció antes del juicio.