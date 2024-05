La fiscalía de la Nación citó a la presidenta Dina Boluarte para este martes 28 de mayo, a las 9 am, como parte de la investigación en su contra por la desactivación del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), precisó Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria.

El 10 de mayo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, inició investigación preliminar contra Boluarte como presunta instigadora y contra el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, por supuesto encubrimiento personal. La indagación en ambos casos también es por presunto abuso de autoridad.

El Ministerio del Interior había desactivado el mencionado equipo policial, antes de que el Eficcop, a cargo de la fiscal Marita Barreto, ejecutara la detención preliminar del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, y de su entonces abogado, Mateo Castañeda, como parte de una investigación por organización criminal.

En declaraciones para Canal N, Portugal adelantó que la mandataria concurrirá a la convocatoria del Ministerio Público.

“Está citada a las 9 de la mañana. La presidenta me dijo hace unos días: ‘Doctor Portugal oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar’. Por eso mañana estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación”, indicó.

La semana pasada, se conoció la decisión del Gobierno de presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por supuesto “menoscabo en sentido estricto” de las funciones de la presidenta de la República.