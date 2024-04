La presidenta Dina Boluarte se negó ante la Fiscalía de la Nación a levantar voluntariamente su secreto bancario. Esto en la investigación en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, reveló “Punto Final” este domingo.

Boluarte declaró ante el Ministerio Público el último 5 de abril. Consultada si autorizaba la mencionada medida, la mandataria respondió: “No, salvo que me lo requiera el juez. Agrego que haré llegar un informe contable para mejor esclarecimiento”.

La fiscalía la investiga de manera preliminar por utilizar relojes Rolex y otras joyas de alta gama, por el incremento patrimonial de S/ 432 mil que registró en sus declaraciones juradas en dos años y por los depósitos de origen desconocido que recibió en 11 cuentas bancarias, que suman S/ 1,1 millones. Esto último fue revelado por la Unidad de Investigación de El Comercio, que accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante el interrogatorio, Boluarte aseguró que los fondos por S/ 46.064 y S/ 112.951 en dos bancos, que declaró en septiembre del 2021 ante la Contraloría General de la República, y los S/ 382.600 que reportó en diciembre último son sus ahorros, producto de su trabajo.

Consultada por otra cuenta a plazo fijo por S/ 104.380, también declarada ante la contraloría en diciembre, dijo: “Al 2021, efectivamente mis ahorros, producto de mis ingresos y producto de la manutención del padre de mis hijos que enviaba del extranjero, estaba en esa Caja Raíz. El año pasado esta caja quebró y [...] transfirieron el monto [...] al BCP”.

La mandataria dijo que no podía precisar el monto que le giraba su exposo, pero se comprometió a entregar un informe contable.

La primera vez que fue consultada por la prensa sobre el uso de un reloj Rolex, en marzo pasado, señaló que era un artículo que adquirió con su esfuerzo y trabajo. No obstante, fue cambiando de versión. La última fue que ese y otros dos relojes de la misma marca se los prestó el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Involucra a una allegada

En otro momento, Boluarte aseguró a la Fiscalía de la Nación que la abogada Carmen Giordano Velásquez, con quien mantendría un vínculo amical, es testigo del Caso Rolex.

“La fecha [del supuesto préstamo] no recuerdo, fue en el despacho presidencial y una que otra vez sí hubo una persona que presenció, dicha persona es la abogada Carmen Giordano”, dijo.

Desde enero último, Giordano es asesora del gabinete técnico de la Presidencia de la República.

Durante el interrogatorio, la mandataria dijo no recordar las fechas exactas en la que Oscorima le prestó tres Rolex.

Uno de esos relojes, según diversos medios, Oscorima lo compró el 31 de mayo del 2023, el mismo día del cumpleaños de Boluarte. Y esa fecha, el gobernador de Ayacucho visitó Palacio de Gobierno.

Consultada sobre esos hechos, Boluarte dijo: “Sí recuerdo que me visitó mi amigo en Palacio de Gobierno. No recuerdo la circunstancias y hora, pero está registrado de manera oficial, como se registran todas las visitas en Palacio”.

Según el canal digital “La Encerrona”, Boluarte lució un Rolex modelo Date Just 36, de oro rosa, por primera vez el 5 de junio de 2023. Oscorima no visitó Palacio nuevamente hasta el 12 de junio.

La presidenta reconoció ante la fiscalía que el gobernador regional de Ayacucho también le entregó una pulsera costosa.

“Igual, en su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien’. Le dije: ‘Wilfredo, muchas gracias, no voy a aceptar’. Me dijo: ‘Úsalo las veces que necesites, usas y luego me las devuelves, úsalas, es la pulsera Van Cleef [Bangle]”, señaló.

De acuerdo con “Punto Final”, la pulsera Bangle fue comprada por Oscorima en La Casa Banchero el 25 de julio del 2023 por US$ 9.900.

El 21 y 22 de junio último, Oscorima visitó Palacio de Gobierno. Luego, el 23 de junio, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 020-2023, con el que otorgó a los gobiernos regionales una partida extraordinaria de S/ 700 millones. De ese total, a Ayacucho le tocó S/ 66.5 millones y medio de soles.

Además, el 25 de julio, el día en que Oscorima le habría entregado la pulsera Bangle a Boluarte, el Ejecutivo emitió la resolución 029-2023, con la que autorizó a las regiones usar la partida extraordinaria para inversión en universidades.

Boluarte señaló a la fiscalía que su “hermano” Oscorima le prestaba Rolex para mejorar su imagen.

“Fue entregándome progresivamente, toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía con tonos plata, yo llevaba relojes de plata, y un día vino y me dijo: ‘Dina, no te pases pues! Sigues usando tus relojes comunes’. Y me prestó el reloj color plata. Y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca. El reloj que tiene como pulsera de cuero, nunca supe si eran nuevos o usados, pero que quede bien claro, que detrás del préstamo de estos artículos jamás hubo ni intención ni interés alguno, fueron prestados de amigo a amiga, en una amistad personal”, señaló.

La mandataria añadió: “Estos relojes, por ser automáticos, generan unos problemas, porque se detiene la hora y fecha y para mí era un problema nivelarlos en un acto público. Y para mí era una vergüenza que marque horas y fechas diferentes, por eso no son relojes prácticos. A fines de febrero o primeros días de marzo, en una de las visitas que vino mi amigo Oscorima, se los devolví y le dije que me causan problemas para estar nivelando la hora, porque no lo usaba frecuentemente, no era mío, los tenía que cuidar, por esas razones y junto a los tres relojes le alcance la pulsera y le agradecí, le dije: “Eres bueno conmigo, pero muchas gracias, aquí están”.