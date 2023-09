La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que es respetuosa del estado de derecho y pidió que no la involucren en decisiones parlamentarias, en alusión a la investigación sumaria que el Congreso aprobó contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En breves declaraciones, la titular del Ministerio Público señaló que se ha sometido a todas las investigaciones iniciadas en su contra, pero exigiendo en todo momento el respeto al debido proceso.

“Reitero que soy respetuosa del estado de derecho. En mi caso en particular me he sometido a todas las investigaciones iniciadas en mi contra, haciendo uso de mi derecho de defensa, pero exigiendo que se respete el debido proceso”, expresó.

“Reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias. Como fiscal de la Nación represento al Ministerio Público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a otros poderes del Estado”, agregó.

Finalmente, Patricia Benavides se refirió a la investigación de la Comisión de Justicia del Congreso a los miembros de la JNJ y pidió que se respeten sus garantías constitucionales.

“A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos”, subrayó.

“Pido que se respeten las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque todos somos iguales ante la ley”, sentenció.

Declaraciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la JNJ abrió diversas investigaciones contra Benavides Vargas, entre ellas por la remoción de fiscales que integraban el Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto; además de la designación de diversos fiscales afines a su gestión.

El último jueves 7 el pleno del Parlamento decidió que la Comisión de Justicia realice una investigación sumaria contra la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello por pronunciarse, en mayo pasado, contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Además, que se investigue una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos del ejercicio de la función pública por cinco años.

El Congreso adoptó el acuerdo con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones. La Comisión de Justicia tendrá un plazo máximo de 14 días hábiles para elaborar un informe del caso.