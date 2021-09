La Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria del Poder Judicial reanudará el juicio contra el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) por presunta afiliación al terrorismo el próximo miércoles 22 de septiembre a las 3:00 pm.

Para ese día se tiene previsto recibir el testimonio de Trinidad Abarca, propuesto por el abogado del parlamentario, Ronald Atencio, quien indicó que en el transcurso de los días entregará los nombres de otros posibles testigos.

En tanto, el juez Andrés Churampi Garibaldi adelantó a las partes que la próxima sesión del juicio se realizará el miércoles 29 de septiembre, también a las 3:00 pm.

En la última sesión el testigo Eddy Villarroel Medina, también conocido como ‘Sasha’ y propuesto por el Ministerio Público, se negó a declarar alegando “no tener garantías”.

Villarroel reconoció que conoce a Bermejo cuando fue consultado por el juez Andrés Churampi Garibaldi, de la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria. Sin embargo, después dijo que guardaría silencio.

REVISA AQUÍ | Presidente Castillo: Perú sostiene y sostendrá relaciones con todos los países del mundo sin ninguna discriminación

“No voy a declarar. [...] He sido procesado hace poco por el delito de terrorismo e injustamente he sido encarcelado. No tengo ningún tipo de garantía”, afirmó en la audiencia.

Villarroel Medina fue militar, pero estuvo procesado por sus presuntos nexos con Sendero Luminoso. “Hace poco he salido de la cárcel y no quiero tener más problemas”, añadió.

Como se recuerda, la fiscalía pidió 20 años prisión contra Guillermo Bermejo, acusado por pertenencia y afiliación terrorista a los remanentes de Sendero Luminoso del Vraem, entre el 2008 y marzo del 2009.

MIRA TAMBIÉN | Pedro Castillo y su homólogo boliviano avanzaron gestiones para llevar a cabo un Gabinete Binacional

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo cumbre la CELAC