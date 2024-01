En las últimas audiencias que realiza el Poder Judicial como parte del proceso por el caso “La Centralita”, el abogado Heriberto Benítez, flamante asesor del Tribunal Constitucional, y otros acusados dieron sus alegatos finales para defenderse de todos los cargos.

La fiscalía solicitó 30 años de prisión para Benítez como parte del brazo político-legal de una presunta organización criminal liderada por César Álvarez, entonces presidente regional de Áncash. Se le acusa por tres delitos: asociación Ilícita para delinquir (12 años), encubrimiento real (8 años) y violencia y resistencia a la autoridad (10 años).

La red criminal de César Álvarez, según el Ministerio Público, se habría dedicado a desfalcar los recursos de dicho gobierno regional entre los años 2007-2014.

Al intervenir ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, dijo que en todo el juicio no se ha presentado evidencia alguna en su contra, pese a los vínculos que la fiscalía le atribuyó con César Álvarez, preso en el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco.

“Puedo sentir la tranquilidad de que después de haberse desarrollado el juicio no existe ninguna prueba ni alguna evidencia que yo haya cometido algún delito”, manifestó.

“Yo no he cometido ningún delito ni he sido parte de una asociación ilícita ni tengo roles, tareas, funciones para cometer delitos de ninguna naturaleza. No he sido encubridor de nada [...] y no hubo ningún tipo de violencia. Sin embargo, pesa sobre mis espaldas 30 años de prisión”, criticó.

Además de Heriberto Benítez, también dieron sus alegatos finales otros acusados del caso “La Centralita” como Julinho Víctor Aguirre Soto, Regina Mercedes Soto Pajuelo, José Luis Carmen Ramos y José Luis Cavassa Roncalla, entre otros.

César Álvarez participó de manera virtual en la audiencia desde el penal de Cerro de Pasco pero su participación quedó pendiente hasta el 9 de febrero.

Tribunal dispone continuación del juicio sobre este caso el próximo martes 30 de enero a las 9:00, con las autodefensas que faltan. pic.twitter.com/6l1pBMIGe7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 19, 2024

El Poder Judicial continuará con la etapa final de alegatos finales el próximo martes 30 de enero a las 9 a.m., luego de la cual emitirá un pronunciamiento.