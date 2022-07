El presidente Pedro Castillo recurrió al Tribunal Constitucional (TC) a fin de anular la denuncia que procesa la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presunta traición a la patria.

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial (PJ) concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa del mandatario a fin de que el expediente sea enviado al TC.

Eduardo Pachas, abogado de Castillo, denunció, vía un hábeas corpus, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un supuesto atentado “contra a libertad individual en conexión al debido proceso y la tutela procesal efectiva”.

El expediente será remitido al TC en los próximos días a fin de tomar conocimiento del caso.





Castillo Terrones viene siendo procesado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por haber afirmado ante un medio de comunicación internacional que los peruanos podrían ser consultados para que Bolivia pueda tener salida al mar por territorio peruano.

“Si los peruanos están de acuerdo” porque “yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, “¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo [...] Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, afirmó el jefe del Estado a CNN en Español.

La Comisión Permanente otorgó un plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente un informe final, luego de declarar procedente la denuncia contra Castillo Terrones.

La denuncia se admitió luego que, por mayoría, se concluyó que “las declaraciones vertidas en señal abierta nacional o internacional, no deben ser tomadas a la ligera como simples opiniones sin ningún valor político o inclusive jurídico, por provenir del máxime representante del Estado y director de la política exterior y las relaciones internacionales, comprometen las relaciones exteriores y la política del Perú. En tal sentido, constituyen actos vinculantes capaces de crear riesgos y poner en peligro la soberanía nacional, por lo que revisten relevancia penal de cara al delito de atentado contra la soberanía nacional”.

-Antecedentes-

En abril del 2022, el juez del Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de Eduardo Pachas a favor de Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el supuesto atentado contra la libertad individual.

Y, en junio, el tribunal superior confirmó la decisión de rechazar en todos sus extremos la demanda.