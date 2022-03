Conforme a los criterios de Saber más

Tener cuatro Gabinetes en tan solo siete meses marca un récord de inestabilidad nunca antes vista, con treinta cambios ministeriales durante el gobierno de Pedro Castillo. En este tiempo, solo seis ministros fueron removidos sin que cayera todo el Gabinete, pues Castillo ha preferido defender a los más cuestionados y aprovechar los cambios de Gabinetes para sacar a los menos polémicos.

A pesar de los importantes cuestionamientos hacia figuras específicas del Ejecutivo, el Gobierno parece defender sus cuadros hasta que el escándalo se vuelve insostenible y la presión lo obliga a realizar una renovación general. El último caso visto es el de Juan Silva en el Ministerio de Transportes, el cual terminó renunciando en medio del debate en el Congreso por su censura.

¿Qué explica la poca disposición del gobierno para responder ante la necesidad de cambios?

Cuota partidaria

Las primeras entrevistas que dio el mandatario, recién en enero de este año, dejaron dos ideas claves: Castillo anunció que aún está aprendiendo a ser presidente y afirmó que no lee periódicos ni ve televisión.

Para Omar Awapara, director de Ciencias Políticas en la UPC, este es uno de los factores que explican la indecisión del presidente. “Creo que era producto de que el presidente no está atento o [no es] consciente del sentir de la opinión pública ni de la oposición. No está atento a esas alertas y se demora en tomar esas decisiones”, explica.

Sin embargo, también considera que con el actual Gabinete hay una diferencia importante. A pesar de la crisis generada por el ministro de Salud, Hernán Condori, Castillo le ha dado un espaldarazo público, cambiando la indecisión de los meses anteriores por una defensa explícita de la cuota partidaria de Perú Libre que, según reveló la Unidad de Periodismo de Datos , se duplicó en los últimos cuatro meses en las planillas del Ejecutivo .

TE PUEDE INTERESAR | Las cuotas secretas de Pedro Castillo. Una crónica de Fernando Vivas

Este cambio se da después de que dejó ir a ministros que no acumulaban grandes déficits y que cumplían su agenda en el sector. Pedro Francke, Avelino Guillén y Hernando Cevallos –quienes, según el politólogo, ayudaron a resguardar cierta institucionalidad y obstaculizaron el copamiento del Estado– no activaron en Castillo muchos intentos por defender su estadía.

El director del Grupo Fides, Jeffrey Radzinsky, recuerda que si bien Castillo ha demorado en reaccionar, el problema está en las propias designaciones. Agrega que los escándalos se hacen conocidos en los primeros días de algún ministro en el cargo, lo que eventualmente obliga a retirarlos.

Según el comunicador político, esta inestabilidad tiene como víctima principal la calidad de toda la administración pública.

Algunas defensas de Castillo a ministros cuestionados:

Ministro Defensa de Castillo Tiempo entre su juramentación y la revelación del primer escándalo Duración del ministro en el cargo Hernán Condori (Salud) “Hoy tenemos a un ministro a venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad” (14 de febrero, en una actividad en San Juan de Miraflores) 0 días (mismo día de su juramentación) Sigue en el cargo desde el 8 de febrero. Hay una moción de censura en curso Juan Silva (MTC) Ratificado 3 veces en el cargo desde que inició el gobierno, y ha acompañado a Castillo en al menos 14 viajes por el país. 5 días (primera semana de agosto) Renuncia en medio del debate por su censura a los 214 días. Iber Maraví (Trabajo) “El maestro Iber Maraví conoce de cerca lo que sufre un trabajador, lo que se lucha por el bienestar del trabajo”, días antes de su interpelación. (25 de septiembre, encuentro con dirigentes sindicales) 5 días (primera semana de agosto) Cambio de gabinete a los 69 días. Guido Bellido (PCM) Pocos días después de que Patricia Chirinos acuse a Bellido de haberla agredido verbalmente con frases machistas, Castillo comparte una foto con su PCM afirmando que “seguimos trabajando para lograr los sueños de las grandes mayorías”. (23 de septiembre, en Twitter) 0 días (mismo día de su juramentación) Renuncia con su gabinete a los 69 días. Walter Ayala (Defensa) Le indica que siga trabajando mientras evalúa su renuncia, que se había hecho pública 24 horas antes, en medio de escándalos por ascensos en las FFAA que circulaban durante toda la semana. (15 de noviembre) 5 días (primera semana de agosto) Renuncia a los 109 días

Otros ministros que se mantuvieron en el cargo a pesar de importantes cuestionamientos:

Ministro Cuestionamiento Motivo de salida Duración en el cargo Luis Barranzuela (Interior) El primer cuestionado del gabinete Vásquez por su pasado en la policía y por haber sido abogado de Perú Libre Renuncia tras realizar una fiesta en su casa días después de decretar prohibidas las reuniones. 28 días Carlos Gallardo (Educación) Cuestionado por su cercanía a la Fenate y su posición sobre la evaluación del desempeño de maestros. Censurado por el Congreso 76 días

TE PUEDE INTERESAR | Carnet partidario en el Ejecutivo: cantidad de afiliados a Perú Libre contratados se duplicó desde octubre | Informe EC Data

Congreso dormido

Radzinsky considera que el nivel de control político que merece este Poder Ejecutivo es mayor que el ofrecido, debido a que el Congreso solo ha censurado a un ministro a la fecha.

Para el analista, distintas bancadas de oposición han coincidido en intereses particulares con el Ejecutivo, dificultando que puedan ejercer la debida fiscalización. “Hay un tema de incentivos políticos. El costo político de las pésimas designaciones ya está asumido en buena parte, es como llover sobre mojado. No hay una búsqueda de ganar ese espacio a partir de ahí”, comenta.

Según Awapara, la creciente desaprobación del Congreso y la supuesta tregua con el Ejecutivo dejaron la sensación de que la oposición se ha quedado dormida, por lo que buscó la censura tardía al ministro Silva (MTC), cuyos cuestionamientos surgieron a inicios del gobierno.

“Creo que sí les ha golpeado la imagen y sintieron la necesidad de salir con un gesto. Fueron por Silva porque podía ayudarlos a limpiar su imagen del pacto entre los informales del Congreso y los informales del Ejecutivo ”, explica Awapara.

TE PUEDE INTERESAR | Karelim López: Visitas, nexos y empresas de los personajes que nombró en su declaración por corroborar

Los ministros con respaldo que Castillo dejó ir:

Ministro Crítica al gobierno tras su salida Duración del ministro en el cargo Avelino Guillén (Interior) “[Castillo] se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío porque no tienen el más mínimo respeto por el pueblo.” (23 de febrero, entrevista en El País) 3 meses Mirtha Vásquez (PCM) “El gran problema [del presidente] es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas.” (6 de febrero, entrevista La República) 4 meses Pedro Francke (Economía) “[En el gobierno] hay una falta de claridad, nitidez, rumbo estratégico, de saber cuáles son los grandes temas y también qué se puede lograr.” (10 de febrero, entrevista en BBC) 6 meses Víctor Maita (Agricultura) “Lamentablemente escuchamos que se va a modificar los lineamientos del proceso [de la segunda reforma agraria] y van a darle este enfoque de ya no a los pequeños agricultores, sino también incorporarlos a los agroexportadores.” (16 de febrero, entrevista en No Hay Derecho) 6 meses Hernando Cevallos (Salud) “Sí creo que hay una cuota de ingenuidad [del presidente] en la selección de las personas que lo rodean. No hay un proceso de filtro en este tipo de funcionarios para que lleguen o no al entorno presidencial.” (20 de febrero, entrevista en Exitosa) 6 meses

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna "Cuentame otra" de este viernes, el periodista y analista político Fernando Vivas se refiere a la situación del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, que afronta una moción de censura y otra de interpelación, pocos días antes de la presentación del Gabinete de Aníbal Torres ante el Congreso para pedir el voto de investidura, el 8 de marzo.