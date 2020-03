El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el Gobierno no ha planteado en ningún momento una iniciativa relacionada con la implementación de la pena de muerte.

“Como Ejecutivo nunca hemos planteado una iniciativa propia respecto a la pena de muerte. Eso está claramente en nuestras declaraciones”, respondió el jefe de Estado en una conferencia de prensa esta mañana.

Martín Vizcarra había comentado el último fin de semana que se debía evaluar la pena de muerte como medida disuasiva, cuando un periodista le consultó sobre esta sanción en caso de violaciones y feminicidios.

“Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema [...] Hay que analizar todas las opciones y veremos lo que realmente sea efectivo, pero sí que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblar como gobierno”, declaró el presidente.

Un día después de estas declaraciones, y en una cita con representantes de diversas bancadas electas en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que se habían malinterpretado las palabras de Vizcarra y que no había ninguna propuesta a favor de la pena de muerte.

En esa misma línea se pronunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda. “Lo que puedo decir como ministro de Justicia es que la pena de muerte no está en agenda, no estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa, no vamos a denunciar ningún tratado internacional”, comentó a Canal N este martes.