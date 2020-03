La mayoría de nuevos congresistas se rehúsa a presentar su declaración jurada de intereses, que, si bien no es un requisito para jurar el cargo como sí lo es la declaración de bienes y rentas, es una norma que está vigente desde diciembre pasado, a través de un decreto de urgencia.

En esta declaración, todos los funcionarios públicos están obligados a dar cuenta de sus participaciones en empresas de todo tipo, así como los centros laborales de sus familiares más cercanos. La mayoría de los congresistas, según lo han expresado representantes de diversas bancadas a este Diario, ha decidido no darle prioridad al tema, pese a que el decreto de urgencia establece que la declaración debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles de haber sido elegidos.

Si se tiene en cuenta que los congresistas recibieron sus credenciales el viernes 28 de febrero, día en el que además el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó el resultado oficial, los nuevos representantes solo tienen hasta el viernes 20 de marzo para hacerlo. Hasta hoy, solo 1 de 130 miembros ha cumplido.

Manuel Merino, representante de Acción Popular y candidato a la Presidencia del Congreso, refirió que ese tema lo analizarán una vez instalados. “No es condicional, lo ha sacado [el gobierno] por decreto de urgencia y no está incluido en nuestro reglamento. Tras la juramentación, los voceros deberán, en conjunto, tomar la determinación si se presenta o no”, dijo.

Además, Merino calificó el formato de la declaración jurada de intereses como “engorroso”. “Tienes que buscar información de tu suegro y tus hermanos. Hay padres que tuvieron como 15 hijos y tienes que buscar información de todos. Repito, no es una obligación y ahora nuestra prioridad es la declaración jurada de bienes y rentas para poder proceder a la instalación”, añadió.

Cabe señalar que si bien realizó algunos añadidos, la Comisión Permanente en funciones no observó la constitucionalidad del decreto de urgencia en cuestión. Fuentes legislativas refirieron que a la mayoría le incomoda presentar su declaración ante la Presidencia del Consejo de Ministros y buscarán modificar ese punto, lo cual les dará tiempo para buscar bajarle la rigurosidad al formato actual.

Para esto se basarán en las opiniones consultivas y oficios que ha remitido el contralor Nelson Shack a la Comisión Permanente y al primer ministro Vicente Zeballos. En estos, Shack sostiene que se debe “respetar” la autonomía de la contraloría sobre la regulación de la gestión de intereses de los funcionarios.

Eduardo Vega, expresidente de la Comisión de Integridad, opinó que los legisladores no deberían poner excusas. “Quien no quiere llenar es que tiene algo que esconder. Se trata de información clave para evitar conflictos y puertas giratorias”, dijo el también director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este Diario buscó a Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la PCM, pero alegó que necesitaba autorización del Minjus para declarar.

A la espera

Gino Costa (Partido Morado) es el primer congresista que presentó su declaración jurada de intereses, firmada el pasado lunes. Su colega Alberto de Belaunde indicó que hoy ingresaría la suya al sistema.

Manuel Merino dijo que espera que se pueda instalar el Congreso el viernes 13. Luis Valdez (Alianza para el Progreso) refirió que lo más probable es la próxima semana, el martes 17.