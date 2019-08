Vizcarra y Olaechea: otras citas entre titulares del Ejecutivo y el Congreso

Tanto el presidente Martín Vizcarra, como el titular del Congreso, Pedro Olaechea, han anunciado sus intenciones de sostener una reunión. A la expectativa por tal encuentro se suma la participación de ambos en la sesión del Consejo de Justicia, a realizarse este lunes desde las 6 p.m.



Vizcarra y Olaechea se acercan a un diálogo bilateral en medio de un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta vez, por el proyecto de reforma constitucional que el primero ha planteado con el fin de adelantar las elecciones generales al 2020.

El camino hacia el esperado encuentro incluye algunas recientes puyas. Hace una semana, Olaechea instó directamente al mandatario: “No tenga miedo de gobernar”. Días atrás, al referirse de forma general a su iniciativa durante una actividad en Ate, Vizcarra expresó: "¿Por qué alguien se opone? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? El pueblo es quien nos da el mandato”.

En el actual período gubernamental se han dado otros encuentros entre los titulares del Ejecutivo y el Legislativo, también en medio de un escenario político complicado y tras impasses previos. Pero también hubo ausencias.

—Vizcarra y Galarreta—

No fue un encuentro bilateral. Pero solo días después de asumir la jefatura del Estado en marzo del 2018 ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Vizcarra promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, una norma que una semana antes había observado su antecesor, pese a la aprobación por insistencia en el Parlamento.



Galarreta estuvo presente en el acto y, complacido con el evento, calificó a este como un “día histórico” y aseveró que “ahora tenemos un presidente que no observa una ley, sino que sí quiere luchar contra la corrupción. Y tenemos un Parlamento que quiere luchar contra la corrupción. Entonces, estamos aquí justamente porque hay esa similitud de ideas”.

"Aquí ya no hay un Gobierno que quiso entrampar la lucha contra la corrupción observando una ley innecesariamente", también señaló Luis Galarreta sobre la gestión de Martín Vizcarra. (Foto: Congreso / Video: Canal N)

Posteriormente, la opinión de Galarreta sobre Vizcarra se tornó ácida, imponiéndole diversos calificativos a su gobierno, como “monotemático”, “populista”, “confrontacional” o que “ha entrado en una burbuja”.

—Vizcarra y Salaverry—

La última reunión entre ambos —tuvieron más de una— se dio por cerca de una hora en junio pasado en Palacio de Gobierno, y fue para hablar sobre los proyectos de reforma política propuestos por el Ejecutivo y la ampliación de la legislatura para aprobar dichas iniciativas.



Fuentes palaciegas comentaron por entonces que la cita fue solicitada por Salaverry, quien comentó a su salida de la misma que fue positiva. “Vizcarra no es el cuco, ni yo he ido a preguntar si va a cerrar o no el Congreso. Lo que he ido a decirle es que vamos a calmarnos todos, hay que ponernos por encima de la coyuntura diaria y el dime que te diré”, dijo a ATV días después.

(Foto: Fernando Sangama / GEC)

Otra cita se dio el 9 de noviembre del 2018. En Palacio de Gobierno, Vizcarra recibió a Salaverry para dialogar sobre el presupuesto de la República para el 2019.

El 28 de septiembre del 2018, Vizcarra recibió nuevamente a Salaverry en Palacio. El encuentro se dio mientras en el Congreso avanzaba el debate sobre los proyectos de reforma constitucional que fueron sometidos a referéndum en diciembre del año pasado, y que estuvieron referidos a la bicameralidad (no aprobada), conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el financiamiento de organizaciones políticas y la prohibición de la reelección de congresistas.

La cita se dio a pedido de Salaverry. “Fue una reunión muy cordial, en la cual se habló de la voluntad de ambos poderes del Estado para sacar adelante las cosas y colaborar mutuamente”, dijo a El Comercio una fuente presente en el diálogo.

Un mes antes, en agosto, Vizcarra acudió al Congreso —donde fue recibido por Salaverry— para entregar los proyectos de ley de reforma política y judicial sometidos a referéndum. Ambos dialogaron en privado por unos 25 minutos y superaron el impasse previo, cuando días atrás el mandatario quiso ir al Parlamento a presentar las iniciativas, pero el entonces titular de la Mesa Directiva estaba ausente. Incluso, ambos salieron juntos luego para declarar a la prensa.

Iniciativas habían sido anunciadas por el jefe del Estado en su discurso por Fiestas Patrias. (Foto: Congreso/ Video: El Comercio)

—PPK y Salgado—

Durante su gobierno, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no se reunió con Luz Salgado, presidenta del Congreso. Sí lo hizo con la lideresa del partido con mayoría en dicho poder del Estado, Keiko Fujimori, quien hoy cumple prisión preventiva en el marco de un proceso por lavado de activos.



La oportunidad se dio, pero no se concretó. En octubre del 2016, PPK convocó a una sesión del Consejo de Estado en el marco de la lucha anticorrupción y el presunto negociado de su exasesor Carlos Moreno. Salgado no acudió.

En un oficio dirigido al entonces primer ministro Fernando Zavala, Luz Salgado adujo que la Constitución Política del Perú no regula la figura de reuniones de trabajo entre poderes del Estado. "No se trata de un desaire [...] La reunión obedece a una coyuntura política orientada a la crisis del entorno presidencial que esperamos resuelvan prontamente [...] El Legislativo seguirá contribuyendo con el debate de leyes de lucha contra la corrupción y corresponderá al Ejecutivo la ejecución de las mismas", acotó.