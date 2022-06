El ministro del Interior, Dimitri Senmache, descartó renunciar al cargo por los diversas cuestionamientos en su contra por la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y otros investigados que permanecen prófugos.

El miembro del gabinete ministerial indicó que va a aceptar la decisión que tome el Pleno del Congreso de la República, el cual debatirá este jueves una moción de censura en su contra.

“A toda la ciudadanía indicarle que seguiré trabajando hasta el último minuto, con la confianza de nuestro señor presidente Pedro Castillo. Tengo claro que la decisión que tome el Congreso se enmarca en las funciones y potestades que este tiene y aceptaré cualquier decisión que el Legislativo tome en mayoría”, declaró para RPP.

En ese sentido, el titular del Ministerio del Interior dijo que ha realizado su labor en el marco de la ley y respetando los derechos de los peruanos. Por tal, aseguró que no ha ayudado a fugarse a nadie que esté siendo buscado por la justicia.

“Por mi parte sé que he realizado mis funciones en el marco de ley y respetando todos los derechos de los ciudadanos. Por ello seguiré trabajando con la frente en alto, sabiendo que jamás he blindado a ninguna persona que busque escapar de los brazos de la justicia y nunca he mal utilizado recurso alguno del Estado”, sostuvo.

El último miércoles, el ministro de Justicia, Félix Chero, adelantó que Senmache no va a dimitir a su cargo, pues indicó que tiene el respaldo de todo el gabinete y del primer ministro, Aníbal Torres.

“El ministro tiene todo el respaldo del equipo, del gabinete, del Consejo de Ministros y de nuestro premier. No hay una manifestación expresa de que el ministro vaya a renunciar, por la sencilla razón que los actos de imputación, más allá de que tengan un contenido jurídico, solo responden a un contenido eminentemente político”, puntualizó la prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros.