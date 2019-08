Odebrecht: lo que sigue tras el informe de la fiscalía por el Caso Chaglla

Con la emisión del informe del Equipo Especial Lava Jato, que señala que Odebrecht no tiene procesos fuera del acuerdo de colaboración eficaz, ahora le corresponde al Ministerio de Justicia ejecutar lo dispuesto por el Poder Judicial en la sentencia que validó el convenio con la constructora brasileña.

Al homologar el acuerdo, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho impuso como cláusula que, para atender el pedido de la empresa sobre la devolución del dinero excedente por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, la Fiscalía debía informar si Odebrecht tenía o no investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz.

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial, ya ha informado al Ministerio de Justicia que la constructora y algunas de sus empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos pendientes.

En su informe sostiene que las indagaciones a Odebrecht se encuentran en etapa preliminar, y que “solo se alude a una sospecha inicial simple”.

-Proceso-

El pronunciamiento de la fiscalía, que ingresó a mesa de partes del Ministerio de Justicia, viene siendo evaluado por la unidad funcional encargada de ejecutar las disposiciones de la Ley 30737, que permitió calcular el monto de reparación civil que deberá pagar la constructora.

En las próximas horas tendrá que pronunciarse sobre la ejecución del reembolso de dinero que reclamó Odebrecht.

Con la información en sus manos, la unidad funcional deberá determinar si devuelve o no el dinero solicitado por la empresa. Además, podría solicitar la opinión de la procuraduría ad hoc, si lo considera necesario. Sin embargo, al cierre de esta nota, el informe fiscal no había sido remitido al procurador Jorge Ramírez.

El informe de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato también debe ser remitido a la jueza, tal como lo estipula la sentencia de homologación. Fuentes de este diario explicaron que eso le corresponde a la unidad funcional, si lo considera pertinente.

En caso la respuesta sea negativa para Odebrecht, la empresa podría recurrir al Poder Judicial para solicitar que la ejecución de la sentencia y que se les otorgue el reembolso.

-Precisiones y riesgos-

En declaraciones a El Comercio, el ex procurador anticorrupción Yván Montoya consideró que el informe de la fiscalía “requiere una explicación mayor” que sirva para aclarar por qué se considera que no existen investigaciones pendientes.

“Hay varias aristas que requieren una explicación para que la ciudadanía esté segura de que no se está flexibilizando la posición que se tiene frente a Odebrecht en relación a las otras investigaciones que están fuera del acuerdo”, apuntó.

Sin embargo, advirtió que si el Ministerio de Justicia no ejecuta el desembolso solicitado, la sentencia estaría en riesgo. La empresa podría decidir no continuar colaborando con las investigaciones. “La toma de decisión tiene riesgos, como que la empresa entre otra vez en una fase de no colaboración, más aún cuando viene la fase de juicio oral”, indicó.

En este punto coincidió el exprocurador Antonio Maldonado, quien manifestó que el riesgo es retroceder lo avanzado por la fiscalía en los casos de corrupción que viene investigando.

“Uno de los riesgos y, ciertamente es el riesgo mayor que involucraría desandar lo andado, traer abajo todo el esfuerzo que ha hecho el Estado a través del Ministerio Público para descubrir la verdad en este caso, sería que la empresa eventualmente decida no continuar colaborando”, declaró.

La abogada penalista Romy Chang explicó que Odebrecht podría acudir al Poder Judicial para que determine si corresponde la devolución del dinero que solicitan, en caso el Ministerio de Justicia no atienda su reclamo.

“La empresa podía decir que no se está cumpliendo el acuerdo y buscar establecer algún tipo de demanda. Sobre eso no hay un procedimiento establecido con exactitud en el código procesal. Es básicamente un requisito que la jueza ha dado para la devolución, cualquier persona que sienta que se ha vulnerado su derecho tiene posibilidad de reclamar al Poder Judicial”, expresó.