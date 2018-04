El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña tiene el voto decisivo para determinar si es que procederá o no el hábeas corpus que presentaron Ollanta Humala y Nadine Heredia para anular la orden de prisión preventiva en su contra.

Espinosa-Saldaña, quien se encuentra en España, no participó en los dos últimos debates que evaluaron este recurso. Sin embargo, dejó su posición en un sobre cerrado antes de dejar el país, pero esta no fue valorada ya que, según pudo conocer El Comercio, en el TC esperan que revise un proyecto alterno que se ha presentado como parte del proceso.

Ante esta situación, El Comercio contactó al magistrado para conocer su opinión sobre la decisión de no tomar en cuenta su voto sino hasta el debate que se llevará a cabo recién el 26 de abril.

- ¿Estaba al tanto del proyecto alterno que está siendo parte del debate del hábeas corpus de Humala y Heredia?

Claro que estaba al tanto del proyecto. Me lo mandaron por correo y no obligaba a cambiar una línea del voto que había dejado en sobre cerrado antes de viajar. Si hubiese necesidad de un cambio, yo mismo hubiese pedido retirar el sobre.

- ¿Por qué cree que decidieron no abrir el sobre y posponer el debate?

El sobre debió abrirse. Con sorpresa me he enterado que se decidió lo contrario. Me enteré por lo comentado por los asesores de mi despacho y por los medios. No he recibido comunicación formal alguna del presidente del Tribunal Constitucional al respecto. Desconozco en base a qué razones se decidió no abrirlo.

- ¿Cuándo recibió usted el proyecto alterno? ¿Le hizo saber al resto de magistrados que no pensaba cambiar su voto pese a esta propuesta?

Se me envió por correo la propuesta el día 9 de abril y, como este texto no cambiaba en nada lo consignado, se entregó dicho sobre al pleno.

- ¿En el debate del 26 va a estar usted presente de todas maneras? ¿Ahí ratificará entonces su voto a favor de la propuesta inicial?

Si revelo el sentido de mi voto en un proceso en trámite, incurro en causal de vacancia. Hasta ahora no he recibido convocatoria a sesión alguna. Me he enterado por medios que habría sesión el 26.

- ¿El 26 de abril va a estar en Lima? ¿Si lo convoca, asiste?

Yo siempre asisto a sesiones del pleno, salvo que exista una razón justificada para la ausencia. Como podrá entender, no puedo adelantar, pues era y sigue siendo el sentido de mi voto.