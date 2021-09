Conforme a los criterios de Saber más

Óscar Maúrtua cumplió el lunes 20 un mes al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la abrupta salida de Héctor Béjar. El diplomático, durante estas últimas semanas, ha expresado con sus declaraciones y acciones sus profundas discrepancias con Perú Libre, el partido de gobierno dirigido por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

El último incidente ha sido provocado por un tuit del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, a través del cual le abre la puerta de salida del Ejecutivo. Esto después de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez refiriera que “en este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”.

Bellido, en respuesta, indicó que esa no es la postura del gobierno y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela.

“ Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas ”, tuiteó.

Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 21, 2021

A continuación, El Comercio realiza un resumen de los choques entre Maurtua y Perú Libre en su primer mes al frente de Torre Tagle.

1. En contra de proyecto de PL que busca control de medios

20/09/2021

Desde Washington, el canciller Maúrtua se pronunció en contra del proyecto de ley presentado por el parlamentario Abel Reyes (Perú Libre) que busca el control del contenido de los medios de comunicación. El ministro advirtió que la propuesta “colisiona con instrumentos de carácter multilateral, como lo son la Convención de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al igual que la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

“Por ende es algo que ciertamente afecta compromisos internacionales y que están inmersos, a su vez, en ámbitos tan puntuales como los derechos humanos, de los cuales, está administración del presidente Castillo, es fundamentalmente solidaria y está muy comprometida”, complementó. .

Agregó que como todo peruano está preocupado por la iniciativa, que recibió el respaldo del secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón.

Óscar Maúrtua en contra de proyecto sobre medios de comunicación: “Afecta compromisos internacionales”





2. La renovación del acuerdo con USAID

03/09/2021

Después de que el ministro de Relaciones Exteriores suscribiera la renovación de un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que implica la donación de US$321 millones al Perú, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) calificó este hecho de “imperdonable”.

“Imperdonable que el canciller renueve convenio con la USAID, cómplice de todos los golpes de Estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria. Es continuar con el gato en el despensero. Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda”, tuiteó Bermejo, procesado por el presunto delito de terrorismo.

Imperdonable que el Canciller renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria. Es continuar con el gato en el despensero. Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda. pic.twitter.com/Js1AveQJJA — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) September 3, 2021

3. Los restos de Guzmán

15/09/2021

Durante la última sesión del Consejo de Ministros, realizada el miércoles 15 de setiembre, la mayoría de sus integrantes rechazó una propuesta de decreto supremo, elaborada por el sector Justicia y Derechos Humanos, que generaba un marco legal que permitía la incineración del cadáver del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el sábado 11 de este mes.

Según informó el portal “Epicentro”, citando a fuentes de Palacio de Gobierno, solo cinco de los 18 ministros habrían votado a favor de la medida: Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos), Juan Cadillo León (Educación), Walter Ayala (Defensa), Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Maúrtua (Relaciones Exteriores).

Y aunque Bellido negó que este tema haya sido abordado, el titular de Cultura, Ciro Gálvez, y la vicepresidenta Dina Boluarte afirmaron lo contrario.

...resguardar la seguridad y la paz social. Al hacerse público parte de ese debate reservado, debo precisar que no se votó por ninguna posición. Rechazo, por tanto, haberme adherido a una postura pues el intercambio de opiniones se cerró sin votación. (2/2) — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) September 17, 2021





4. El rechazo de Cerrón

21/09/2021

Un día después de que Óscar Maúrtua jurara como canciller, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que el diplomático no representa el sentir de su agrupación política, porque rechazan “cualquier política injerencista o servil”.

“El nuevo canciller, Óscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, escribió el sentenciado exgobernador regional de Junín en su cuenta de Twitter.

