El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció respecto al viaje de un supuesto sobrino del mandatario, identificado como “Lay Vásquez Castillo”, en el avión presidencial.

Espinoza contó que le preguntó directamente al jefe de Estado si había viajado junto a su sobrino Fray Vásquez Castillo hacia Chiclayo el pasado 23 de junio, y él le respondió que no.

“Yo no hablo de humo, no hablo de suposiciones, yo hablo de hechos. Concretamente pregunté al presidente: ‘¿Viajó usted con su sobrino?’ (Respondió) ‘No, doctor’. Yo traslado ese hecho concreto que me ha manifestado el presidente de la República”, declaró en diálogo con RPP.

“El presidente niega que haya viajado en el avión presidencial con su sobrino Fray Vásquez. Esa es la información que puedo dar, más allá de eso, no sé”, agregó.

Espinoza Ramos mencionó las declaraciones que brindó más temprano el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y señaló que le corresponde a la Fiscalía y al Congreso realizar las investigaciones correspondientes en este caso.

“Ahora es importante, como decía el ministro Chero, que sea por un lado el órgano de justicia, que es la Fiscalía, para que investigue, para que recabe la información. Por otro lado, el Congreso que va a buscar la información del ministro de Defensa”, sostuvo.

La denuncia

El portal de investigación periodística Centro Liber informó que el pasado 23 de junio un sobrino del presidente Pedro Castillo, identificado como “Lay Vásquez Castillo”, viajó en el avión presidencial hacia la ciudad de Chiclayo, en el norte del país. Según el mencionado medio, esta persona sería en realidad el prófugo familiar del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo.

El medio tuvo acceso al manifiesto de pasajeros que abordaron el avión C27J, con matrícula FAP 328, operado por la Fuerza Aérea del Perú el 23 de junio. En esta relación se registra el nombre y apellido, el cargo, así como el documento nacional de identidad de aquellas personas autorizadas por el Despacho Presidencial para acudir en la comitiva junto al mandatario.