Fray Vásquez Castillo habría presentado documentos falsos ante el Congreso de la República y el Ministerio Público para evitar acudir a las citaciones, ya que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) no reconoce al laboratorio que brindó los resultados COVID-19 al sobrino del presidente Pedro Castillo y que él presentó para justificar sus ausencias.

Según informó Panorama, el familiar del jefe de Estado presentó un documento presuntamente emitido por el laboratorio GD, sin embargo, al acudir a la dirección del local en Los Olivos se encuentra un predio que está en alquiler y donde no funciona alguna clínica o establecimiento médico.

El pasado 19 de enero, Fray Vásquez alegó haber dado positivo a COVID-19 en una supuesta prueba de antígeno y por ello no asistió ante la Comisión de Fiscalización, sesión donde se buscaba interrogarlo por las reuniones de Pedro Castillo en la casa de Breña. Panorama señaló que la misma prueba fue enviada a la Fiscalía.

“Desconozco a esta persona. No le he aplicado esta prueba. (...) Yo no realizo este tipo de pruebas”, manifestó la médico cirujano Liliana Vásquez Cirineo, cuyo nombre aparece en el documento presentado por Vásquez.

“No. No le ha realizado ningún tipo de descarte como menciona en este documento. Tampoco es mi firma. Sí están mis datos correctos (nombre) y mi colegiatura”, añadió.

Por este hecho, Fray Vásquez habría incurrido en los delitos de falsificación de documentos, no contribuir con la administración pública y falsedad genérica.

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ratificó que la prueba positiva a COVID-19 entregada por Fray Vásquez no corresponde a algún laboratorio que cuente con autorización.

“El laboratorio por el que se consulta no se encuentra en el RENIPRESS, por ende, no puede ofertar ninguna prestación de salud a la población”, indicó.

