El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, presentó formalmente el pedido de nulidad absoluta en contra de la decisión de abrir una segunda investigación preliminar contra el jefe de Estado por el presunto delito de tráfico de influencias.

El documento presentado la tarde del miércoles, horas después que la Fiscalía de la Nación informara sobre la disposición de anular la suspensión de las indagaciones, alega que se ha afectado el debido proceso por anular una cosa decidida.

Espinoza también indica que se ha afectado el principio de seguridad jurídica.

Después del reclamo formulado por afectación flagrante a la tutela procesal efectiva, se permitió presentar el pedido -físico- de nulidad absoluta. pic.twitter.com/E4GzKak9E3 — Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) July 13, 2022

El recurso legal ingresó oficialmente a la mesa de partes del Ministerio Público a las 3:50 p.m., minutos después que el abogado de Pedro Castillo reclamara que no estaban admitiendo su reclamo ni permitiendo que presente el texto en defensa del mandatario.

“Se nos impide presentar la nulidad absoluta contra la disposición fiscal 5 de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Argumento: “están en inventario y ni siquiera funciona mesa de partes de la Fiscalía de la Nación”. Denegación de acceso a la justicia. Reabren una investigación suspendida y no dejan presentar nulidad contra esa decisión fiscal. ¡Inaceptable!”, escribió Benji Espinoza en redes sociales.

Tras presentarse como abogado de la primera dama, Lilia Paredes, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el representante legal de Pedro Castillo detalló que buscaría anular la segunda investigación preliminar dispuesta por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides.

“(El inicio de la investigación preliminar) lo ha hecho de manera inconstitucional. En enero de este año, a través de la disposición fiscal número 2, la Fiscalía de la Nación, en ese entonces con la Dra. Zoraida Ávalos [...] fue motivada a partir del artículo 117 de la Constitución, que el presidente de la República durante su mandato no puede ser perseguido, no puede ser acusado, no puede ser investigado”, recordó el abogado ante la prensa.

“¿Dejó sin efecto la disposición de la Dra. Zoraida Ávalos? No. La disposición es cosa decidida. A nivel judicial, es cosa juzgada, a nivel fiscal es cosa decidida. Hoy vamos a presentar una nulidad absoluta”, aseveró la defensa legal de Pedro Castillo.