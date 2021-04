Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha pasado los últimos veintiséis años de su vida trabajando como profesor en la institución educativa N° 104565, en su natal Chota, en Cajamarca. Es la única experiencia laboral que registra en su hoja de vida presentada en el JNE. Sin embargo, El Comercio ha podido documentar que la docencia no ha sido lo único a lo que se ha dedicado en los últimos años en medio de deudas impagas e inversiones.

En mayo del 2017, un mes antes de que inicie la extensa huelga magisterial que encabezó a nivel nacional en la que los maestros exigieron el aumento de sus sueldos, el ahora aspirante al máximo cargo de la Nación creó la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C. Castillo sostuvo hoy que “fue intento de emprender algo” y que “nunca operó ni formalizó” y que “solo hubo intención de querer registrarla”. “Fue una situación emprendedora, pero fuimos asfixiados”, dijo en Exitosa. “No la declaré porque para mí habia desaparecido. Tampoco recordé esa empresa porque nunca estuvo activa. Hay que en todo caso responder por la situacion. Vamos a responde rjuridicamente por ello, no nos preocupa”, agregó.

En la entrevista Castillo dijo que “siempre ha sido víctima de no poder salir adelante”. Lo que no dijo es que, según la partida de Registros Públicos en la que se indica la participación de un notario público, el capital que invirtió fue de S/18.000. Lo hizo junto con la docente Olinda Chamaya Becerra y José Cruz Herrera Riquelme, quien en ese entonces tenía 26 años. El capital social total fue de S/54.000 dividido proporcionalmente entre los tres.

Según Registros Públicos, Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C. se creó para dedicarse a una serie variada de rubros: el área civil y la arquitectura, mecánica, electricidad, agrícola, consultoría, compra-venta, rentar, transporte, servicios menores, estudios, educación, salud y hasta gastronómica. La empresa no registra ningún contrato con el Estado. El 3 de julio del 2017, mientras Castillo continuaba con la huelga, constituyó la sociedad y fue nombrado gerente general. Hasta la actualidad mantiene ese cargo.

“Se conocieron en la UGEL y conversaron para formar una empresa. La hicieron ellos, gestionaron en registros públicos, pero no llegaron en ningún momento a administrar o trabajar. No hay ningún lugar donde funciona esa empresa”, contó Zulema Sánchez Tarrillo, pareja de Herrera Requelme, el socio de Castillo. “No sé de dónde sacan que han sido S/18 mil. Es falso. Han pagado sólo el derecho en Registros Públicos. Qué va a depositar si no trabajaba. Es falso que cada integrante haya entregado 18 mil”, añadió vía telefónica al ser consultada por El Comercio. Remarcó que la empresa “no existe en hechos reales, sólo en papeles”.

Según la abogada especialista en temas registrales Rocío Rojas comentó sobre los aportes efectuados a la compañía que representa Pedro Castillo: “El aporte se hizo en dinero y se pagaron integrante las acciones del candidato Castillo y su esposa ascendente a S/ 18,000.00 Soles. Por tanto, en cumplimiento de la Ley, debió efectuarse un depósito bancario a la cuenta de la empresa”.

Puntualizó que el candidato presidencial debió consignar a su esposa en la constitución de la empresa porque pertenecen a una sociedad conyugal. “El aporte del candidato Castillo, es un bien social […] es decir el derecho de propiedad sobre el dinero del aporte y las acciones pertenece a la sociedad conyugal”. Asimismo precisó que las sociedad se extinguen cuando se inscribe su extinción.

La cooperativa que prestó a todos

En su Hoja de Vida, el candidato de Perú Libre señaló que su remuneración bruta anual -sin descuentos- es de S/ 63.323,64, lo que hace un aproximado de S/5.276 mensuales. Según el registro de Infocorp, Castillo figura como una persona con “riesgo alto” por una deuda de S/34.631 que no ha sido amortizada desde agosto del 2020. Coincidentemente, todo el tiempo que no ha pagado es el mismo tiempo que tiene como candidato oficial del partido de Vladimir Cerrón: a fines de septiembre decidieron que el docente sería su opción para alcanzar la presidencia de la República.

Las deudas que tiene Pedro Castillo son con dos entidades financieras. Una es con el Banco de la Nación por S/26.975 -con el que no tiene retraso por ser un descuento directo a su planilla- y la otra con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota LTDA por S/ 7.655. Esta entidad fue creada en 1964. Su gerente general desde el 12 de marzo del 2018 es Herrera Riquelme, coincidentemente el socio de Castillo en la única empresa que ambos fundaron: Consorcio Chotano de Inversionisetas Emprendedores JOP S.A.C.

De acuerdo a Infocorp, en el 2017 la deuda de Castillo con la cooperativa de su socio era de S/29.000. En agosto de ese año, el total de lo que debía el candidato presidencial al sistema financiero era de S/49.780. Al mes siguiente, todo ello en medio de la huelga y con su empresa recién creada, la deuda estuvo cerca de duplicarse: creció a S/78.949. En mayo del 2018, esta volvió a reducirse a S/57.665. Un año después, el docente redujo su deuda a S/17.786. Sin embargo, en junio del 2019 aumentó nuevamente en S/30 mil soles más.

Sede de la Cooperativa de ahorro y crédito Todos los Santos ubicada en la provincia de Chota. (Foto: Carlos Neyra).

Castillo no es el único que le debe a la cooperativa Todos los Santos, que actualmente está dirigida por su socio Herrera Requelme y dos docentes de Chota. La esposa de Castillo, la profesora Lilia Ulcida Paredes Navarro, registra una sola deuda en el sistema financiero y es a esta cooperativa. Ella no tenía ni una sola deuda hasta noviembre del 2020, tiempo que coincidió con el inicio de la campaña presidencial. Actualmente, es de S/41.601 y está al día en sus pagos mensuales.

Asimismo, la cooperativa Todos los Santos también ha prestado a la otra socia de Castillo y de Herrera. Se trata de la docente de secundaria Olinda Chamaya Becerra, quien tiene una deuda total de S/120,993 con cuatro entidades, de los cuales S/52.858 son precisamente con Todos los Santos.

Una tesis realizada en el 2020 en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de Sipán, en Chiclayo, sobre la Cooperativa Todos los Santos concluyó que esta entidad financiera tenía su cartera vencida debido a que no se aplican políticas de crédito. Señaló que hay una “deficiente evaluación crediticia y gestión de cobranzas inadecuada”.

¿Quién es Herrera Riquelme, el socio de Castillo que le ha prestado a él, a su esposa y a su otra socia? Es un joven de 29 años, contador de profesión y con maestría en Gestión Pública, que desde marzo del 2018 fue nombrado gerente de la Cooperativa Todos los Santos. No está vinculado políticamente con Perú Libre, aunque aparece en otro tipo de registros. Según pudo confirmar este Diario, esta persona de confianza del candidato a la presidencia tiene una denuncia policial por violencia familiar de parte de su pareja en el 2017 y otra como denunciante por el mismo hecho.

Descargos

Este Diario se comunicó con Herrera Requelme vía telefónica, pero cuando señalamos sobre qué tema era, colgó. Tampoco contestó los mensajes a su celular. Asimismo, se buscó los descargos de Castillo a través de su Jefe de Prensa. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

Dato

Pedro Castillo solo registra ser propietario de una vivienda, según la Sunarp. Se trata de un lote de 128m2 cuyo título fue entregado por Cofopri en el 2006, cuando su titular era el entonces ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca.