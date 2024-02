El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio De la Haza, señaló que hubo falta de seriedad en el informe presentado por el congresista Esdras Medina, donde se recomienda inhabilitar por 10 años a los magistrados por haber garantizado la permanencia de Inés Tello como parte de la junta luego de cumplir 75 años, ya que no se entrevistó al total de personas de la comisión.

De la Haza indicó a RPP TV que las personas entrevistadas fueron el ex Defensor del Pueblo y el ex presidente del Poder Judicial, pero no se entrevistó “al resto que también participaron y formaron parte de la comisión que eran siete, como el rector de la Universidad de Ingeniería (UNI) y el rector de la Universidad de Piura”.

El funcionario precisó que durante el interrogatorio en el Congreso a cargo del presidente del Tribunal Constitucional (TC) y Defensor del Pueblo tuvieron una posición distinta a la “original”.

“Para mi punto de vista, cuando fue interrogado por la Subcomisión, el Defensor del Pueblo no fue preciso, porque él le tomó juramentación a la doctora Tello y queda en los videos, que era hasta el 2025. No tomó posición en el tema de la edad”, destacó.

“En el caso del señor Blume que en la entrevista que le realiza la doctora Tello, precisa que su permanencia no será de ocho meses, sino desde el año de su juramentación hasta la culminación de la misma. Tiempo después, cambia de parecer, pero al momento de los hechos su opinión fue trascendental”.

El magistrado también resaltó la importancia de evitar “destituciones masivas” para mantener la institucionalidad y asegurar el funcionamiento de la JNJ en procesos judiciales.

Como se recuerda, hoy, lunes 26 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes 26 de febrerom el informe que recomienda inhabilitar a todos los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Los legisladores votaron uno por uno el caso de cada uno de los magistrados. Cada caso obtuvo entre 18 y 21 votos a favor, principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Renovación Popular y Avanza País.