El militar en retiro Adrián Villafuerte, un cuestionado exasesor del gobierno de Ollanta Humala que fue vinculado al exoperador montesinista Óscar López Meneses, labora en el despacho de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

Al ser consultada por la presencia de Villafuerte en su oficina, Chirinos respondió que lo conoce desde “hace muchos años” y que nunca han hablado sobre el Caso López Meneses. “Hemos hecho cosas juntas, me parece un buen asesor y por eso se le ha dado la oportunidad de trabajo”, indicó.

“En política, todos los viejos tenemos antecedentes”, añadió.

Antecedentes

El coronel en retiro del Ejército, Adrián Villafuerte, fue edecán del general César Saucedo Sánchez, cercano a Vladimiro Montesinos y ministro de Defensa y de Interior durante el régimen de Alberto Fujimori, además de Comandante del Ejército entre los años 1997 y 2000.

En el 2013, cuando Villafuerte era uno de los asesores del entonces presidente Ollanta Humala, fue involucrado en el presunto reglaje e interceptación telefónica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en contra de políticos y periodistas incómodos para esa gestión.

Ese mismo año, tuvo que renunciar en medio de cuestionamientos por ser el supuesto responsable del irregular resguardo policial de la casa del exoperador montesinista Óscar López Meneses, ubicada en el distrito de Surco, entre los años 2012 y 2013.

Sin embargo, negó las imputaciones o que conozca a López Meneses. “Quiero salir a aclarar algunos aspectos que no se ajustan a la realidad, antes no he salido porque no lo consideré pertinente (...) no tengo nada que ver con la función policial, ese no es mi tema (..) yo me dedico exclusivamente a asesorar al presidente en temas de seguridad y defensa nacional relacionados con la función constitucional de las Fuerzas Armadas”, señaló en noviembre del 2013 a RPP.

Debido a ese caso, fue interrogado en junio 2014 por la fiscal anticorrupción Norah Córdova como parte de la investigaciones sobre dicho tema. Según indicaron fuentes del Ministerio Público a El Comercio en aquel momento, el ex asesor presidencial trató de deslindar cualquier relación con la irregular protección dada al domicilio de López Meneses.

El Congreso también abrió una investigación. De acuerdo con el informe en mayoría de la Comisión Especial López Meneses, que fue aprobado por el pleno del Congreso en 2015, diversos indicios apuntan a que Villafuerte ordenó la protección policial a la vivienda de López Meneses. El documento también indica que Palacio de Gobierno sabía de la vigilancia.

Los otros dos informes en minoría deslindaban su responsabilidad.

Por este caso, López Meneses fue condenado a cuatro años de prisión suspendida. La misma sentencia se dictó para el exdirector de la Policía Raúl Salazar.

Caso López Meneses: Celular que pidió resguardo policial llamó al Despacho Presidencial

Villafuerte también fue vinculado al caso Martín Belaunde Lossio. Según informó “Cuarto Poder”, el ex asesor electoral del Partido Nacionalista acudió en varias oportunidades a la Casa de Pizarro, pese a que había dicho que solo fue a Palacio de Gobierno el 28 de julio del 2011, cuando Ollanta Humala juró como presidente de la República, un documento enviado por el Ejecutivo a la fiscalía, lo desmiente.

En una de esas oportunidades, se reunió con Villafuerte, quien era consejero en temas de defensa nacional del presidente Humala.

Las visitas de Martín Belaunde Lossio a Palacio de Gobierno se dieron, cuando, el empresario ya gestionaba la entrega de licitaciones pública a la empresa Antalsis, que ganó S/.150 millones desde que comenzó el Gobierno nacionalista.

Además, en febrero de 2017, Villafuerte fue citado por la Comisión de Defensa Nacional, entonces presidida por Luciana León, la cual investigaba presuntas irregularidades e injerencia política en las operaciones militares y policiales en el VRAEM, durante el periodo 2011-2016.

DATO En junio, el abogado Jimmy Raúl Trujillo Melgarejo, vinculado a la congresista Patricia Chirinos y el partido político Avanza País , fue nombrado como director del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” del Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por el entonces titular de dicho sector, Fernando Varela. Ello luego de que el programa “Punto Final” denunciara que dicha entidad no ha generado la misma cantidad de empleos temporales para personas vulnerables en comparación de años anteriores. No obstante, el último fin de semana, fue retirado del sector.