La situación de la legisladora se complica debido a sus contradicciones y evidencia que refuta sus versión de los hechos.

“Me retiré antes de la medianoche” Luego cambió su versión

Primero, Amuruz cambió de versión sobre la hora en que salió de la fiesta que acabó en la muerte de Christiam Enrique Tirado. Inicialmente, dijo que se fue “antes de la medianoche” del domingo 1 de octubre; pero tres días después, el miércoles 4, aseveró que se retiró minutos antes del suceso.

La tercera vicepresidenta del Congreso había asistido el 30 de septiembre a la celebración del cumpleaños del exlegislador Paul García, quien sería su pareja sentimental, en una casa de Lince. La reunión se extendió hasta la madrugada del domingo. Los videos de las cámaras de seguridad del lugar, a los que accedió El Comercio, muestran que el crimen ocurrió a las 12:54 a.m. ese día.

Tras conocerse la noticia, Amuruz se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter). “Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy [el domingo] tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios”, afirmó.

La congresista Rosselli Amuruz se pronunció sobre el crimen ocurrido en fiesta a la que asistió. (Foto: X)

Sin embargo, días después cambió su versión. Ello luego de que Canal N emitiera imágenes que muestran a una mujer saliendo del local de la fiesta y abordando un vehículo a nombre de la familia de Amuruz. Eso ocurrió entre las 12:41 y las 12:47 a.m. del domingo, siete minutos antes de que Enrique Tirado fuera asesinado.

En diálogo con dicho medio de comunicación, la legisladora aseguró que la mujer del video era ella.

Posteriormente, Amuruz volvió a pronunciarse en X, pero esta vez aseveró que se retiró del lugar “antes de que sucediera este hecho lamentable”. Además, pidió que el general de PNP Luis Flores se rectifique por haber asegurado que ella se encontraba en el inmueble de Lince cuando ocurrió el crimen de Enrique.

“Me retiré antes [de] que suceda este hecho lamentable, como se ha revelado por cámaras de videovigilancias que han comprobado fehacientemente mi versión”, aseguró en la red social.

LEE TAMBIÉN |Se cerró el caño y Dina hace maletas, por Fernando Vivas

“Yo era una invitada más” Chats difundidos revelan que habría participado de organización de la fiesta

En declaraciones a los medios de comunicación, Amuruz Dulanto negó haber organizado la reunión por el cumpleaños del exlegislador acciopopulista y evitó responder si este era su pareja.

“Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí [...] Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños con su familia, con tiempo de antelación. Yo fui una invitada más y obviamente por el cariño y a cercanía que tengo con la persona, jamás me hubiera imaginado en toda la tragedia que ha ocurrido. A mí me afecta muchísimo”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones de la congresista Rosselli Amuruz. (Video: Canal N)

No obstante, “Punto final” reveló una serie de chats y un audio en el que la tercera vicepresidenta del Congreso coordina detalles de la fiesta de García.

Se trata de conversaciones entre la legisladora y Carlos Valdivia Montoya, hermano de Abel, sindicado como el autor del disparo en el pecho que terminó con la vida de Christiam Enrique Tirado.

VIDEO RECOMENDADO

“El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo por favor”, dice uno de los mensajes que envió la legisladora.

La parlamentaria incluso habría sugerido la celebración “al estilo Cuba” señalando que celebró su onomástico número 30 con esa temática. “Pero fue hace 6 años, no sé ni dónde lo conseguí”, manifestó.

“Que de 2 p.m. a 4 p.m. sean cocktail de bienvenida como piñas coladas y pisco sour. Y a partir de las 4 p.m. se abre la barra libre hasta la 1 (a.m.)”, recomendó Amuruz en los chats.

El dominical también difundió un audio donde se escucha a la congresista de Avanza País decir: “Va a haber toldo, todo va a estar toldeado, todo va a estar tapado en caso llueva”.

Además, en declaraciones a “Contracorriente”, el director de una de las orquestas que se presentó en la fiesta de cumpleaños afirmó que fue la secretaria de la congresista quien los contrató para la fiesta en Lince.

LEE TAMBIÉN | Suman 26 blindajes por casos éticos en dos años de gestión

Relación con Paul García Diferentes versiones sobre su vínculo con el excongresista

En la declaración que rindió ante la fiscalía el 4 de octubre, difundida por Canal N, Amuruz dijo que ella y García “eran más que amigos”.

“¿Cuál es el vínculo que le une con el señor Paul García”, le preguntaron. Ella respondió: “Es una persona con la que estoy saliendo, somos más que amigos, es una persona allegada a mí, no hay una relación formal”.

Su versión contradice a lo que afirmó García, quien días atrás había dejado entrever que mantenía una relación con ella. “Lo que se ve, no se pregunta”, expresó el excongresista en “Punto Final” cuando fue consultado sobre su vínculo con Amuruz.

Además, un informe de Centro Liber dio a conocer que Amuruz y García viajaron en las mismas fechas a Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina, algunos de estos periplos se realizaron en fechas de la semana de representación, en la cual los congresistas cobran un bono de S/ 2.800 destinado a gastos en apoyo logístico. La parlamentaria afirmó que devolvió el dinero.

El último domingo, la tercera vicepresidenta rechazó mantener una relación sentimental con García y dijo que se trata solo de un “compañero” y reiteró que no hay nada formal entre ellos.

“¿Relación sentimental? No la tengo, no somos un matrimonio, ni convivientes, ni novios ... Es una persona que llegó a mi vida en un momento difícil, que es el fallecimiento de mi padre, él me apoyó de una manera afectiva emocional, obviamente compartimos momentos, es un compañero”, aseveró.

Minutos después dijo que “no tendría ningún problema en poder afirmar que hay una relación oficial, pero no la hay”.

Fecha en la que conoció a Paul García "Apareció en mi vida..."

La congresista también dijo a “Cuarto Poder” que Paul García “apareció” en “un momento difícil de su vida”, que es cuando falleció su padre el exparlamentario Roger Amuruz, en octubre del 2022.

Desde ese hecho ya ha pasado casi un año, pero Amuruz dijo que apenas conoce a García hace “cuatro o cinco meses”, aproximadamente.

Paul García y Rosselli Amuruz en foto que corre en redes.

Versión sobre trabajadores vinculados a Paul García Contrataciones, visitas y fotos complican su situación

Amuruz también ha descartado haber influido en la contratación en el Congreso de personas vinculadas a Paul García. El Comercio reveló que -por lo menos - ocho allegados del excongresista laboran en el Poder Legislativo.

Varias de estas personas registran visitas al despacho de la legisladora de Avanza País días antes de ser contratados. Por ejemplo, Erik Enrique, según la planilla legislativa, ingresó a finales de agosto como auxiliar en la Oficina de Comunicaciones. El 10 de agosto, él registra una visita al despacho de Amuruz.

También está el caso de Angie Gómez Acosta, esposa del asesinado Christiam Enrique, registra una visita al despacho de Amuruz el 10 de agosto, el mismo día que fue Rony Enrique, otro hermano de Christiam. Desde ese mismo mes, Gómez aparece como técnico en la planilla de la Oficina de Comunicaciones del Congreso.

Si bien esa oficina no está ligada directamente a Amuruz, fuentes de Avanza País indicaron a este Diario que las contrataciones se dieron por pedido de la tercera vicepresidenta a la presidencia del Parlamento.

Asimismo, Rony Enrique registra una visita a inicios de setiembre al personal de la Comisión Especial Capital Perú, que impulsó y presidió Amuruz. En la planilla de setiembre, Rony Enrique figura que ingresó como técnico a la comisión.

En la lista de contrataciones ligadas a Paul García sigue su hermana Alejandra García Oviedo. Tal como ha reportado el programa “Al estilo Juliana”, la hermana menor del exparlamentario ingresó al Área de Calidad Legislativa que, según acuerdo de Mesa Directiva de setiembre, acaba de pasar a depender de la vicepresidencia de Amuruz. Fuentes del Congreso dijeron que Alejandra García renunció el pasado martes.

Además, dos extrabajadoras del despacho de Paul García, en el período legislativo 2020-2021, han ingresado a la planilla de la tercera vicepresidencia de Amuruz.

Se trata de Rocío Beltrán (técnica) y Cenit Málaga (asesora). Esta última figura como directora legal del Instituto Peruano de Capacitación Integral, fundado en el 2021 y del cual Paul García figura como presidente, según la Sunarp.

A la lista se suman dos nombres más identificados por este Diario. La primera es Karen Rojas Brandes, quien figura en la planilla de setiembre del Congreso con el cargo de asesora II en la Comisión Especial Capital Perú, que fue promovida y presidida por Amuruz. El año pasado, Rojas Brandes postuló como regidora en la lista de candidatos que encabezó García para la alcaldía del Callao, con el movimiento regional Más Callao.

La planilla de setiembre también muestra que el despacho personal de Amuruz contrató a Carmen Neyra Jiménez como asesora II. Esta abogada fue personera legal del movimiento regional Más Callao en el 2022, cuando postuló García. En julio del 2022, la abogada presentó unos descargos –en su calidad de personera legal– ante una tacha contra la candidatura de García.

El último domingo “Cuarto Poder” dio a conocer que trabajadores del Congreso habrían realizado una “colecta” para la fiesta del exlegislador Paul García. De acuerdo con el programa de TV, se trata de Rocío Beltrán, Olenka Cajahuanca, Alicia Guillén, Daniela Quispe, Peter Jaime, Mayra Cabrera y Cenit Málaga.

LEE TAMBIÉN | Gestión de Alejandro Soto limita el derecho al acceso a la información pública

Tibias reacciones

El pasado jueves 5 de octubre, cerca de 30 congresistas de Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo Parlamentario y no agrupados presentaron una moción de censura contra ella para sea retirada de la Mesa Directiva.

El último fin de semana, congresistas de las bancadas de AP, Unidad y Diálogo Parlamentario y Bloque Magisterial adelantaron a El Comercio que votarían a favor de la censura de Amuruz. Mientras que sus pares de Podemos Perú y Perú Bicentenario indicaron que primero querían escuchar los descargos de la tercera vicepresidenta.

En tanto, la bancada de Avanza País guarda silencio sobre el caso. Fuentes afirmaron a El Comercio que dentro de la agrupación parlamentario existen posturas dividas. Asimismo, aseveraron que Fuerza Popular - que tiene a su cargo la primera vicepresidencia del Congreso- no tiene una posición clara respecto a Amuruz.

Perú Libre y Alianza para el Progreso - otras bancadas que integran la Mesa Directiva - tampoco fijan postura y alegan que no se han reunido para hablar sobre el tema.

La moción presentada por diversas bancadas indica que Amuruz “incumplió el respeto del duelo institucional” por la muerte de Hernando Guerra García “puesto que decidió participar el sábado 30 de setiembre del 2023, en la fiesta de cumpleaños del ex Congresista de la República, Paul García Oviedo.

“Mientras el parlamento se encontraba de duelo por la inesperada partida física del primer vicepresidente del Congreso, era un deber de todos sus integrantes, en especial los congresistas y más aún los integrantes de la Mesa Directiva, mantener el duelo, considerando la muerte de una persona trascendente para el Congreso, el Estado y la política peruana”, dice el documento.

Además, subraya que “lo más grave del caso” es que “producto de esa fiesta” uno de los invitado a la reunión social en la que estuvo Amuruz “murió producto de una bala en el pecho”. “Lo cual evidencia que el lugar a donde acudió la Tercera Vicepresidenta del Congreso, no ofrecía ninguna garantía de seguridad, e inclusive la Municipalidad Distrital de Lince clausuró el local”, añade.

La iniciativa también menciona las contradicciones sobre la hora en la que Amuruz se retiró de la trágica fiesta. Asimismo, resalta la contratación en el Parlamento de personas ligadas a Paul García, señalado como la pareja de la legisladora.