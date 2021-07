Conforme a los criterios de Saber más

De la Lima donde pasó sus primeros años de vida Carlos Ruiz recuerda tres cosas: los besos de moza, los mototaxis y los carnavales. Buena parte de su infancia transcurrió al lado de sus abuelas (una de ellas tenía una bodega en San Juan de Miraflores; de ahí la debilidad por los besos de moza) y haciendo travesuras junto a sus primos. Sus padres habían emigrado a Nueva York cuando Carlos era pequeño y era a ellas a quienes les habían encargado su crianza. Solo hay en su memoria cosas buenas del Perú, insiste; los problemas –si los hubo– están en el pasado.

A los 8 años (junto a uno de sus tíos) Carlos se embarcó a la Gran Manzana para reunirse por fin con su familia. Su padre trabajaba en un restaurante, mientras que su madre vendía joyas y su padrastro era carnicero. Quizá por eso -y por la añoranza que siempre se queda en el corazón- en su casa nunca dejó de servirse un menú bien criollo: a veces podían pedir pizza o hamburguesas, pero siempre hubo lomo saltado en la mesa.

Han transcurrido 20 años de eso y Carlos Ruiz -bartender independiente instalado en Nueva Jersey- no ha vuelto a pisar la tierra que lo vio nacer. Ganas no le faltan, eso sí. Todavía hay mucho que aprender y mucho, mucho por hacer en el camino de este mixólogo autodidacta cuya cuenta en Instagram está llamando la atención de aficionados, entendidos, y alguna que otra celebridad.

Carlos Ruiz junto al ex conductor de CNN en español Ismael Cala.

Desde joven su mundo estuvo ligado al rubro gastronómico: su primer trabajo fue a los 14 años en una pizzería, lavando platos; luego fue cocinero, pizzero y ascendió hasta encargarse de la caja. Hubo veranos donde sus jornadas laborales empezaban a las nueve de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, pero había que salir adelante. “En ese entonces todavía no tenía papeles y no podía conseguir mejores puestos”, nos cuenta Ruiz desde Nueva Jersey. “Hasta que un administrador me dio la oportunidad de entrar a un restaurante diferente, con un menú más sofisticado y una propuesta vanguardista”, continúa Ruiz. Fue allí que su destino cambió.

De inmediato la coctelería captó su atención. Carlos fue entrando a la barra de a pocos hasta que pudo ganarse la confianza del personal del local. Le empezó a ir tan bien, que dejó sus estudios de Ingeniería para dedicarse de lleno a formarse como mixólogo. Todo lo que sabe lo sabe por práctica y por su propia curiosidad. “Empecé investigando en internet y di con un concurso en 2015. Decidí participar usando chicha morada, que combiné con gin. Al final... gané”, explica Ruiz, quien ha participado en unos 38 concursos de coctelería en Estados Unidos -hasta la fecha- y triunfado en 25.

Hoy, Carlos Ruiz trabaja como asesor independiente y es representante de una conocida distribuidora de licores. Entre la lista de espirituosos con los que trabaja se encuentran Teremana -la marca de tequila de Dwayne Johnson, The Rock- y Dos Hombres, el mezcal de los actores de Breaking Bad Aaron Paul y Bryan Cranston. La pandemia fue la oportunidad perfecta para llegar a ellos y poner en práctica su creatividad.

“En marzo pasado empecé a compartir mucho más contenido en redes. Le puse sal y pimienta a mis recetas y se me ocurrió combinar dos de mis pasiones: bailar salsa y hacer cócteles”, cuenta Carlos. “Teníamos el contacto de marketing de Teremana, y les propusimos hacer un cóctel con este tequila combinado con la fruta favorita de Dwayne Johnson, que es el mango. Al parecer le encantó. Desde entonces he preparado varios cócteles con su tequila, que es muy popular en Estados Unidos”, nos dice Ruiz. “La Roca” ha compartido los videos de Carlos en su cuenta de Instagram, y lo mismo hizo Aaron Paul con su cóctel a base de mezcal.

¿Cuáles son los cócteles que Ruiz prepara con el tequila de “La Roca”? Aquí un video con una versión de margarita hecha con maracuyá.

Receta del margarita de maracuyá

Ingredientes

2 onzas de tequila

1 onza de jugo de limón

3/4 onza de jugo de maracuyá

1/2 onza de néctar de agave

1/4 onza de Cointreau

3 gotas de bitter “tiki”

Preparación

Añadir todos los ingredientes a una coctelera con hielo. Agitar bien Servir en un vaso con hielo Decorar con menta.

Más sobre Carlos Ruiz aquí: @cocktailsbyc

VIDEO RECOMENDADO

Semana del Chilcano: tres recetas fáciles y rápidas a base de pisco para preparar en casa