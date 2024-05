La vida agitada a veces no nos permite cocinar platos que sean nutritivos, y para quienes llevan una alimentación más sostenible con el medio ambiente y los animales, a veces puede ser una tarea difícil encontrar un menú que sea balanceado, que cuente con suficiente proteína, hierro y entre otros nutrientes. Es por eso que Iliana Schiantarelli decidió emprender y nació su proyecto de planes de comida saludables. Conversamos con ella sobre su idea.

El amor por la cocina

Iliana,quien estudió gastronomía antes de ser vegana, narra que su viaje al veganismo inició con “una profunda introspección”. “Desde niña, siempre sentí un rechazo hacia el consumo de animales, pero fue a través de la meditación y la búsqueda espiritual que descubrí que el veganismo era mi camino”, relata.

Iliana indica que encontró su pasión en la cocina vegana hace tres años cuando decidió emprender su propio camino culinario. “Siempre supe que quería ser chef, pero mi enfoque siempre estuvo en explorar la diversidad de verduras y hortalizas. Ahora, mi misión es ofrecer opciones veganas deliciosas y saludables a mis clientes, incluso aquellos que no son veganos”, explica.

Iliana Schiantarelli es chef de cocina saludable y vegana.

Al preguntarle sobre cómo selecciona los ingredientes para sus recetas, Iliana destaca su dedicación y perfeccionismo. “Me encanta seleccionar personalmente cada ingrediente que utilizo en mis platos. Es importante para mí conocer su procedencia y calidad para asegurar una experiencia culinaria excepcional”, afirma. Ella sabe que uno de los secretos de una buena cocina vegana es la calidad y frescura de los insumos.

La carta de Iliana

Su empresa de almuerzo saludables, Iliana menciona una amplia variedad que va desde los clásicos peruanos como el tacu tacu hasta opciones internacionales como la lasaña vegana. “Me esfuerzo por ofrecer platos que no solo sean deliciosos, sino también reconfortantes y satisfactorios. Quiero demostrar que la comida vegana puede ser igual de sabrosa y reconfortante que cualquier otra”, añade.

Las pastas pueden ser una comida nutritiva, sobre todo si van acompañadas con una buena salsa proteica.

Sobre el desafío de crear platos veganos con sabores auténticos y texturas satisfactorias, Iliana revela que ha sido un proceso de prueba y error. “Ha requerido tiempo y dedicación encontrar los ingredientes y técnicas adecuadas para lograr sabores y texturas que sorprendan a mis clientes”, comparte.

“Me he esforzado y he hecho una recopilación de las recetas y he ido trabajando también en perfeccionarlas para poder lograr darles un producto de calidad y rico”, añade.

Iliana Schiantarelli prepara comida vegana y saludable.

El emprendimiento culinario de Iliana ofrece planes de comida diaria, semanal o mensual, adaptados a las necesidades de cada cliente. “Cocinar es una demostración de cariño a las personas, así no los conozca físicamente, cada detalle que le pongo a los platos es una muestra de cariño, y hacerlo es transmitir amor”, concluye.

El dato: