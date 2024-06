Los 50 mejores restaurantes del mundo fueron anunciados en la gala de The World’s 50 Best Restaurants 2024. Se trata del mismo prestigioso ránking que en 2023 consagró al limeño Central como el mejor del mundo, pero este año también hubo importante presencia nacional.

En total fueron tres los restaurantes peruanos elegidos entre los 50 mejores del mundo. Este año, Europa destacó con la mayor cantidad de representantes: cuenta con 24 restaurantes en la lista, mientras que América Latina cuenta con un total de 11 restaurantes posicionados entre los mejores. África estuvo representado por 1 restaurante en la lista; Medio Oriente, también por 1 restaurante; y Asia por 11 restaurantes.

The World’s 50 Best Restaurants reconoció también la gastronomía de América del Norte (sin contar México), con las incorporaciones de 2 restaurantes.

Otros países con solo 1 restaurante en la lista fueron: Eslovenia (Hisa Franko), Suiza (Schloss Schauenstein), Suecia (Frantzén), Bélgica (The Jane), Portugal (Belcanto), Austria (Steirereck), Dinamarca (Alchemist), Sudáfrica (La Colombe), Corea del Sur (Mingles), Singapur (Odette) y Emiratos Árabes (Tresind Studio).

Cabe destacar que la guía 50 Best es elegida con los votos de un jurado de expertos. No existe una lista previa, pueden escoger los que quieran.

La Academia es un panel conformado por 1.040 expertos gastronómicos a nivel mundial, divididos en 27 regiones entre los 5 continentes y con 40 votantes por cada uno, incluido un presidente. Entre estos expertos, el 34% son cocineros y hosteleros; 33% son periodistas y escritores gastronómicos y 33% son gastrónomos viajados. Al menos el 25% de cada área geográfica cambia cada año. Desde el 2019, se respeta una paridad de 50-50.

Restaurantes peruanos entre los 100 mejores del mundo

Estos fueron los restaurantes peruanos que lograron ser seleccionados en la lista The World’s 50 Best Restaurantes 2024:

Mayta (Puesto 41)

Kjolle (Puesto: 17)

Maido (Puesto: 5)

Y estos restaurantes quedaron en los puestos del 100 al 51:

Mil (Puesto 73)

Mérito (Puesto 55)

Además, un peruano es considerado ahora en el salón de la fama de los más destacados del mundo:

Central (Best of the best/ Lo mejor entre los mejores)

Central, uno de los íconos gastronómicos del mundo

El restaurante peruano Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, fue elegido como el mejor del mundo en la edición 2023 de The World’s 50 Best Restaurants, por ello este año no pudo volver a competir.

Los restaurantes que logran encabezar el listado pasan a una categoría especial denominada “Best of the Best”, que agrupa a todos los establecimientos que alcanzaron el primer lugar en ediciones pasadas.

Este salón de la fama de los 50 Best actualmente está conformado por:

Central (Perú)

El Bulli (España)

The French Laundry (Estados Unidos)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (Estados Unidos)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)