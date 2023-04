En dos meses, Salchívoro se ha ganado un lugar entre los amantes de la salchipapa y eso lo pudimos comprobar en la encuesta realizada en la cuenta oficial de Instagram de Provecho, en donde muchos usuarios mencionaban este emprendimiento. Fuimos a visitar el local y además a conversar con Fernando López, creador de la propuesta.

Salchívoro nace luego de que Fernando pasara muchos años dedicado a los negocios gastronómicos, su idea era crear un formato repotenciado que ofrezca salchipapas más elaboradas, con ingredientes de alta calidad y así fue que empezó. “En poco tiempo ya hemos aprendido qué les gusta a los clientes como las papas crocantes”, asegura Fernando.

Los sabores de Salchívoro

El ingrediente principal de todas las salchipapas es la salchicha Frankfurter y a partir de ahí se han ido adicionando diferentes ingredientes que le han permitido crear las 15 opciones de salchipapas que tienen en la carta.

“Lo que llama la atención de los comensales son las diferentes variedades que tenemos como la Salchiamazónica que viene con papas fritas, Frankfurter, cecina y chorizo de la selva, o como la Salchicampesina, que tiene salchicha huachana y doble huevo montado. Nosotros tratamos de combinar varios ingredientes que además se complementa con nuestras 15 salsas: mayonesa, palta, tres tipos de ají: el pollero, el salchívoro y el rocoto, aceituna, golf, tártara, papa, huancaína”.

Las variedades de salchipapa nacen a raíz de las sugerencias del público. “Me dicen, ¿por qué no le agregas un huevo más?, ¿por qué no tienes algo de la selva?, ¿por qué no me das una salchipapa con alitas? Y así vamos probando, yo cocino, pero también me encargo más de la gestión”, cuenta Fernando.

Si hablamos de las más pedidas, la Salchívoro tiene un lugar especial y es que la mixtura de chorizos, doble tocino, huevo y salchichas Frankfurter han hecho que se convierta en la preferida. También la Salchigaucha, con Frankfurter, mixtura de chorizos y hamburguesa en trozos.

Nuevos rumbos de Salchívoro

La acogida del primer Salchívoro express que se encuentra en Surco, le ha permitido pensar en el próximo local para mediados del 2024, que será más grande y que tiene como sede San Miguel. Además, seguir creciendo con el delivery y están evaluando si atender los fines de semana de madrugada.

Además, el objetivo también es seguir posicionando los otros platos de la carta como las alitas, los tacos y las hamburguesas, sin dejar de priorizar las salchipapas, la especialidad de la casa, por las que viene todo tipo de comensales, desde los más jóvenes, hasta los de 30 a 40 años quienes ya buscan las que tienen ingredientes criollos y más tradicionales.

La carta de salchipapas se renovará cada seis meses y en las próximas semanas anunciarán un concurso para que sean los seguidores de Salchívoro los que creen su propia salchipapa.