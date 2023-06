“Ver está bien, comer es aun mejor”. Ese es el lema de Netflix Bites, el restaurante ‘pop up’ que abrirá Netflix en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, como un primer paso para expandir la experiencia de sus programas de cocina.

Y es que en Netflix Bites la carta estará compuesta por algunos de los platos más apetecibles que han aparecido en programas como “Is It Cake?”, “Iron Chef: Quest for an Iron Legend” y “Chef’s Table”, la serie de no ficción con más temporadas en la plataforma de streaming.

La primera experiencia culinaria de Netflix Bites se inaugurará el 30 de junio y contará con la colaboración de los chefs más famosos que han pasado por los citados programas: Curtis Stone (”Iron Chef: Quest for an Iron Legend”), Dominique Crenn (”Chef’s Table”, “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”), Rodney Scott (”Chef’s Table: BBQ”), Ming Tsai (”Iron Chef: Quest for an Iron Legend”), Ann Kim (”Chef’s Table: Pizza”), Nadiya Hussain (”Nadiya Bakes”), Jacques Torres (”Nailed It!”) y Andrew Zimmern (”Iron Chef: Quest for an Iron Legend”).

“Estas leyendas culinarias se unirán para crear un menú de degustación especial que presenta bocados sabrosos que muestran sus especialidades únicas y brindan a los fanáticos y amantes de la comida una experiencia de restaurante única en su tipo” , explicó Netflix en su sitio oficial para prensa.

Para la carta de bebidas, la compañía también se ha asegurado la colaboración de los mixólogos más populares de sus programas: Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien y Kate Gerwin.

Al ser un restaurante ‘pop up’, la experiencia será por un tiempo limitado. En este caso, la compañía recomienda estar al tanto de las redes sociales de Netflix Bites para saber los horarios y tiempos de funcionamiento en Los Ángeles (115 S. Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036).

“Netflix ya es un destino para la programación gastronómica más querida, desde documentales hasta programas de competencia. Desde el episodio hasta el plato principal, con Netflix Bites estamos creando una experiencia personal en la que los fanáticos pueden sumergirse en sus programas de comida favoritos. Estamos entusiasmados de colaborar con estos increíbles chefs que darán vida a esta visión y mostrarán una variedad de sus deliciosos menús”, sentenció Josh Simon, vicepresidente de productos de consumo de Netflix, sobre esta iniciativa que se espera se extienda por más territorios.