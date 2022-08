Han pasado casi tres años desde que se realizó por última vez Summum, un espacio que busca premiar lo mejor de la gastronomía peruana. En esta ocasión, deciden volver a lo grande y sumado a evento principal, presentan una serie de charlas donde abordan los retos de la gastronomía local y el lugar que deben ocupar sus actores, como los cocineros. Por eso, contarán con la participación de Palmiro Ocampo, Virgilio Martínez y Jaime Pesaque.

El evento busca honrar a quienes siguieron adelante en esta coyuntura, por lo que han incorporado el Premio a la Resiliencia y han creado nuevas categorías, como Mejor Líder de Comedor Popular, que busca reconocer la importancia en la cadena de alimentación de estos espacios, que cobraron aún más protagonismo durante la pandemia.

En ediciones pasadas, se han premiado a restaurantes que rescatan los distintos tipos de cocina que podemos encontrar en nuestro país, además de galardonar a personajes clave en la gastronomía nacional. / RENZO SALAZAR

Este año, se espera celebrar y galardonar a más de 30 restaurantes, chefs, productores, investigadores y todos aquellos ligados a la gastronomía peruana. Como se sabe, este premio busca reconocer a las cocinas de nuestro país, en sus distintas especialidades, a través de una encuesta realiza por Ipsos y resuelta por exigentes jurados de calificación.

Coloquio sobre la Gastronomía y la Resiliencia

Una de las novedades para esta edición es que se presentarán tres conversatorios gratuitos y a cargo de destacados chefs y especialistas. En primer lugar, el chef Palmiro Ocampo conversará sobre la relación de la gastronomía y los comedores populares con Vanessa Vásquez, directora de la ONG Juguete Pendiente y con Gonzalo de Romaña, CEO de la Empresa Pesquera TASA. Palmiro es, además, embajador del concepto ‘cocina óptima’, que busca aprovechar al máximo los insumos y evitar el desperdicio de alimentos.

En 2020, Ocampo se unió a madres de la Asociación Agropecuaria Santa Rosa y crearon el proyecto Ccori, que optimiza cocinas bondadosas en algunos sectores. / Cesar Campos

Por su parte, Jaime Pesaque, cuyo restaurante Mayta ingresó al ránking de The World’s 50 Best en el puesto 32, presentará sus reflexiones sobre la resiliencia y los retos afrontados por el ecosistema gastronómico durante esta pandemia. “Hablaremos sobre las estrategias que se hicieron, cómo salimos adelante y cómo pudimos hacer para mantener a nuestro equipo -que era lo más importante para nosotros-. De todas esas cosas necesarias para afrontar la pandemia y lo que se viene después de esta”, explica Pesaque. Contará con la participación de dos panelistas: Juan Stoessel, CEO de Hoteles Casa Andina y Nora Sugobono, periodista especializada en gastronomía del diario El Comercio y la revista Somos.

Virgilio Martínez, reconocido chef de Central, restaurante catalogado como el mejor de Latinoamérica y segundo a nivel mundial por The World’s 50 Best, presentará una conferencia titulada “Al rescate de nuestros productos originarios”. Al referirnos a estos ingredientes, Martínez explica que “entendemos que son productos que se consumen en muchas regiones del Perú y que a veces, en Lima, no se tiene acceso a estos”. “Lo más conveniente y lo que trae mas beneficios, en todo sentido, es consumir cosas que sean nuestras, cosas que vengan de manos de peruanos, cosas que se han producido por años y que forman parte de nuestra identidad”, reflexiona Virgilio sobre por qué hablar de este tema. Junto a él estarán Jan Brack Faura, director de proyectos Mater en MIL y Paola Miglio, editora general de El Trinche.

Tanto en el restaurante Central, como en sus otros proyectos, Virgilio muestra especial atención por los productos nacionales. / ANTHONY NINO