La historia

Paco Silva tenía un sueño desde muy joven, quería abrir un restaurante criollo. Y al volverse vegano, ese sueño cambió ligeramente, ahora deseaba abrir uno criollo-vegano, y así poder ofrecerle a sus comensales un verdadero sabor peruano pero usando solo insumos de origen vegetal. Esta idea es un sueño compartido con su padre Lucho Silva, quien durante su niñez le decía que cuando terminara de estudiar abrirían juntos un restaurante. Lastimosamente, su papá trascendió antes de que eso se pudiera cumplir, pero ese sueño vivió en Paco hasta que en julio de este año, junto a su socia y compañera de vida, Karina, lo pudo hacerlo realidad.

“Mi papá tiene un lugar muy especial en esta marca, porque como te contaba él fue la persona que me enseñó a amar nuestra cultura, nuestra comida, nuestros sabores, nuestra música. Todas las recetas, todo lo que yo estoy preparando hoy en día, en versión vegana está hecho a base de sabores criollos, y eso me enseñó mi papá. Esta marca tiene mucho de él”, añade.

Anticuchos veganos de Oiga. (Foto: Oiga) / hugo aitken

Paco explica que antes de abrir Oiga, le pasó algo muy curioso y emocionante. “Fui a visitar a mi mamá a la casa donde yo vivía y vi una especie de caldero medio oxidado, en un lugar medio apartado de todo que estaba siendo usado como maceta. Y cuando veo bien era la parrilla que usaba mi papá. Es una parrillita, de esas que usaban las señoras anticucheras de antaño. Entonces creo que esto me llenó de más emoción”, comentó.

Después de encontrar esta parrilla, la mandó a restaurar, y ahora forma parte de Oiga, y es una de las razones por la que esta nueva marca tiene un conexión muy fuerte con su padre, quien fue la primera guitarra y director de Los Morunos. “Las personas cuando ya no están con nosotros nos dan señales a veces”, añade Paco. “Creo que ese momento en el que encontré la parrilla venía pensando muchísimo en este proyecto y cuando vi la parrilla fue como era un mensaje para mí. Yo lo tomé así”, comenta.

El cofundador de Oiga explica que ahora “se siente más preparado” y listo para el manejo de este nuevo restaurante. “Ya no me siento un improvisado y no necesariamente por el aprendizaje que yo tengo por La Recontra, sino porque a mí, mi viejo me ha dicho desde los seis años, que yo voy a tener un restaurante y eso no me lo quita nadie. Yo voy a tener siempre esa flama viva y latente que va a ser mi combustible, y me siento preparado”, complementa.

Fuente de chicharrón vegano del restaurante Oiga. (Foto: Oiga)

Sobre el por qué el nombre Oiga, Paco indica que esta es una “expresión popular limeña de antaño”, pero que básicamente “resume su amor por la comida criolla”, y “el amor y orgullo por nuestros antepasados”.

La carta

En Lima, hay seitanes (carnes vegetales hechas a base de gluten) y están los seitanes de Paco y Karina. Tanto La Recontra, hermana mayor, y Oiga, tienen las mejores carnes vegetales. Y para lograrlo ha sido un trabajo arduo y mucha investigación, incluso han trabajado con ingenieros de industrias alimentarias para lograr la textura que actualmente ofrecen.

Si bien, las recetas las tienen bien protegidas, Paco comentó que han logrado estas texturas gracias a una combinación de ingredientes. Por ejemplo, para el chicharrón están usando seitan, soya, levadura y algunos secretos más; mientras que para los anticuchos están usando seitan, garbanzos y otros insumos. “Los anticuchos es un desafío muy grande porque tenía que ser una carne totalmente sólida”, añade.

Anticuchos veganos de Oiga. (Foto: Oiga) / hugo aitken

En cuanto al sabor, tanto los anticuchos como los chicharrones están deliciosos. El primero tiene un sabor ahumado y una textura que hará que no extrañes a la versión “original”. La presentación del platillo cuenta con dos palitos, papas, salsas criollas, choclo y ocopa. Además, puedes pedir rachi y pancita para acompañar. Estos están hechos con setas y yuba, un derivado de la soya. Tienen un gran sabor.

Anticuchos con pancita y rachi veganos de Oiga. (Foto: Oiga) / hugo aitken

Pancita y rachi veganos de Oiga. (Foto: Oiga) / hugo aitken

Por ahora, solo los sábados y domingos por la mañana, Oiga ofrece los chicharrones, que son los favoritos de muchos. Una buena recomendación que podemos darles es que vayan temprano porque realmente vuelan. Los chicharrones tienen una textura suave por dentro, mientras que el exterior es crujiente. Han logrado igualar a la versión original, gracias a mucha creatividad y muchas pruebas.

Puedes pedir un pan con chicharrón o una fuente de 250g o medio kilo. Vienen con panes, que son horneados al momento para todo tenga un sabor aún más increíble. Puedes coronar este gran pan con el ají de la casa. Y como el desayuno criollo no está completo sin un buen café, no olvides pedir el tuyo para tener la experiencia completa.

Fuente de chicharrón vegano del restaurante Oiga. (Foto: Oiga)

La cocina criolla se transforma a una más amigable con el medio ambiente y los animales, pero sin perder su esencia ni sazón. Oiga es un cariñito al alma y esos recuerdos de nuestra infancia yendo a comer palitos anticuchos con nuestros padres a alguna plaza o disfrutando de un desayuno con chicharrones un domingo por la mañana. La mesa está servida, llena de sabor y tradición. Provecho.